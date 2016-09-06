Поезда под пристальным наблюдением, 1966

1944 год. Оккупированная фашистами Богемия. На маленькой железнодорожной станции начинает работать юный Милош Хрма. Новичок пытается во всем равняться на диспетчера Губичку, у которого все в порядке и на работе, и на сердечном фронте: редкая дама не попадает в объятия Губички.

Милош же влюблен в кондуктора Машу. Но пока разгораются любовные страсти, Восточный фронт становится все ближе и ближе. Партизаны дают о себе знать все чаще и чаще, и немецкое командование отдает приказ взять под особое наблюдение все поезда, идущие в сторону фронта...