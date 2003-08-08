|13 November 2003
|Russia
|12+
|13 November 2003
|Belarus
|9 October 2003
|Czechia
|12+
|7 September 2003
|France
|4 September 2003
|Germany
|12
|19 September 2003
|Great Britain
|6 September 2003
|Italy
|13 November 2003
|Kazakhstan
|9 September 2003
|Netherlands
|21 November 2003
|South Korea
|15
|8 August 2003
|USA
|13 November 2003
|Ukraine
The painting sold prior to Roxy's LaTour was Claude-Joseph Vernet's "La Nuit, au Port au Clair de Lune", which forms part of the Louvre's permanent collection.