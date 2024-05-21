Menu
Kinoafisha Film festivals Primetime Emmy Awards Events Primetime Emmy Awards 2024

All nominated films "Primetime Emmy Awards" in 2024

Primetime Emmy / Outstanding Comedy Series
Hacks
Hacks
Carol Leifer, David Miner, Morgan Sackett, Michael Schur, Guy Branum, Joe Mande, Ashley Glazier, Nate Young, Aisha Muharrar, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Andrew Law, Jen Statsky, Samantha Riley
Winner
All nominees
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Jennifer Corey, Larry David, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, Adam Feil, Laura Streicher
Reservation Dogs
Reservation Dogs
Taika Waititi, Garrett Basch, Sterlin Harjo, Kathryn Dean, Migizi Pensoneau, Tazbah Chavez, Bobby Wilson
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Todd Aronauer, Taika Waititi, Sam Johnson, Paul Simms, Yana Gorskaya, Jemaine Clement, Garrett Basch, Marika Sawyer, Zach Hagen, William Meny, Tyson Breuer, Eli Bush, Max Brockman, Sarah Naftalis, Zach Dunn, Shana Gohd, Jake Bender
Palm Royale
Palm Royale
Laura Dern, Jayme Lemons, Becky Mode, John Norris, Abe Sylvia, Tate Taylor, Rock Shaink Jr., Kristen Wiig, Jesse Sternbaum, Katie O'Connell, Celeste Hughey, Sharr White, Sheri Holman, Emma Rathbone, Adam Gomolin
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Randall Einhorn, Scott Sites, Josh Greene, Brian Rubenstein, Patrick Schumacker, Brittani Nichols, Quinta Brunson, Jordan Temple
The Bear
The Bear
Tyson Bidner, Hiro Murai, Joanna Calo, Josh Senior, Christopher Storer, Rene Gube, Stacy Osei-Kuffour, Kelly Galuska, Matty Matheson, Cooper Wehde
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Kristin Bernstein, John Hoffman, J.J. Philbin, Nick Pavonetti, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Tess Morris, Elaine Ko, Ben Smith, Matteo Borghese, Madeleine George, Rob Turbovsky, Sas Goldberg
Primetime Emmy / Outstanding Drama Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Michael De Luca, Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Hiroyuki Sanada, Erin Smith, Justin Marks, Eriko Miyagawa, Matt Lambert, Shannon Goss, Jamie Vega Wheeler, Rachel Kondo
Winner
All nominees
The Gilded Age
The Gilded Age
David Crockett, Michael Engler, Julian Fellowes, Bob Greenblatt, Gareth Neame, Salli Richardson-Whitfield, Holly S. Rymon, Claire Shanley, Sonja Warfield, Erica Armstrong Dunbar
The Morning Show
The Morning Show
Jennifer Aniston, , Mimi Leder, David Auge, Kristin Hahn, Lauren Levy Neustadter, Ronald Cosmo Vecchiarelli, John Blair, Charlotte Stoudt, Torrey Speer, Lindsey Springer, Michael Ellenberg, Mallory Schwartz, Emily Ferenbach, Brian Stelter, Bill Kennedy, Joshua Allen, Zander Lehmann
3 Body Problem
3 Body Problem
, Andrew Stanton, Ram Bergman, Bernadette Caulfield, Dede Gardner, Rian Johnson, Steve Kullback, Duncan Muggoch, Rosamund Pike, David Benioff, Nena Rodrigue, Derek Tsang, Jeremy Kleiner, Alexander Woo, Xiaosong Gao, Hameed Shaukat, D.B. Weiss, Jilong Cedric Zhao, Qi Lin, Robie Uniacke, Lauren Ma
Fallout Fallout
Stephen Semel, Jill Footlick, Margot Lulick, Jonathan Nolan, James W. Skotchdopole, Jay Worth, Karey Dornetto, Kieran Fitzgerald, Graham Wagner, Crystal Whelan, Todd Howard, Athena Wickham, Noreen O'Toole, Carson Mell, Skye Wathen, Lisa Joy, Gursimran Sandhu, Geneva Robertson-Dworet, Halle Phillips, James Altman
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
Anthony Katagas, Arnon Milchan, Michael Schaefer, Yariv Milchan, Christian Sprenger, Hiro Murai, Donald Glover, Nate Matteson, Carla Ching, Francesca Sloane, Kaitlin Waldron, Fam Udeorji, Stephen Glover
Slow Horses
Slow Horses
Graham Yost, Jamie Laurenson, Gail Mutrux, Jane Robertson, Emile Sherman, Will Smith, Douglas Urbanski, Julian Stevens, Iain Canning, Hakan Kousetta, Simon Gillis
The Crown 8.7
The Crown
Matthew Byam Shaw, Stephen Daldry, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn, Christian Schwochow
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White
The Bear
Winner
All nominees
Steve Martin
Steve Martin
Only Murders in the Building
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm
D'Pharaoh Woon-A-Tai
D'Pharaoh Woon-A-Tai
Reservation Dogs
Martin Short
Martin Short
Only Murders in the Building
Matt Berry
Matt Berry
What We Do in the Shadows
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada
Shōgun
Winner
All nominees
Walton Goggins
Walton Goggins
Fallout
Idris Elba
Idris Elba
Hijack
Dominic West
Dominic West
The Crown
Donald Glover
Donald Glover
Mr. & Mrs. Smith
Gary Oldman
Gary Oldman
Slow Horses
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Hacks
Winner
All nominees
Ayo Edebiri
Ayo Edebiri
The Bear
Selena Gomez
Selena Gomez
Only Murders in the Building
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Palm Royale
Maya Rudolph
Maya Rudolph
Loot
Quinta Brunson
Abbott Elementary
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Anna Sawai
Shōgun
Winner
All nominees
The Morning Show
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
The Morning Show
Imelda Staunton
Imelda Staunton
The Crown
Carrie Coon
Carrie Coon
The Gilded Age
Maya Erskine
Maya Erskine
Mr. & Mrs. Smith
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Richard Gadd
Richard Gadd
Baby Reindeer
Winner
All nominees
Matt Bomer
Matt Bomer
Fellow Travelers
Jon Hamm
Jon Hamm
Fargo
Tom Hollander
Tom Hollander
Feud
Andrew Scott
Andrew Scott
Ripley
Primetime Emmy / Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Jodie Foster
Jodie Foster
True Detective
Winner
All nominees
Sofia Vergara
Sofia Vergara
Griselda
Brie Larson
Brie Larson
Lessons in Chemistry
Juno Temple
Juno Temple
Fargo
Naomi Watts
Naomi Watts
Feud
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach
The Bear
Winner
All nominees
Paul Rudd
Paul Rudd
Only Murders in the Building
Paul W. Downs
Paul W. Downs
Hacks
Lionel Boyce
Lionel Boyce
The Bear
Tyler James Williams
Tyler James Williams
Abbott Elementary
Bowen Yang
Bowen Yang
Saturday Night Live
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show
Winner
All nominees
Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
Shōgun
Mark Duplass
Mark Duplass
The Morning Show
Takehiro Hira
Takehiro Hira
Shōgun
Jack Lowden
Jack Lowden
Slow Horses
Jon Hamm
Jon Hamm
The Morning Show
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
The Crown
