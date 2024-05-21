Carol Leifer, David Miner, Morgan Sackett, Michael Schur, Guy Branum, Joe Mande, Ashley Glazier, Nate Young, Aisha Muharrar, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Andrew Law, Jen Statsky, Samantha Riley
Winner
All nominees
8.1
Curb Your Enthusiasm
Jennifer Corey, Larry David, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, Adam Feil, Laura Streicher
Reservation Dogs
Taika Waititi, Garrett Basch, Sterlin Harjo, Kathryn Dean, Migizi Pensoneau, Tazbah Chavez, Bobby Wilson
7.2
What We Do in the Shadows
Todd Aronauer, Taika Waititi, Sam Johnson, Paul Simms, Yana Gorskaya, Jemaine Clement, Garrett Basch, Marika Sawyer, Zach Hagen, William Meny, Tyson Breuer, Eli Bush, Max Brockman, Sarah Naftalis, Zach Dunn, Shana Gohd, Jake Bender
Palm Royale
Laura Dern, Jayme Lemons, Becky Mode, John Norris, Abe Sylvia, Tate Taylor, Rock Shaink Jr., Kristen Wiig, Jesse Sternbaum, Katie O'Connell, Celeste Hughey, Sharr White, Sheri Holman, Emma Rathbone, Adam Gomolin
Abbott Elementary
Randall Einhorn, Scott Sites, Josh Greene, Brian Rubenstein, Patrick Schumacker, Brittani Nichols, Quinta Brunson, Jordan Temple
The Bear
Tyson Bidner, Hiro Murai, Joanna Calo, Josh Senior, Christopher Storer, Rene Gube, Stacy Osei-Kuffour, Kelly Galuska, Matty Matheson, Cooper Wehde
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Kristin Bernstein, John Hoffman, J.J. Philbin, Nick Pavonetti, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Tess Morris, Elaine Ko, Ben Smith, Matteo Borghese, Madeleine George, Rob Turbovsky, Sas Goldberg
Michael De Luca, Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Hiroyuki Sanada, Erin Smith, Justin Marks, Eriko Miyagawa, Matt Lambert, Shannon Goss, Jamie Vega Wheeler, Rachel Kondo
Winner
All nominees
The Gilded Age
David Crockett, Michael Engler, Julian Fellowes, Bob Greenblatt, Gareth Neame, Salli Richardson-Whitfield, Holly S. Rymon, Claire Shanley, Sonja Warfield, Erica Armstrong Dunbar
The Morning Show
Jennifer Aniston, , Mimi Leder, David Auge, Kristin Hahn, Lauren Levy Neustadter, Ronald Cosmo Vecchiarelli, John Blair, Charlotte Stoudt, Torrey Speer, Lindsey Springer, Michael Ellenberg, Mallory Schwartz, Emily Ferenbach, Brian Stelter, Bill Kennedy, Joshua Allen, Zander Lehmann
3 Body Problem
, Andrew Stanton, Ram Bergman, Bernadette Caulfield, Dede Gardner, Rian Johnson, Steve Kullback, Duncan Muggoch, Rosamund Pike, David Benioff, Nena Rodrigue, Derek Tsang, Jeremy Kleiner, Alexander Woo, Xiaosong Gao, Hameed Shaukat, D.B. Weiss, Jilong Cedric Zhao, Qi Lin, Robie Uniacke, Lauren Ma
FalloutFallout
Stephen Semel, Jill Footlick, Margot Lulick, Jonathan Nolan, James W. Skotchdopole, Jay Worth, Karey Dornetto, Kieran Fitzgerald, Graham Wagner, Crystal Whelan, Todd Howard, Athena Wickham, Noreen O'Toole, Carson Mell, Skye Wathen, Lisa Joy, Gursimran Sandhu, Geneva Robertson-Dworet, Halle Phillips, James Altman
Mr. & Mrs. Smith
Anthony Katagas, Arnon Milchan, Michael Schaefer, Yariv Milchan, Christian Sprenger, Hiro Murai, Donald Glover, Nate Matteson, Carla Ching, Francesca Sloane, Kaitlin Waldron, Fam Udeorji, Stephen Glover
Slow Horses
Graham Yost, Jamie Laurenson, Gail Mutrux, Jane Robertson, Emile Sherman, Will Smith, Douglas Urbanski, Julian Stevens, Iain Canning, Hakan Kousetta, Simon Gillis
8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn, Christian Schwochow
Michael Green, Erwin Stoff, Michael Greenholt, Jane Wu, Nick Read, Amber Noizumi For episode "The Tale of the Ronin and the Bride"
Winner
All nominees
