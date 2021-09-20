Бонни и Клайд, 1967

США времен Великой депрессии. Официантка Бонни Паркер живет в небольшом городке и томится от скуки. Знакомство с не так давно вышедшим из тюрьмы Клайдом Бэрроу становится для девушки настоящим событием. Мужчине удается произвести на нее впечатление рассказами о преступной жизни, поэтому Бонни, не раздумывая долго, присоединяется к его банде. Вместе с ними на дело выходят старший брат Клайда Бак и его жена Бланш. Несколько успешных вылазок воодушевляют преступников. Их нападения становятся все более дерзкими, а расправы над жертвами - все более жестокими. Рейнджер Фрэнк Хамер дает себе слово уничтожить криминальную парочку…