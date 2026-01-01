Двое на дороге
Двое на дороге

, 1967
Two for the Road
Великобритания / драма, комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Переживающие кризис супружеской жизни, Марк и Джоанна Уоллес отправляются отдохнуть на французскую Ривьеру, место их знакомства. Будучи студентом, Марк, изучавший памятники европейской архитектуры, встретился там с весёлой компанией девушек-музыкантов.

Вначале Марк «запал» на Джекки, но затем переключился на Джоанну… Уже поженившись, они ещё не раз совершали поездки по Европе, и каждый раз их брак подвергался испытаниям на прочность. Нынешнее путешествие помогает им понять, что, сколько бы они ни ссорились и какие бы серьезные причины не говорили в пользу развода, они все ёще очень любят друг друга…

В ролях

Одри Хепберн
Альберт Финни
Элинор Брон
Уильям Дэниелс
Клод Дофен
Жаклин Биссет
Режиссер Стэнли Донен
Сценарист Фредерик Рафаэль
Композитор Генри Манчини
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1967
Премьера в мире 27 апреля 1967
Дата выхода
20 сентября 1967 Великобритания PG
17 ноября 1967 Ирландия PG
2 января 1968 Португалия
27 апреля 1967 США
6 сентября 1967 Франция
1 июля 1967 Япония
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $18 379
Производство Stanley Donen Films
Другие названия
Two for the Road, Un camino para dos, Voyage à deux, Zwei auf gleichem Weg, Aşk Yolu, Caminho para Dois, Dos a la carretera, Dos en la carretera, Due per la strada, Dva na cestě, Dvaja na ceste, Dwoje na drodze, Dyo gia to dromo, Ketten az úton, Peukalokyydillä vihille, Putovanje za dvoje, Reis met zijn tweetjes, To må man være, To på vejen, Två på väg, Um Caminho para Dois, Weg van elkaar, Δύο για το δρόμο, Двама на път, Двое в пути, いつも2人で, 丽人行

7.1
7.3 IMDb
Цитаты

Mark Wallace Знаешь, что такое брак?
Joanna Wallace Хм, скажи мне, посмотрим, думаем ли мы об одном и том же.
Mark Wallace Брак — это когда женщина говорит мужчине снять пижаму... и это потому, что она хочет отправить её в стирку.

