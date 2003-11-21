Cast
Zahal Karielachvili
Giano
Armen Sarkissian
Conducteur autobus
Hasmik Alexanian
Woman buying wardrobe
Hasmik Alexanian
Woman buying wardrobe
Roudik Revondyan
Homme Volga
Cast and Crew
Director
Huner Saleem
Writer
Lei Dinety, Pauline Gouzenne, Huner Saleem
Composer
Michel Korb, Roustam Sadoyan
Film details
Country
France / Italy / Switzerland / Armenia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2003
World premiere
21 November 2003
Release date
|31 March 2004
|France
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|21 November 2003
|Italy
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Worldwide Gross
$66,361
Production
Dulciné Films, Amka Films Productions, CINEFACTO
Also known as
Vodka Lemon, Votka Limon, Wódka 'Lemon', Wodka Lemon, Водка Лимон, Водка, лимон