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Liza Colón-Zayas
Liza Colón-Zayas
The Bear
Winner
All nominees
Meryl Streep
Meryl Streep
Only Murders in the Building
Janelle James
Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph
Abbott Elementary
Hannah Einbinder
Hannah Einbinder
Hacks
Carol Burnett
Palm Royale
Primetime Emmy / Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Elizabeth Debicki
Elizabeth Debicki
The Crown
Winner
All nominees
Christine Baranski
Christine Baranski
The Gilded Age
Nicole Beharie
Nicole Beharie
The Morning Show
Lesley Manville
Lesley Manville
The Crown
Holland Taylor
Holland Taylor
The Morning Show
Greta Lee
Greta Lee
The Morning Show
Karen Pittman
The Morning Show
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nestor Carbonell
Nestor Carbonell
Shōgun For episode "Anjin"
Winner
All nominees
John Turturro
John Turturro
Mr. & Mrs. Smith For episode "Second Date"
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Slow Horses For episode "Footprints"
Tracy Letts
Tracy Letts
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty For episode "The New World"
Paul Dano
Paul Dano
Mr. & Mrs. Smith For episode "A Breakup"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Michaela Coel
Michaela Coel
Mr. & Mrs. Smith For episode "Infidelity"
Winner
All nominees
Mr. & Mrs. Smith For episode "Couples Therapy (Naked & Afraid)"
Claire Foy
Claire Foy
The Crown For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Marcia Gay Harden
Marcia Gay Harden
The Morning Show For episode "Update Your Priors"
Parker Posey
Parker Posey
Mr. & Mrs. Smith For episode "Double Date"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Jon Bernthal
Jon Bernthal
The Bear For episode "Fishes"
Winner
All nominees
Will Poulter
Will Poulter
The Bear For episodes "Honeydew"
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Hacks For episode "The Deborah Vance Christmas Spectacular"
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Only Murders in the Building For episode "CoBro"
Saturday Night Live
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
The Bear For episode "Fishes"
Primetime Emmy / Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
The Bear For episode "Fishes"
Winner
All nominees
Olivia Colman
Olivia Colman
The Bear For episode "Forks"
Kaitlin Olson
Kaitlin Olson
Hacks For episode "The Roast Of Deborah Vance"
Da'Vine Joy Randolph
Da'Vine Joy Randolph
Only Murders in the Building For episode "Sitzprobe"
Maya Rudolph
Maya Rudolph
Saturday Night Live
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Saturday Night Live
Primetime Emmy / Outstanding Animated Program
Blue Eye Samurai
Blue Eye Samurai
Michael Green, Erwin Stoff, Michael Greenholt, Jane Wu, Nick Read, Amber Noizumi For episode "The Tale of the Ronin and the Bride"
Winner
All nominees
Bob's Burgers 6.5
Bob's Burgers
Loren Bouchard, Bernard Derriman, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Lindsey Stoddart, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Katie Crown, Rich Rinaldi, Wendy Molyneux, Nora Smith, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Brett Coker, Steven Davis, Ryan Mattos, Simon Chong For episode "The Amazing Rudy"
X-Men '97 9.8
X-Men '97 X-Men ‘97
Meredith Layne, Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Danielle Costa, Brad Winderbaum, Beau DeMayo, Jake Castorena, Charley Feldman, Sean Gantka, Dana Vasquez-Eberhardt, Sang Hyouk Bang, Emi Yonemura, Sung Yun Mo For episode "Remember It "
The Simpsons 9.3
The Simpsons
James L. Brooks, Matt Groening, Mike B. Anderson, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Michael Price, Matt Selman, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Cesar Mazariegos, Ryan Koh, Scott Brutz, Loni Steele Sosthand, Jessica Conrad, Christine Nangle, Broti Gupta For episode "Night of the Living Wage"
Scavengers Reign
Scavengers Reign
Chris Prynoski, Ben Kalina, Antonio Canobbio, Ki-Yong Bae, Jun Sick Cho, Joe Bennett, Sean Buckelew, James Merrill, Hyeongtae Kim, Charles Huettner, Benjy Brooke For episode "The Signal"
Primetime Emmy / Outstanding Character Voice-Over Performance
Big Mouth 7.8
Big Mouth
Maya Rudolph For episode "The Ambition Gremlin"
Winner
All nominees
Krapopolis
Krapopolis
Hannah Waddingham For episode "Big Man on Hippocampus"
Invincible
Invincible
Sterling K. Brown For episode "I Thought You Were Stronger"
Family Guy 8.6
Family Guy
Alex Borstein For episode "Teacher's Heavy Pet"
The Simpsons 9.3
The Simpsons
Hank Azaria For episode "Cremains of the Day"
Primetime Emmy / Outstanding Original Music and Lyrics
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Marc Shaiman, Scott Wittman, Justin Paul, Benj Pasek For "Sitzprobe" / Song Title: Which Of The Pickwick Triplets Did It
Winner
All nominees
The Tattooist of Auschwitz
The Tattooist of Auschwitz
Hans Zimmer, Walter Afanasieff, Charlie Midnight, Kara Talve For "Episode 6" / Song Title: Love Will Survive
Girls5eva
Girls5eva
Sara Bareilles For "New York" / Song Title: The Medium Tim
True Detective 8.2
True Detective
John Hawkes For "Part 5" / Song Title: No Use
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Maya Rudolph, Mike DiCenzo, Eli Brueggemann, Jake Nordwind, Auguste White For "Host: Maya Rudolph" / Song Title: Maya Rudolph Mother’s Day Monologue
Primetime Emmy / Outstanding Original Main Title Theme Music
Palm Royale
Palm Royale
Jeff Toyne
Winner
All nominees
Shōgun 9.8
Shōgun
Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Carlos Rafael Rivera
Masters of the Air
Masters of the Air
Blake Neely
Feud 7.6
Feud
Thomas Newman
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Jim Henson Idea Man 8.4
Jim Henson Idea Man
David Fleming
Winner
All nominees
Planet Earth III Planet Earth III
Hans Zimmer, Jacob Shea, Sara Barone For episode "Extremes"
Beckham
Beckham
Anze Rozman, Camilo Forero For episode "Seeing Red"
Rock Hudson: All That Heaven Allowed 7.5
Rock Hudson: All That Heaven Allowed
Laura Karpman
Albert Brooks: Defending My Life 8.2
Albert Brooks: Defending My Life
Marc Shaiman
Primetime Emmy / Outstanding Music Supervision
Fallout Fallout
Trygge Toven For episode "The End"
Winner
All nominees
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Bruce Gilbert, Lauren Mikus For episode "Grab Your Hankies"
Baby Reindeer
Baby Reindeer
Catherine Grieves For episode "Episode 4"
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
Jen Malone For episode "A Breakup"
Fargo 9.1
Fargo
