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Постер фильма Жить, чтобы жить
6.8
Киноафиша Фильмы Жить, чтобы жить
6.8

Жить, чтобы жить

, 1967
Vivre pour vivre
Франция, Италия / драма / 18+
Постер фильма Жить, чтобы жить
6.8

О фильме

Бесстрашный тележурналист Коломб разрывается между терпеливой женой (Жирардо) и требовательной любовницей (Берген), между сверкающими небоскребами Манхэттена и джунглями Вьетнама.

В ролях

Ив Монтан
Ив Монтан
Robert Colomb
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Candice
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Catherine Colomb
Ирен Тюнк
Mireille
Анук Фержак
Jacqueline
Ута Тагер
Maid
Жан Колломб
Waiter
Жан Колломб
Waiter
Michel Parbot
Michel
Жак Порте
Photographer
Жак Порте
Photographer
Louis Lyonnet
Le chef des mercenaires
Режиссер Клод Лелуш
Сценарист Клод Лелуш, Пьер Уйттерховен
Композитор Франсис Ле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 13 сентября 1967
Дата выхода
13 сентября 1967 Франция
Производство Les Films Ariane, Les Productions Artistes Associés, Vides Cinematografica
Другие названия
Vivre pour vivre, Live for Life, Vivir por vivir, A trăi pentru a trăi, Elää elääkseen, Élni az életért, Lebe das Leben, Lev for at leve, Leva för att leva, Leve for å leve, Leven om te leven, Leven om the Leven, Viver para Viver, Viver por Viver, Vivere per vivere, Vivir para vivir, Yaşamak için, Zise gia tin zoi, Zít a uzít, Živeti radi života, Żyć, aby żyć, Да живееш за да живееш, Жить, чтобы жить, パリのめぐり逢い

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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