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Кристофер Рив
Кристофер Рив
Christopher Reeve
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Christopher Reeve
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Дата рождения
25 сентября 1952
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
10 октября 2004
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кристофера Рива
Родился 25 сентября 1952 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кристофера Рива
Победитель
семейный, спорт, комедия, приключения, анимация
2006, США / Канада
4.0
Деревня проклятых
ужасы, фантастика, триллер
1995, США
5.0
На исходе дня
драма, мелодрама
1993, США / Великобритания
7.0
Безумные подмостки
комедия, мелодрама
1992, США
7.0
Переключая каналы
криминал, комедия
1988, США
6.0
Супермен 4: В поисках мира
боевик, приключения, фантастика
1987, США
3.0
Авиатор
приключения, драма
1985, США
5.0
Супермен 3
боевик, приключения, комедия
1983, США
5.0
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19 мая 2020 09:14
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