Maggie Phillips For episode "The Tragedy Of The Commons"
True Detective 8.2
True Detective
Susan Jacobs For season "Night Country", episode "Part 4"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series (Half-Hour)
How I Met Your Father
How I Met Your Father
Gary Baum For episode "Okay Fine, It's A Hurricane"
Winner
All nominees
The Upshaws
The Upshaws
Chuck Ozeas For episodes "Forbidden Fruit"
Bob Hearts Abishola
Bob Hearts Abishola
Patti Lee For episode "These Giants Are Flexible "
Night Court Night Court
Wayne Kennan For episode "A Night Court Before Christmas"
Frasier
Frasier
Gary Baum For episode "Reindeer Games"
The Conners
The Conners
Donald A. Morgan For episode "Fire And Vice"
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Alan Cumming
Alan Cumming
The Traitors
Winner
All nominees
Mark Cuban
Shark Tank
Daymond John
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Kristen Kish
Top Chef
Jeff Probst
Survivor
RuPaul
RuPaul
RuPaul's Drag Race
Primetime Emmy / Outstanding Performer in a Short Form Comedy or Drama Series
The Eric Andre Show
The Eric Andre Show
Eric André
Winner
All nominees
Desi Lydic: Foxsplains Desi Lydic: Foxsplains
Desi Lydic
RZR RZR
Mena Suvari
Primetime Emmy / Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling
Shōgun 9.8
Shōgun
Mariah Crawley, Sanna Seppanen, Nakry Keo, Madison Gillespie, Janis Bekkering For episode "A Stick Of Time"
Winner
All nominees
Palm Royale
Palm Royale
Fríða Aradóttir, Jill Crosby, Cyndra Dunn, Karen Bartek, Brittany Madrigal, Tiffany Bloom For episode "Maxine Rolls The Dice"
The Gilded Age
The Gilded Age
Sean Flanigan, Christine Fennell, Aaron Mark Kinchen, Jonathan Sharpless, Tim Harvey, Jennifer M. Bullock For episode "You Don’t Even Like Opera"
Feud 7.6
Feud
Sean Flanigan, Chris Clark, Kevin Maybee, Joshua Gericke For episode "Hats, Gloves And Effete Homosexuals"
Ahsoka
Ahsoka
Maria Sandoval, Sallie Nicole Hotch, Marc Mapile, Ashleigh Childers, Alyn Topper For episode "Part One: Master And Apprentice"
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
The Daily Show The Daily Show
Catherine Trasborg For episode "The Dailyshowography Of Vivek Ramaswamy: Enter The RamaVerse"
Winner
All nominees
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Anthony Miale For episode "Boeing"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Ryan Spears For episode "I'm Just Pete"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Paul Del Gesso, Kristie Ferriso For episode "Bowen's Straight"
Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver
Ryan Barger For episode "The Sad Tale Of Henry The Engine"
Primetime Emmy / Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
Stephen Pope
Winner
All nominees
The Rookie 8.7
The Rookie
David Rowden
FBI: Most Wanted 8.6
FBI: Most Wanted
Declan Mulvey
Fallout Fallout
Casey O'Neill
Warrior 7.5
Warrior
Brett Chan, Johnny Yang
Primetime Emmy / Outstanding Stunt Coordination for Comedy Programming
The Gentlemen
The Gentlemen
Mark Mottram
Winner
All nominees
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Tig Fong, Jean-Francois Lachapelle
The Righteous Gemstones 6.2
The Righteous Gemstones
Cory DeMeyers
Brothers Sun
Brothers Sun
Justin Yu
Twisted Metal
Twisted Metal
Clay Cullen
Primetime Emmy / Outstanding Innovation in Emerging Media Programming
What If...? - An Immersive Story What If...? - An Immersive Story
Shereif Fattouh, Dave Bushore
Winner
Silent Hill: Ascension Silent Hill: Ascension
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Drama Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Frederick E.O. Toye For episode "Crimson Sky"
Winner
All nominees
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Salli Richardson-Whitfield For episode "Beat L.A."
The Morning Show
The Morning Show
Mimi Leder For episode "The Overview Effect"
Slow Horses
Slow Horses
Saul Metzstein For episode "Strange Games"
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
Hiro Murai For episode "First Date"
The Crown 8.7
The Crown
Stephen Daldry For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Comedy Series
The Bear
The Bear
Christopher Storer For episode "Fishes"
Winner
All nominees
The Ms. Pat Show The Ms. Pat Show
Mary Lou Belli For episode "I'm the Pappy"
The Gentlemen
The Gentlemen
For episode "Refined Aggression"
Hacks
Hacks
Lucia Aniello For episode "Bulletproof"
The Bear
The Bear
Ramy Youssef For episode "Honeydew"
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Randall Einhorn For episode "Party"
Primetime Emmy / Outstanding Variety Talk Series
All nominees
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
The Daily Show The Daily Show
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Primetime Emmy / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Going to Mars: The Nikki Giovanni Project 7.6
Going to Mars: The Nikki Giovanni Project Going to Mars
Joe Brewster, Michèle Stephenson, Tommy Oliver
Winner
All nominees
Beyond Utopia 7.9
Beyond Utopia
Jana Edelbaum, Rachel Cohen, Lois Vossen, Sue Mi Terry
Stamped from the Beginning 7.1
Stamped from the Beginning
Mara Brock Akil, Susie Fitzgerald, David Teague, Roger Ross Williams, Geoff Martz, Ibram X. Kendi, Alisa Payne
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Comedy Series
The Bear
The Bear
Jeanie Bacharach, Mickie Paskal, Jennifer Rudnicke, Alexis Jade Links, Maggie Bacharach
Winner
All nominees
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield, Destiny Lilly
Hacks
Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Wendy O'Brien, Chris Gehrt
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Drama Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Carrie Audino, Colleen Bolton, Laura Schiff, Maureen Webb, Kei Kawamura
Winner
All nominees
The Morning Show
The Morning Show
Victoria Thomas
The Crown 8.7
The Crown
Robert Sterne
Slow Horses
Slow Horses
Nina Gold
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
Carmen Cuba, Teresa Razzauti, Alejandro Reza, Candice Alustiza
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Baby Reindeer
Baby Reindeer
Nina Gold, Martin Ware
Winner
All nominees
Fargo 9.1
Fargo
Rhonda Fisekci, Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
True Detective 8.2
True Detective
Francine Maisler, Deborah Schildt, Alda Gudjonsdottir
Ripley
Ripley
Barbara Giordani, Avy Kaufman, Francesco Vedovati
Feud 7.6
Feud
Alexa L. Fogel
Primetime Emmy / Outstanding Casting for a Reality Program
Love on the Spectrum U.S.