6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Lindsey Stoddart, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Katie Crown, Rich Rinaldi, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Brett Coker, Steven Davis, Ryan Mattos, Simon Chong For episode "The Amazing Rudy"
9.8
X-Men '97X-Men ‘97
Meredith Layne, Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Danielle Costa, Brad Winderbaum, Beau DeMayo, Jake Castorena, Charley Feldman, Sean Gantka, Dana Vasquez-Eberhardt, Sang Hyouk Bang, Emi Yonemura, Sung Yun Mo For episode "Remember It "
9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Michael Price, Matt Selman, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Cesar Mazariegos, Ryan Koh, Scott Brutz, Loni Steele Sosthand, Jessica Conrad, Christine Nangle, Broti Gupta For episode "Night of the Living Wage"
Scavengers Reign
Chris Prynoski, Ben Kalina, Antonio Canobbio, Ki-Yong Bae, Jun Sick Cho, Joe Bennett, Sean Buckelew, James Merrill, Hyeongtae Kim, Charles Huettner, Benjy Brooke For episode "The Signal"
Michael Cheeseman, Pedro Delbrey, Danny Day, Charlie Beck For episode "Bulletproof"
Winner
All nominees
The Traitors
Matt Wright, Siggi Rosen-Rawlings For episode "The Funeral"
The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Will Shipp, Ian Kerr, Lucas Mertes, Matthew Di Girolamo, Stephen A. Coleman, Regan Letourneau, Ryan Shaw, Kevin R. Johnson, Bryan Adams, Josh Gitersonke, Danny Long, Kathryn Barrows, Rob Gowler, Jamie Holland, Kurt Carpenter, Adam Haisinger, Jay Kaufman, Diego Contreras, Tim Laks
Survivor
Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ian Miller, Jovan Sales, Nejc Poberaj, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Chris Ellison, Nico Nyoni, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Marcus Hebbelmann, Dwight Winston, Holly Thompson, Nic Van Der Westhuizen, Nixon George
Welcome to Wrexham
Gareth Roberts, Craig Hastings, Leighton Cox, James Melrose, Esther Vardy, Mike Staniforth, Dillon Scheps, Craig Murdoch, Verdy Martin Oliver, Ed Edwards, Joby Newson, Joe Clifford, Tom Reece
Jim Hoskinson For "December 21, 2023: GOP Wants Biden Kicked Off Ballot, Bankrupt Rudy Hawks Supplements, Elf On The Shelf For Parents; Meanwhile; Anderson Cooper & Andy Cohen; Louis Cato And The Late Show Band "
The Daily ShowThe Daily Show
David Paul Meyer For "Jon Stewart Returns To The Daily Show"
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For "Trump Still Mad About Oscars Joke And Thinks Jimmy Is Al Pacino, Chris Stapleton’s Ballad For John Stamos, Guest Rob McElhenney & The Return Of Our Outdoor Stage!"
Wim De Greef, Petra Fried, Matthew Mulot, Ed Macdonald, Matt Jarvis, Richard Gadd
Winner
All nominees
8.2
True Detective
Jodie Foster, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Sam Breckman, Steve Golin, Issa López, Chris Mundy, Mari-Jo Winkler, Richard Brown, Layla Blackman, Barry Jenkins, Adele Romanski, Cary Joji Fukunaga, Mark Ceryak, Princess Daazhraii Johnson, Alan Page, Nic Pizzolatto, Cathy Tagnak Rexford For season "Night Country"
Lessons in Chemistry
Jason Bateman, Susannah Grant, Brie Larson, Lee Eisenberg, Michael Costigan, Tracey Nyberg, Elijah Allan-Blitz, Nicole Delaney, Hannah Fidell, Mfoniso Udofia, Louise Shore, Rosa Handelman, Boo Killebrew, Elissa Karasik, Natalie Sandy, Teagan Wall, Bonnie Garmus
Ripley
Stiven Zeyllyan, Guymon Casady, Andrew Scott, Enzo Sisti, Clayton Townsend, Charlie Corwin, Garrett Basch, Benjamin Forkner, Sharon Levy, Ben Rosenblatt, Philipp Keel
9.1
Fargo
Ethan Coen, Joel Coen, Thomas Bezucha, Leslie Cowan, Robert De Laurentiis, Dana Gonzales, Regis Kimble, Warren Littlefield, Kim Todd, Steve Stark, Noah Hawley, April Shih, Caitlin Jackson