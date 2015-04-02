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Выпускник
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The Graduate

Выпускник, 1967

1967 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть О фильме

Второй фильм Майка Николса стал знамением времени молодёжного протеста и произвёл фурор в том легендарном 1967 году. Отличный актёрский ансамбль составили молодой, тогда ещё никому не известный Дастин Хоффман, Энн Бэнкрофт, Бак Хенри (он также написал сценарий) в небольшой, но яркой роли гостиничного клерка. Заслуживают внимания великолепная операторская работа, и, конечно, замечательная музыка. Приём совмещения жанров - комедия превращается в мелодраму, когда герой Хоффмана влюбляется в дочь Робинсонов. "Оскар" за режиссуру и шесть номинацийМузыка SIMON & GARFUNKEL.

США, 1967

Бенджамен Брэддок, единственный отпрыск состоятельной семьи, возвращается после окончания колледжа домой. На первой же вечеринке, устроенной в честь его приезда, Бена соблазняет миссис Робинсон — подруга и ровесница его родителей. Однако связь, начавшаяся как забавное сексуальное приключение, постепенно превращается для Брэддока в повинность.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 20 декабря 1967
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Энн Бэнкрофт
Кэтрин Росс
Уильям Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Выпускник 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне нравится этот фильм.
Поначалу только было странно, что такой возрастной выпускник, совсем не мальчик по виду. Оказалось, Хоффману было 30 на тот… Читать дальше…
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