Love on the Spectrum U.S.
Cian O'Clery, Marina Nieto, Emma Choate, Sean Bowman
Winner
All nominees
The Golden Bachelor The Golden Bachelor
Jacqui Pitman, John Kennamann, Lindsay Liles
The Amazing Race
The Amazing Race
Jesse Tannenbaum
Squid Game: The Challenge
Squid Game: The Challenge
Erika Dobrin, Robyn Kass, Rachael Stubbins, Emma Shearer
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen, Michelle Redwine, Adam Cook
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Scripted Programming
The Idol
The Idol
Nina McNeely Routines: Rehearsal / Music Video Shoot / Dollhouse
Winner
All nominees
Palm Royale
Palm Royale
Brooke Lipton Routines: The Rhumba / Maxine's Entrance
Physical
Physical
Jennifer Hamilton Routines: Jean Franc’s Advanced Aerobics Class / Figure 8’s Commercial / Xanadu & Dreams
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
John Carrafa Routines: Oliver's Dream Sequence / Creatures Of The Night
Primetime Emmy / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
The 76th Annual Tony Awards The 76th Annual Tony Awards
Karla Puno Garcia Routines: Opening Number / Lifetime Achievement
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Val Chmerkovskiy, Jenna Johnson Routines: Moon River / La Vie En Rose
The Oscars The Oscars
Mandy Moore Routines: I'm Just Ken / In Memoriam
Dick Van Dyke 98 Years of Magic Dick Van Dyke 98 Years of Magic
Alison Faulk, Kiki Nyemchek Routine: Step In Time
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Jamal Sims Routines: Dance! / Queen Of Wind / Power
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Ripley
Ripley
Robert Elswit For episode "V Lucio"
Winner
All nominees
True Detective 8.2
True Detective
Florian Hoffmeister For episode "Night Country : Part 6"
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Zack Galler For episode "Little Miss Hasting"
Griselda
Griselda
Armando Salas For episode "Middle Management"
Fargo 9.1
Fargo
Dana Gonzales For episode "The Tragedy of the Commons"
All the Light We Cannot See
All the Light We Cannot See
Tobias A. Schliessler For episode "Episode 4"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Girls State 7.1
Girls State
Laela Kilbourn, Martina Radwan, Thorsten Thielow, Laura Hudock, Daniel Carter, Erynn Patrick, Keri Oberly
Winner
All nominees
Jim Henson Idea Man 8.4
Jim Henson Idea Man
Vanja Cernjul, Igor Martinovic
Planet Earth III Planet Earth III
John Shier, Luke Nelson For episode "Extremes"
Our Planet 8.5
Our Planet
Brad Bestelink, Kyle McBurnie For episode "World On The Move"
Beckham
Beckham
Tim Cragg For episode "The Kick"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Michael Cheeseman, Pedro Delbrey, Danny Day, Charlie Beck For episode "Bulletproof"
Winner
All nominees
The Traitors
The Traitors
Matt Wright, Siggi Rosen-Rawlings For episode "The Funeral"
The Amazing Race
The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Will Shipp, Ian Kerr, Lucas Mertes, Matthew Di Girolamo, Stephen A. Coleman, Regan Letourneau, Ryan Shaw, Kevin R. Johnson, Bryan Adams, Josh Gitersonke, Danny Long, Kathryn Barrows, Rob Gowler, Jamie Holland, Kurt Carpenter, Adam Haisinger, Jay Kaufman, Diego Contreras, Tim Laks
Survivor
Survivor
Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ian Miller, Jovan Sales, Nejc Poberaj, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Chris Ellison, Nico Nyoni, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Marcus Hebbelmann, Dwight Winston, Holly Thompson, Nic Van Der Westhuizen, Nixon George
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Gareth Roberts, Craig Hastings, Leighton Cox, James Melrose, Esther Vardy, Mike Staniforth, Dillon Scheps, Craig Murdoch, Verdy Martin Oliver, Ed Edwards, Joby Newson, Joe Clifford, Tom Reece
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Shōgun 9.8
Shōgun
Sam McCurdy For episode "Crimson Sky"
Winner
All nominees
The Crown 8.7
The Crown
Adriano Goldman For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Shōgun 9.8
Shōgun
Christopher Ross For episode "Anjin"
3 Body Problem
3 Body Problem
Martin Ahlgren For episode "Judgment Day"
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Todd Banhazl For episode "Beat L.A"
The Crown 8.7
The Crown
Sophia Olsson For episode "Ritz"
Primetime Emmy / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
The Bear
The Bear
Andrew Wehde For episode "Forks"
Winner
All nominees
Reservation Dogs
Reservation Dogs
Mark Schwartzbard For episode "Deer Lady"
Sugar
Sugar
Richard Rutkowski For episode "Starry Eyed"
Physical
Physical
Jimmy Lindsey For episode "Like A Rocket"
Hacks
Hacks
Adam Bricker For episode "Just For Laughs"
Primetime Emmy / Outstanding Commercial
Apple: Fuzzy Feelings - iPhone + Mac Apple: Fuzzy Feelings - iPhone + Mac
Winner
All nominees
Uber Eats: Best Friends - Uber One Uber Eats: Best Friends - Uber One
CeraVe Moisturizing Cream: Michael CeraVe CeraVe Moisturizing Cream: Michael CeraVe
Apple: Album Cover - Apple iPhone 15 Apple: Album Cover - Apple iPhone 15
Sandy Hook Promise: Just Joking Sandy Hook Promise: Just Joking
State Farm: Like A Good Neighbaaa State Farm: Like A Good Neighbaaa
Primetime Emmy / Outstanding Competition Program
All nominees
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
The Traitors
The Traitors
The Voice 8.5
The Voice
Top Chef Top Chef
The Amazing Race
The Amazing Race
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
American Horror Story 7.9
American Horror Story
