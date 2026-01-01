Другие названия

Vivre pour vivre, Live for Life, Vivir por vivir, A trăi pentru a trăi, Elää elääkseen, Élni az életért, Lebe das Leben, Lev for at leve, Leva för att leva, Leve for å leve, Leven om te leven, Leven om the Leven, Viver para Viver, Viver por Viver, Vivere per vivere, Vivir para vivir, Yaşamak için, Zise gia tin zoi, Zít a uzít, Živeti radi života, Żyć, aby żyć, Да живееш за да живееш, Жить, чтобы жить, パリのめぐり逢い

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