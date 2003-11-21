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Poster of Vodka Lemon
6.9
Kinoafisha Films Vodka Lemon
6.9

Vodka Lemon

, 2003
Vodka Lemon
France, Italy, Switzerland, Armenia / Drama, Comedy / 18+
Poster of Vodka Lemon
6.9

Cast

Romen Avinian
Hamo
Lala Sarkissian
Nina
Ivan Franek
Ivan Franek
Dilovan
Armen Marutyan
Romik
Ruzan Mesropyan
Zine
Zahal Karielachvili
Giano
Astrik Avaguian
Avin
Armen Sarkissian
Conducteur autobus
Hasmik Alexanian
Woman buying wardrobe
Hasmik Alexanian
Woman buying wardrobe
Roudik Revondyan
Homme Volga
Director Huner Saleem
Writer Lei Dinety, Pauline Gouzenne, Huner Saleem
Composer Michel Korb, Roustam Sadoyan
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / Switzerland / Armenia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2003
World premiere 21 November 2003
Release date
31 March 2004 France
21 November 2003 Italy
Worldwide Gross $66,361
Production Dulciné Films, Amka Films Productions, CINEFACTO
Also known as
Vodka Lemon, Votka Limon, Wódka 'Lemon', Wodka Lemon, Водка Лимон, Водка, лимон

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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