Jacqueline Demeterio, Jose Bantula, Jessica Zavala, Jillian Daidone, Jennifer Salim For episode "The Auteur"
Winner
All nominees
Baby Reindeer
Baby Reindeer
Mekel Bailey, Imogen Holness For "episode 4"
The Palace
The Palace The Regime
Consolata Boyle, Jane Law, Marion Weise, Bobbie Edwards, Johanna Garrad For episode "The Heroes' Banquet"
Fargo 9.1
Fargo
Carol Case, Michelle Carr, Charl Boettger For episode "Insolubilia"
True Detective 8.2
True Detective
Linda Gardar, Brian Sprouse, Tina Ulee, Alex Bovaird, Giulia Moschioni, Rebekka Jónsdóttir For episode "Night Country Part 5"
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Costumes for a Series
The Crown 8.7
The Crown
Giles Gale, Amy Roberts, Sidonie Roberts For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Winner
All nominees
The Righteous Gemstones 6.2
The Righteous Gemstones
Rebecca DeNoewer, Maura 'Maude' Cusick, Christina Flannery For episode "For I Know The Plans I Have For You"
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Kathleen Gerlach, Dana Covarrubias, Abby Geoghegan For episode"Sitzprobe"
The Bear
The Bear
Courtney Wheeler, Lariana Santiago, Steven 'Rage' Rehage For episode "Fishes"
Hacks
Hacks
Karen Bellamy, Rory Cunningham, Kathleen Felix-Hager For episode "Just For Laughs"
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Hairstyling
The Morning Show
The Morning Show
Janine Thompson, Lona Vigi, Nicole Venables, Jennifer Petrovich For episode "The Kármán Line"
Winner
All nominees
The Bear
The Bear
Ally Vickers, Melanie Shaw, Angela Brasington For episode "Fishes"
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
J. Roy Helland, Leah Loukas, Jameson Eaton, Jimmy Goode For episode "Opening Night"
Hacks
Hacks
Jennifer Bell For episode "Yes, And"
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Moira Frazier, Christina Joseph, Dustin Osborne For episode "Mother's Day"
Primetime Emmy / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
The Morning Show
The Morning Show
Angela Levin, Tracey Levy, Amy Schmiederer, Elizabeth Villamarin, Cindy J. Williams, Keiko Wedding For episode "Strict Scrutiny"
Winner
All nominees
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Joelle Troisi, Arielle Toelke, Kim Taylor For episode "Opening Night"
The Bear
The Bear
Zsofia Otvos, Nicole Rogers, Ignacia Soto-Aguilar, Justine Losoya For episode "Fishes"
True Detective 8.2
True Detective
Peter Swords King, Kerry Skelton, Natalie Abizadeh, Flóra Karítas Buenaño, Hafdís Pálsdóttir For episode "Night Country Part 5 "
Hacks
Hacks
Keith Sayer For episode "Yes, And"
Primetime Emmy / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music
Machine Dazzle
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Girls State 7.1
Girls State
Jesse Moss, Amanda McBaine
Winner
All nominees
Albert Brooks: Defending My Life 8.2
Albert Brooks: Defending My Life
Rob Reiner
Beckham
Beckham
Fisher Stevens For episdoe "What Makes David Run"
Jim Henson Idea Man 8.4
Jim Henson Idea Man
Ron Howard
The Greatest Night in Pop The Greatest Night in Pop
Bao Nguyen
Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces
Morgan Neville
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Ripley
Ripley
Stiven Zeyllyan
Winner
All nominees
Fargo 9.1
Fargo
Noah Hawley For episode "The Tragedy of the Commons"
True Detective 8.2
True Detective
Issa López For season "Night Country"
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Millicent Shelton For episode "Poirot"
Baby Reindeer
Baby Reindeer
Weronika Tofilska For "Episode 4"
Feud 7.6
Feud
Gus Van Sant For season "Capote vs. The Swans" and episode "Pilot"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Reality Program
Love on the Spectrum U.S.
Love on the Spectrum U.S.
Cian O'Clery For "Episode 7"
Winner
All nominees
Welcome to Wrexham
Welcome to Wrexham
Bryan Rowland For episode "Shaun's Vacation"
RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode "Grand Finale"
Squid Game: The Challenge
Squid Game: The Challenge
Diccon Ramsay For episode "Red Light, Green Light"
The Traitors
The Traitors
Ben Archard For episode "Betrayers, Fakes And Fraudsters"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Liz Patrick For "Host: Ryan Gosling "
Winner
All nominees
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For "December 21, 2023: GOP Wants Biden Kicked Off Ballot, Bankrupt Rudy Hawks Supplements, Elf On The Shelf For Parents; Meanwhile; Anderson Cooper & Andy Cohen; Louis Cato And The Late Show Band "
The Daily Show The Daily Show
David Paul Meyer For "Jon Stewart Returns To The Daily Show"
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For "Trump Still Mad About Oscars Joke And Thinks Jimmy Is Al Pacino, Chris Stapleton’s Ballad For John Stamos, Guest Rob McElhenney & The Return Of Our Outdoor Stage!"
Primetime Emmy / Outstanding Directing for a Variety Special
The Oscars The Oscars
Hamish Hamilton
Winner
All nominees
Dave Chappelle: The Dreamer Dave Chappelle: The Dreamer
Stan Lathan
The 76th Annual Tony Awards The 76th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Trevor Noah: Where Was I Trevor Noah: Where Was I
David Paul Meyer
Dick Van Dyke 98 Years of Magic Dick Van Dyke 98 Years of Magic
Russell Norman
Tig Notaro: Hello Again Tig Notaro: Hello Again
Stephanie Allynne
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Beckham
Beckham
Fisher Stevens, John Battsek, Gary Neville, Craig South, Jonathan Sides, Nicola Howson, Billie Shepherd, David Gardner
Winner
All nominees
STAX: Soulsville, U.S.A. Stax: Soulsville U.S.A.
