Книга джунглей, 1967

Этот мультфильм по мотивам знаменитой книги Редьярда Киплинга стал последним, над которым работал сам Уолт Дисней.

Забавная и красочная история рассказывает о приключениях маленького Маугли - мальчика, выросшего в лесу среди волчьей стаи. Старая пантера Багира советует Маугли отправляться на поиски своих сородичей-людей, но по пути главный герой повстречает множество удивительных лесных обитателей: беззаботного медведя Балу, хитрого питона Каа и грозного тигра Шер-Хана.

В год сорокалетнего юбилея этого мультфильма компания «Уолт Дисней» представляет новую отреставрированную версию картины с профессиональным озвучанием на русском языке.