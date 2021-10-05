Книга джунглей, 1967

Найденный пантерой Багирой в индийский джунглях еще младенцем, мальчик по имени Маугли растет среди волков. Он учится языку животных и приспосабливается к жизни в дикой природе, но настанет день, когда юноше предстоит покинуть стаю и вернуться к людям.
Этот мультфильм по мотивам знаменитой книги Редьярда Киплинга стал последним, над которым работал сам Уолт Дисней.
Забавная и красочная история рассказывает о приключениях маленького Маугли - мальчика, выросшего в лесу среди волчьей стаи. Старая пантера Багира советует Маугли отправляться на поиски своих сородичей-людей, но по пути главный герой повстречает множество удивительных лесных обитателей: беззаботного медведя Балу, хитрого питона Каа и грозного тигра Шер-Хана.
В год сорокалетнего юбилея этого мультфильма компания «Уолт Дисней» представляет новую отреставрированную версию картины с профессиональным озвучанием на русском языке.