Nigel Sinclair, Ezra Edelman, Caroline Waterlow, David Blackman, Jamila Wignot, Tina Nguyen, Sophia Dilley, Kara Elverson, Nicholas Ferrall, Michele Smith
The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst 7.5
The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Nancy Abraham, Lisa Heller, Charlotte Kaufman, Sam Neave, Andrew Jarecki, Zachary Stuart-Pontier, Kyle Martin, Sara Rodriguez
Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Eli Holzman, Aaron Saidman, Mary Robertson, Pamela Deutsch, Lisa Kalikow, Emma Schwartz, Nicholas Carlson, Joel Stonington, Kate Taylor
Telemarketers Telemarketers
Nancy Abraham, Lisa Heller, Adam Bhala Lough, Joshua Safdie, Ben Safdie, Tina Nguyen, Sam Lipman-Stern, Claire Read, Dani Bernfeld
Primetime Emmy / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Jim Henson Idea Man 8.4
Jim Henson Idea Man
Ron Howard, Brian Grazer, Sara Bernstein, Margaret Bodde, Mark Monroe, Justin Wilkes, Christopher St. John
Winner
All nominees
Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces
Morgan Neville, Emily Osborne, Ben Cotner, Caitrin Rogers, Charlise Holmes, Meghan Walsh, Nicole Quintero Ochoa
Girls State 7.1
Girls State
Davis Guggenheim, Jesse Moss, Nicole Stott, Amanda McBaine, Jonathan Silberberg, Laurene Powell-Jobs
Albert Brooks: Defending My Life 8.2
Albert Brooks: Defending My Life
Rob Reiner, Matthew George, Michele Reiner
The Greatest Night in Pop The Greatest Night in Pop
Lionel Richie, Larry Klein, Harriet Sternberg, George Hencken, Julia Nottingham, Bruce Eskowitz
Primetime Emmy / Outstanding Emerging Media Program
All nominees
Wallace & Gromit in: The Grand Getaway Wallace & Gromit in: The Grand Getaway
Bram Ttwheam, Finbar Hawkins
Fallout Fallout
Emperor Empereur
Ilan Cohen, Marion Burger
The Pirate Queen The Pirate Queen
Lucy Liu, Eloise Singer, Siobhan McDonnell
Primetime Emmy / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Ahsoka
Ahsoka
Shawna Trpcic, Devon Patterson, Elissa Alcala For episode "Part Eight: The Jedi, The Witch, And The Warlord"
Winner
All nominees
What We Do in the Shadows 7.2
What We Do in the Shadows
Amy Sztulwark, Laura Montgomery, Kay Jameson, Anna Viksne For episode "Pride Parade "
Echo
Echo
Stacy Caballero, Ambre Wrigley, Amanda Steeley Bankins, Jennifer Garnet Filo, Kizzie Autumn Martin, Kristina Elaine Taylor For episode "Lowak"
Fallout Fallout
Amy Westcott, Amy R. Burt, Cherie Cunningham, Wendy Yang, Jonathan Knipscher For episode "The End"
Loki
Loki
Tom Hornsby, Christine Wada, Harriet Kendall, Kristen Ernst-Brown For episode "1893"
Primetime Emmy / Outstanding Game Show
Jeopardy! Jeopardy!
Winner
All nominees
Wheel of Fortune Wheel of Fortune
The Price Is Right at Night The Price Is Right at Night
Password Password
Celebrity Family Feud Celebrity Family Feud
Primetime Emmy / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Gina Ferrucci, Cara Hannah, Chad Harlow, Elliott Simpson For episode "Host: Ryan Gosling"
Winner
All nominees
We're Here We're Here
Abdiel Urcullu, Tyler Funicelli For episode "Oklahoma, Part 3"
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Jani Kleinbard, Kim Messina, Joe Matke, Brittany Spaulding, Dwayne Ross, Amber Nicholle Maher, Marion Rogers For episode "Finale"
So You Think You Can Dance
So You Think You Can Dance
Cynthia L. Chapman, Victor Paz, Crystal Broedel, Leay Cangelosi, Antoinette Black, Ashley Sedmak For episode "Challenge #2: Broadway"
The Boulet Brothers' Dragula The Boulet Brothers' Dragula: Search for the World's First Drag Supermonster
Marco Gabellini For episode "Trash Can Children"
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Game Show
Pat Sajak
Wheel of Fortune
Winner
All nominees
Ken Jennings
Jeopardy!
Jane Lynch
Jane Lynch
Weakest Link
Keke Palmer
Keke Palmer
Password
Steve Harvey
Celebrity Family Feud
Primetime Emmy / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Alan Cumming
Alan Cumming
The Traitors
Winner
All nominees
Kristen Kish
Top Chef
RuPaul
RuPaul
RuPaul's Drag Race
Jeff Probst
Survivor
Mark Cuban
Shark Tank
Daymond John
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Primetime Emmy / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Justin Wilkes
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
Mary Barclay
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
Tom Keaney
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
Michael Steed
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
Jake Fuller
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
Tommy Alter
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
Séamus Murphy-Mitchell
My Next Guest Needs No Introduction
Winner
All nominees
Michael Koman
How to with John Wilson
Nathan Fielder
How to with John Wilson
Clark Reinking
How to with John Wilson
John Wilson
How to with John Wilson
Shirel Kozak
How to with John Wilson
Sara Brailsford
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Eugene Levy
Eugene Levy
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Alex Menzies
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
David Brindley
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Stephen Pain
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Nic Patten
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Claire Kunzel
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Tracey Smyth
The Reluctant Traveler with Eugene Levy
Conan O'Brien
Conan O'Brien
Conan O'Brien Must Go
Mike Sweeney
Conan O'Brien Must Go
Njål Lambrechts
Conan O'Brien Must Go
Matt O'Brien
Conan O'Brien Must Go
Jordan Schlansky
Conan O'Brien Must Go
Aaron Bleyaert
Conan O'Brien Must Go
Jason Chillemi
Conan O'Brien Must Go
Jessie Gaskell
Conan O'Brien Must Go
Sarah Federowicz
Conan O'Brien Must Go
Jeff Ross
Conan O'Brien Must Go
Peter W. Kunhardt
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Sabin Streeter
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Dyllan McGee
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Henry Louis Gates Jr.
