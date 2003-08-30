Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Five Obstructions
Poster of The Five Obstructions
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Five Obstructions

The Five Obstructions

The Five Obstructions 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2003
Online premiere 12 February 2011
World premiere 30 August 2003
Release date
17 May 2005 Russia Кино без границ
17 May 2005 Belarus
21 November 2003 Denmark
7 November 2003 Great Britain
9 January 2004 Italy
17 May 2005 Kazakhstan
18 June 2004 Norway A
26 May 2004 USA
17 May 2005 Ukraine
Worldwide Gross $279,032
Production Almaz Film Productions S.A., Panic Productions, Wajnbrosse Productions
Also known as
De fem benspænd, The Five Obstructions, Cinco condiciones, As Cinco Obstruções, Cele cinci obstructii, Cinco obstrucciones, Five Obstructions, Lars Von Trier'den Beş Engel, Las cinco obstrucciones, Le cinque variazioni, Öt akadály, Pet zapreka, Pięć nieczystych zagrań, Viis takistust, Viisi kampitusta, Οι πέντε δοκιμασίες, Τα πέντε εμπόδια, Петте обструкции, Пять препятствий, ラース・フォン・トリアーの5つの挑戦
Director
Jørgen Leth
Lars von Trier
Lars von Trier
Cast
Claus Nissen
Majken Algren Nielsen
Jørgen Leth
Lars von Trier
Lars von Trier
Cast and Crew
Similar films for The Five Obstructions
Manderlay 6.4
Manderlay (2005)
The Idiots 6.3
The Idiots (1998)
The Erotic Man 5.1
The Erotic Man (2011)
Epidemic 6.4
Epidemic (1987)
Nymphomaniac: Vol. I 6.8
Nymphomaniac: Vol. I (2013)
The Element of Crime 6.8
The Element of Crime (1984)
Dancer in the Dark 7.3
Dancer in the Dark (2000)
Europa 7.1
Europa (1991)
Dogville 7.6
Dogville (2003)
Breaking the Waves 7.7
Breaking the Waves (1996)
Donald Cried 6.6
Donald Cried (2016)
The Boss of It All 5.8
The Boss of It All (2006)

Cartoon rating

6.2
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/05/2005 - 02:04:04):Я посмотрел этот опус Триера-Лета с большим интересом

Аналогично.
Безумно интересный диалог двух… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/01/2013 - 03:18:53

интересно, о чем думает котэ на втором фото, гордится, наверное

кстати, не только о… Read more…
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more