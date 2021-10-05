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The Jungle Book

Книга джунглей, 1967

1967 / США
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Найденный пантерой Багирой в индийский джунглях еще младенцем, мальчик по имени Маугли растет среди волков. Он учится языку животных и приспосабливается к жизни в дикой природе, но настанет день, когда юноше предстоит покинуть стаю и вернуться к людям.

  • Короля обезьян Луи в оригинальных книгах нет – этот персонаж был придуман специально для мультфильма. Изначально для его озвучивания выбрали джазового певца Луи Армстронга, но в итоге его заменили певцом итальянского происхождения Луи Приму.
  • Уолт Дисней не захотел использовать оригинальный сюжет сказок Киплинга, посчитав его слишком драматичным. Из-за этого у Диснея возникли серьезные разногласия со сценаристом Биллом Питом, и Питу пришлось покинуть проект.
  • Изначально Маугли озвучивал Дэвид Алан Бэйли, но так как работа над мультфильмом растянулась на три года, у Бэйли начал меняться голос, и в итоге главный герой заговорил голосом Брюса Рейтермана.
  • Озвучивание Уинифред, подруги полковника Хатхи, стало последней работой Верны Фелтон в кино. Актриса, чей дебют в анимации пришелся на диснеевского “Дамбо”, ушла из жизни 14 декабря 1966 года – буквально за день до кончины самого Уолта Диснея.

Этот мультфильм по мотивам знаменитой книги Редьярда Киплинга стал последним, над которым работал сам Уолт Дисней. 
Забавная и красочная история рассказывает о приключениях маленького Маугли - мальчика, выросшего в лесу среди волчьей стаи. Старая пантера Багира советует Маугли отправляться на поиски своих сородичей-людей, но по пути главный герой повстречает множество удивительных лесных обитателей: беззаботного медведя Балу, хитрого питона Каа и грозного тигра Шер-Хана. 
В год сорокалетнего юбилея этого мультфильма компания «Уолт Дисней» представляет новую отреставрированную версию картины с профессиональным озвучанием на русском языке.

7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 18 октября 1967
Возраст 0+
Режиссер
Вольфганг Райтерман
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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