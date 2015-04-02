Выпускник, 1967

Второй фильм Майка Николса стал знамением времени молодёжного протеста и произвёл фурор в том легендарном 1967 году. Отличный актёрский ансамбль составили молодой, тогда ещё никому не известный Дастин Хоффман, Энн Бэнкрофт, Бак Хенри (он также написал сценарий) в небольшой, но яркой роли гостиничного клерка. Заслуживают внимания великолепная операторская работа, и, конечно, замечательная музыка. Приём совмещения жанров - комедия превращается в мелодраму, когда герой Хоффмана влюбляется в дочь Робинсонов. "Оскар" за режиссуру и шесть номинацийМузыка SIMON & GARFUNKEL.
США, 1967
Бенджамен Брэддок, единственный отпрыск состоятельной семьи, возвращается после окончания колледжа домой. На первой же вечеринке, устроенной в честь его приезда, Бена соблазняет миссис Робинсон — подруга и ровесница его родителей. Однако связь, начавшаяся как забавное сексуальное приключение, постепенно превращается для Брэддока в повинность.
Поначалу только было странно, что такой возрастной выпускник, совсем не мальчик по виду. Оказалось, Хоффману было 30 на тот… Читать дальше…