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Kevin Burke
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Deborah Clancy Porfido
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Robert L. Yacyshyn
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Natalia Warchol
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Matthew Cesario
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
John F. Wilson
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Primetime Emmy / Outstanding Individual Achievement in Animation
Scavengers Reign
Scavengers Reign
Noémie Leroux-Cazaubon Background Design, for the episode "The Dream"
Winner
Adventure Time: Fionna and Cake
Adventure Time: Fionna and Cake
Alex Small-Butera Character Animation, for the episode "The Winter King"
Winner
Blue Eye Samurai
Blue Eye Samurai
Ryan O'Loughlin Storyboard, for the episode "Hammerscale"
Winner
Blue Eye Samurai
Blue Eye Samurai
Brian Kesinger Character Design, for the episode "Nothing Broken"
Winner
Clone High
Clone High
Tara Billinger Character Design, for the episode "Let's Try This Again"
Winner
In the Know In the Know
Jan-Erik Maas Character Animation, for the episode "Yogurt Week"
Winner
Blue Eye Samurai
Blue Eye Samurai
Toby Wilson Production Design, for the episode "The Great Fire of 1657"
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Frank Grisanti, Geoff Amoral, Rick McGuinness, William McGuinness, Trevor Brown, Tim Stasse For episode "Host: Kristen Wiig"
Winner
All nominees
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Luke Chantrell, Ed Moore, Tom Sutherland, Scott Chmielewski, James Coldicott, Nate Files For episode "Top 14 Reveal"
The Voice 8.5
The Voice
Oscar Dominguez, Terrance Ho, Ron Wirsgalla, Daniel K. Boland, Andrew Munie, Jeffrey Shood, Erin Anderson For episode "Live Finale, Part 2"
The Late Show with Stephen Colbert
The Late Show with Stephen Colbert
Tom Carroll, Hillary Knox, Constantine Leonardos, Mike Scricca For episode "May 21, 2024"
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Stuart Wesolik, Noah Mitz, Ed Moore, Matt McAdam, Casey Rhodes, Matt Benson, Patrick Brazil, Andrew Law, Hannah Kerman For episode "Semi-Finals"
America's Got Talent
America's Got Talent
Terrance Ho, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker, Matt Benson, Will Gossett, Scott Chmielewski, Hannah Kerman For episode "Episode 1818"
Primetime Emmy / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden - The Greatest Arena Run of All Time The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden - The Greatest Arena Run of All Time
Steve Cohen, Justin Cheatham, Mark Foffano, Tad Inferrera, Adrian Bassett
Winner
All nominees
2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Allen Branton, JC Castro, Billy Steinberg, Kevin Lawson, Felix Peralta, George Gountas, Bianca Moncada, Alex Flores
The 76th Annual Tony Awards The 76th Annual Tony Awards
Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Ka-Lai Wong, J.M. Hurley, Noah Mitz, Jason Rudolph, Ritchie Beck, Robert Dickinson, Tyler Ericson
The 66th Annual Grammy Awards The 66th Annual Grammy Awards
Guy Jones, Andy O'Reilly, Bryan Klunder, Matthew Cotter, Terrance Ho, Noah Mitz, Patrick Boozer, Madigan Stehly, Ryan Tanker, Matt Benson, Will Gossett, Erin Anderson
The Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Starring Usher The Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Starring Usher
Alex Gurdon, Eric Marchwinski, Alen Sisul, Harry Forster, Ben Green, Mark Humphrey
Primetime Emmy / Outstanding Limited or Anthology Series
Baby Reindeer
Baby Reindeer
Wim De Greef, Petra Fried, Matthew Mulot, Ed Macdonald, Matt Jarvis, Richard Gadd
Winner
All nominees
True Detective 8.2
True Detective
Jodie Foster, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Sam Breckman, Steve Golin, Issa López, Chris Mundy, Mari-Jo Winkler, Richard Brown, Layla Blackman, Barry Jenkins, Adele Romanski, Cary Joji Fukunaga, Mark Ceryak, Princess Daazhraii Johnson, Alan Page, Nic Pizzolatto, Cathy Tagnak Rexford For season "Night Country"
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Jason Bateman, Susannah Grant, Brie Larson, Lee Eisenberg, Michael Costigan, Tracey Nyberg, Elijah Allan-Blitz, Nicole Delaney, Hannah Fidell, Mfoniso Udofia, Louise Shore, Rosa Handelman, Boo Killebrew, Elissa Karasik, Natalie Sandy, Teagan Wall, Bonnie Garmus
Ripley
Ripley
Stiven Zeyllyan, Guymon Casady, Andrew Scott, Enzo Sisti, Clayton Townsend, Charlie Corwin, Garrett Basch, Benjamin Forkner, Sharon Levy, Ben Rosenblatt, Philipp Keel
Fargo 9.1
Fargo
Ethan Coen, Joel Coen, Thomas Bezucha, Leslie Cowan, Robert De Laurentiis, Dana Gonzales, Regis Kimble, Warren Littlefield, Kim Todd, Steve Stark, Noah Hawley, April Shih, Caitlin Jackson
Primetime Emmy / Outstanding Main Title Design
Shōgun 9.8
Shōgun
Lee Buckley, Evan Larimore, Nadia Tzuo, Alex Silver, Xiaolin (Mike) Zeng, Ilya Tselyutin
Winner
All nominees
3 Body Problem
3 Body Problem
Patrick Clair, Eddy Herringson, Raoul Marks
Fallout Fallout
Lance Ashton Slaton, Scott Geersen, Patrick Clair, Raoul Marks
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Ben Jones, Phil Davies, Hazel Baird, Rob Cawdery
Palm Royale
Palm Royale
Ronnie Koff, Nader Husseini, Rob Slychuk, Lexi Gunvaldson
Silo 9.0
Silo
Lance Ashton Slaton, Patrick Clair, Raoul Marks
Primetime Emmy / Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Young Bek, Amy Tagliamonti, Rachel Pagani, Jason Milani, Brandon Grether, Joanna Pisani For episode "Host: Ryan Gosling"
Winner
All nominees
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Tyson Fountaine, James MacKinnon, Angela Moos, Brian Sipe, Julie Socash, Zena Shteysel, Donna J. Bard, Sarah Woolf For episode "Monster Night"
Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music
Anastasia Durasova
The Boulet Brothers' Dragula The Boulet Brothers' Dragula: Search for the World's First Drag Supermonster
The Boulet Brothers For episode "Terror In The Woods"
The Voice 8.5
The Voice
Nikki Carbonetta, Darcy Gilmore, Gina Ghiglieri, Carlene Kearns, Kristene Bernard, Anthony Nguyen, Elie Maalouf, Marylin Lee Spiegel For episode "Live Finale, Part 1 And Live Finale, Part 2"
We're Here We're Here
Tyler Devlin, Kalyd Odeh For episode "Oklahoma, Part 3"
Primetime Emmy / Outstanding Motion Design
Jim Henson Idea Man 8.4
Jim Henson Idea Man
Mark Caballero, Seamus Walsh, Mark Thompson, Ivan Viaranchyk, Max Strizich, Momo Zhao
Winner
