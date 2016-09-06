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Поезда под пристальным наблюдением
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Ostre sledované vlaky

Поезда под пристальным наблюдением, 1966

1966 / Чехословакия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

1944 год. Оккупированная фашистами Богемия. На маленькой железнодорожной станции начинает работать юный Милош Хрма. Новичок пытается во всем равняться на диспетчера Губичку, у которого все в порядке и на работе, и на сердечном фронте: редкая дама не попадает в объятия Губички.

Милош же влюблен в кондуктора Машу. Но пока разгораются любовные страсти, Восточный фронт становится все ближе и ближе. Партизаны дают о себе знать все чаще и чаще, и немецкое командование отдает приказ взять под особое наблюдение все поезда, идущие в сторону фронта...

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 18 ноября 1966
Возраст 18+
Режиссер
Иржи Мензель
Иржи Мензель
В ролях
Алоис Вачек
Вацлав Некар
Житка Бендова
Йозеф Сомр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поезда под пристальным наблюдением 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Иржи Менцель в «Родине» Иржи Менцель является всемирно известным чешским режиссёром кино и театра, а также одним из главных представителей чехословацкой «новой волны». Он очень сильно привязан к немому
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6 сентября 2016 15:47
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