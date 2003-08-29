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Poster of Lost in Translation
7.4
Kinoafisha Films Lost in Translation
7.4

Lost in Translation

, 2003
Lost in Translation
USA, Japan / Drama, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Lost in Translation
7.4

Synopsis

A faded movie star and a neglected young woman form an unlikely bond after crossing paths in Tokyo.

Cast

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Charlotte
Bill Murray
Bill Murray
Bob Harris
Kazuyoshi Minamimagoe
Press Agent
Kazuko Shibata
Press Agent
Take
Press Agent
Ryuichiro Baba
Concierge
Akira Yamaguchi
Bellboy
Catherine Lambert
François Du Bois
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
John
Anna Faris
Anna Faris
Kelly
Akiko Monô
Director Sofia Coppola
Writer Sofia Coppola
Composer Kevin Shields
Cast and Crew

Film details

Country USA / Japan
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2003
Online premiere 19 December 2003
World premiere 29 August 2003
Release date
1 January 2004 Russia Парадиз 16+
5 February 2004 Argentina
26 December 2003 Australia
17 October 2003 Austria
21 April 2004 Bahrain
1 January 2004 Belarus
14 January 2004 Belgium
23 January 2004 Brazil
4 June 2004 Bulgaria
30 January 2004 Chile
6 February 2004 Colombia
25 March 2004 Czechia 15+
30 January 2004 Denmark
28 May 2004 Ecuador
12 March 2004 Estonia
13 February 2004 Finland
7 January 2004 France
21 February 2004 Georgia
8 January 2004 Germany
28 October 2003 Great Britain
17 October 2003 Greece
12 February 2004 Hong Kong
11 March 2004 Hungary
6 February 2004 Iceland
9 January 2004 Ireland
25 December 2003 Israel
5 December 2003 Italy
17 April 2004 Japan
1 January 2004 Kazakhstan 16+
27 February 2004 Latvia
2 April 2004 Lithuania
3 March 2004 Malta
19 February 2004 Netherlands
5 February 2004 New Zealand
7 November 2003 Norway
6 February 2004 Panama
13 February 2004 Peru
20 February 2004 Poland
22 January 2004 Portugal
26 March 2004 Romania
5 February 2004 Singapore
24 June 2004 Slovakia
23 January 2004 South Africa
20 February 2004 South Korea
13 February 2004 Spain
6 February 2004 Sweden
8 January 2004 Switzerland
14 February 2004 Taiwan
4 June 2004 Turkey
2 April 2004 UAE
18 September 2003 USA
1 January 2004 Ukraine
13 February 2004 Uruguay
6 February 2004 Venezuela
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $118,688,972
Production Focus Features, Tohokushinsha Film Corporation (TFC), American Zoetrope
Also known as
Lost in Translation, Perdidos en Tokio, Avoodim B'Tokyo, Bir Konuşabilse, Elveszett jelentés, Encontros e Desencontros, Hamenoi sti metafrasi, Izgubljeni u prijevodu, Izgubljeno s prevodom, Lạc Lối Ở Tokyo, Long/Ngao/Rak, Lost in Translation - L'amore tradotto, Lost in Translation: Zwischen den Welten, Między słowami, O Amor É um Lugar Estranho, Pasiklydę vertime, Pazudis tulkojumā, Rătăciți printre cuvinte, Stratené v preklade, Targmanshi dakargulni, Tarjima mashaqqatlari, Tõlkes kaduma läinud, Traduction infidèle, Ztraceno v překladu, Χαμένοι στη μετάφραση, Изгубени в превода, Изгубљени у преводу, Трудности перевода, Труднощі перекладу, 사랑도 통역이 되나요?, ロスト・イン・トランスレーション, 愛情，不用翻譯, 迷失东京, 迷失東京, 사랑도 통역이 되나요, Lost in Translation - Zwischen den Welten, Rataciti printre cuvinte, Lost in Translation - O Amor é um Lugar Estranho

Film rating

7.4
Rate 16 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 March 2025
Listen to the
soundtrack Lost in Translation

Quotes

Charlotte I just don't know what I'm supposed to be.
Bob You'll figure that out. The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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