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Carlos Rafael Rivera For episode "Book Of Calvin"
Winner
All nominees
Lawmen: Bass Reeves
Lawmen: Bass Reeves
Chanda Dancy For episode "Part I"
Fargo 9.1
Fargo
Jeff Russo For episode "Blanket"
All the Light We Cannot See
All the Light We Cannot See
James Newton Howard For episode "Episode 4"
The Tattooist of Auschwitz
The Tattooist of Auschwitz
Hans Zimmer, Kara Talve For episode " Episode 1"
Primetime Emmy / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Siddhartha Khosla For episode "Sitzprobe"
Winner
All nominees
Silo 9.0
Silo
Atli Örvarsson For episode "Freedom Day"
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
David Fleming For episode "First Date "
Palm Royale
Palm Royale
Jeff Toyne For episode "Maxine Saves A Cat"
Shōgun 9.8
Shōgun
Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba For episode "Servants Of Two Masters"
Slow Horses
Slow Horses
Daniel Pemberton, Toydrum For episode "Strange Games"
The Crown 8.7
The Crown
Martin Phipps For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Primetime Emmy / Outstanding Music Direction
The Oscars The Oscars
Rickey Minor
Winner
All nominees
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Leon Pendarvis, Lenny Pickett, Eli Brueggemann For episode "Host: Ryan Gosling"
2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Don Was, Adam Blackstone, Omar Edwards
The 46th Annual Kennedy Center Honors The 46th Annual Kennedy Center Honors
Rickey Minor
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Fred Armisen, Eli Janney For episode "Episode 1488"
Primetime Emmy / Outstanding Narrator
Queens Queens
Angela Bassett For "African Queens"
Winner
All nominees
Lost Women of Highway 20 Lost Women of Highway 20
Octavia Spencer For "Vanished"
Planet Earth III Planet Earth III
David Attenborough For "Human"
Life on Our Planet
Life on Our Planet
Morgan Freeman For "Chapter 1: The Rules Of Life"
Secrets of the Octopus Secrets of the Octopus
Paul Rudd For "Masterminds"
Primetime Emmy / Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Feud 7.6
Feud
Lou Eyrich, Leah Katznelson, Hanna Shea, Laura McCarthy, Miwa Ishii, Emily O'Connor For "Pilot"
Winner
All nominees
Mary & George
Mary & George
Annie Symons, Jason Airey, Courtney McClain, Jovana Gospavic, Cedric Andries For "Not So Much By Love As By Awe"
Lessons in Chemistry
Lessons in Chemistry
Kelli Hagen, Mirren Gordon-Crozier, Jen Kennedy For "Little Miss Hastings"
Griselda
Griselda
Joanne Mills, Safowa Bright Bitzelberger, Jennifer Marlin, Joseph Castellanos, Serena Duffin For "Paradise Lost"
Ripley
Ripley
Giovanni Casalnuovo, Maurizio Millenotti, Ernest Camilleri, Francesco Morabito, Teresa D'Arienzo For "IV La Dolce Vita"
Primetime Emmy / Outstanding Period Costumes for a Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Kristen Bond, Carole Griffin, Carlos Rosario, Paula Plachy, Kenichi Tanaka For episode "Ladies of the Willow World"
Winner
All nominees
The Gilded Age
The Gilded Age
Denise Andres, Kasia Walicka Maimone, Patrick Wiley, Rebecca Levin, Isabelle Simone For episode "You Don’t Even Like Opera"
Palm Royale
Palm Royale
Carolyn Dessert, Alix Friedberg, Leigh Bell, Valerie Keiser, Lindsay Newton For episode "Maxine Throws a Party"
The New Look
The New Look
Catherine Boisgontier, Karen Muller Serreau, Emmanuelle Pertus For episode "What a Day This Has Been"
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Emma Potter, Shannon R. Moore, Maressa Richtmyer For episode "What Is And What Should Never Be"
Primetime Emmy / Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Shōgun 9.8
Shōgun
Mike Fields, Leslie Graham, Rebecca Lee, Amber Trudeau, Krystal Devlin, Andrea Alcala, Emily Walsh, Krista Hann For Episode "The Abyss Of Life"
Winner
All nominees
Palm Royale
Palm Royale
Simone Almekias-Siegl, Marie Del Prete, Ken Niederbaumer, Tricia Sawyer, Marja Webster, Marissa Lafayette For Episode "Pilot"
Fallout Fallout
David Kalahiki, Michael Harvey, Kimberly Amacker For Episode "The Head"
Feud 7.6
Feud
Kyra Panchenko, Christine Hooghuis, Kristen Alimena, Jacqueline Risotto For Episode "Beautiful Babe"
The Crown 8.7
The Crown
Cate Hall, Emilie Yong-Mills For Episode "Ritz"
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for Variety Programming
John Mulaney Presents: Everybody's in LA John Mulaney Presents: Everybody's in LA
Kelly Lyon, Ryan McIlraith, Sean McIlraith
Winner
All nominees
Ramy Youssef: More Feelings Ramy Youssef: More Feelings
Joanna Naugle
Dolly Parton's Pet Gala Dolly Parton's Pet Gala
Bill DeRonde, Stavros Stavropoulos, Kari Heavenrich, James Collet
Tig Notaro: Hello Again Tig Notaro: Hello Again
Kelly Lyon
Nikki Glaser: Someday You'll Die Nikki Glaser: Someday You'll Die
Guy Harding
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Maria Gonzales, Aika Miyake For "A Dream Of A Dream"
Winner
All nominees
Slow Horses
Slow Horses
Zsófia Tálas For "Footprints"
Mr. & Mrs. Smith
Mr. & Mrs. Smith
Isaac Hagy, Kyle Reiter For "First Date"
Fallout Fallout
Ali Comperchio For "The End"
Fallout Fallout
Yoni Reiss For "The Ghouls"
3 Body Problem
3 Body Problem
Michael Ruscio For "Judgment Day"
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Baby Reindeer
Baby Reindeer
Benjamin Gerstein, Peter Oliver For "Episode 4"
Winner
All nominees
True Detective 8.2
True Detective
Matt Chesse For "Night Country, Part 4"
True Detective 8.2
True Detective
Brenna Rangott For "Night Country, Part 6"
Black Mirror 8.3
Black Mirror
Dzhon Harris For "Beyond the Sea"
Ripley
Ripley
David O. Rogers, Joshua Raymond Lee For "III Sommerso"
Fargo 9.1
Fargo
Regis Kimble For "The Tragedy of the Commons"
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
How I Met Your Father
How I Met Your Father
Russell Griffin For Episode "Okay Fine, It's a Hurricane"
Winner
All nominees
The Upshaws
The Upshaws
Angel Gamboa Bryant, Brian LeCoz For Episode "Ain't Broke"
The Upshaws
The Upshaws
Angel Gamboa Bryant For Episode "Auto Motives"
Night Court Night Court
Stephen Prime For Episode "Wheelers of Fortune"
Frasier
Frasier
Joseph Fulton For Episode "Blind Date"
Primetime Emmy / Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Jim Henson Idea Man 8.4
Jim Henson Idea Man
Paul Crowder, Sierra Neal
Winner
All nominees
Albert Brooks: Defending My Life 8.2
Albert Brooks: Defending My Life
Bob Joyce
Beckham
Beckham
Paul Carlin, Chris King, Michael Harte For "Golden Balls"
Escaping Twin Flames Escaping Twin Flames