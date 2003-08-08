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Poster of Le Divorce
5.6
Kinoafisha Films Le Divorce
5.6

Le Divorce

, 2003
Divorce, Le
France, USA / Drama, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Le Divorce
5.6

Cast

Naomi Watts
Naomi Watts
Roxeanne de Persand
Kate Hudson
Kate Hudson
Isabel Walker
Stephen Fry
Stephen Fry
Samuel Labarthe
Samuel Labarthe
Antoine de Persand
Stockard Channing
Stockard Channing
Margeeve Walker
Thomas Lennon
Thomas Lennon
Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte
Glenn Close
Glenn Close
Danielle Mesguich
Matthew Modine
Matthew Modine
Melvil Poupaud
Melvil Poupaud
Charles-Henri de Persand
Nathalie Richard
Nathalie Richard
Director James Ivory
Writer Diane Johnson, Ruth Prawer Jhabvala, James Ivory
Composer Richard Robbins
Cast and Crew

Film details

Country France / USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2003
Online premiere 19 September 2003
World premiere 8 August 2003
Release date
13 November 2003 Russia 12+
13 November 2003 Belarus
9 October 2003 Czechia 12+
7 September 2003 France
4 September 2003 Germany 12
19 September 2003 Great Britain
6 September 2003 Italy
13 November 2003 Kazakhstan
9 September 2003 Netherlands
21 November 2003 South Korea 15
8 August 2003 USA
13 November 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $12,991,996
Production Fox Searchlight Pictures, Merchant Ivory Productions, Radar Pictures
Also known as
Le divorce, Divorcio a la francesa, Eine Affäre in Paris, The Divorce, À Francesa, Avioero ranskalaiseen tapaan, Den franske affære, Divorce - avioero ranskalaisittain, Divorce - skilsmässa på franskt vis, Divortul, Lahutus prantsuse moodi, Le boşanma, Le divorce - Americane a Parigi, Le Divorce - Avioero ranskalaisittain, Locitev po franscosko, O Divórcio, Rastava na francuski nacin, Rozvod po francouzsku, Rozvod po francúzsky, Rozwód po francusku, Skilsmässa på franska, Skyrybos, To diazygio, Válás francia módra, Το διαζύγιο, Развод, Развод по френски, Розлучення по-французьки, ル・ディヴォース パリに恋して, 幸福合作社, 恋恋巴黎, 愛情合作社, 离婚

Film rating

5.6
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 December 2023

Quotes

[after seeing Isabel's new look at the airport]
Roger Walker She looks like something out of "Tie Me Up! Tie Me Down!".
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The painting sold prior to Roxy's LaTour was Claude-Joseph Vernet's "La Nuit, au Port au Clair de Lune", which forms part of the Louvre's permanent collection.

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