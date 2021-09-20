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Бонни и Клайд Бонни и Клайд
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Bonnie and Clyde

Бонни и Клайд, 1967

1967 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

США времен Великой депрессии. Официантка Бонни Паркер живет в небольшом городке и томится от скуки. Знакомство с не так давно вышедшим из тюрьмы Клайдом Бэрроу становится для девушки настоящим событием. Мужчине удается произвести на нее впечатление рассказами о преступной жизни, поэтому Бонни, не раздумывая долго, присоединяется к его банде. Вместе с ними на дело выходят старший брат Клайда Бак и его жена Бланш. Несколько успешных вылазок воодушевляют преступников. Их нападения становятся все более дерзкими, а расправы над жертвами - все более жестокими. Рейнджер Фрэнк Хамер дает себе слово уничтожить криминальную парочку…

  • В кадре звучит одно из стихотворений, написанных реальной Бонни Паркер. Оно называется “История самоубийства Сал”. 
  • Фэй Данауэй представляла себе героиню в брюках, однако художник по костюмам Теодора Ван Ранкл настояла на образе с узкой длинной юбкой, беретом и жакетом. После выхода фильма этот лук стал по-настоящему модным, а Данауэй попросила Ван Ранкл стать ее личным стилистом. 
  • Кульминационную сцену перестрелки снимали четыре камеры, работающие с разной скоростью. В фильме сцена занимает 54 секунды.
  • “Бонни и Клайд” стали вторым кассовым фильмом Warner Brothers после “Моей прекрасной леди” (1964).

Молодые и отчаянные любовники Бонни и Клайд легко и изящно грабят банки в 30-е годы XX века. Но их романтизм и "робингудство" довольно быстро перерастают в лужи и реки крови, в хаос и грязь смерти, а судьба пророчит им неудачу…

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 18 июля 1967
Возраст 12+
Режиссер
Артур Пенн
В ролях
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Майкл Дж. Поллард
Эстель Парсонс
Денвер Пайл
Все актеры и съемочная группа
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