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Poster of A Short Film About Killing
7.4
A Short Film About Killing - Trailer
Kinoafisha Films A Short Film About Killing
7.4

A Short Film About Killing

, 1988
Krotki film o zabijaniu
Poland / Crime, Drama
Tickets Trailers
Tickets
Poster of A Short Film About Killing
7.4
Tickets
A Short Film About Killing - Trailer
A Short Film About Killing  Trailer

Cast

Mirosław Baka
Mirosław Baka
Jacek
Krzysztof Globisz
Krzysztof Globisz
Piotr
Jan Tesař
Jan Tesař
Taksówkarz
Zbigniew Zapasiewicz
Zbigniew Zapasiewicz
Przewodniczacy Komisji
Barbara Dziekan
Barbara Dziekan
Bileterka
Jerzy Zass
Jerzy Zass
Naczelnik
Krystyna Janda
Krystyna Janda
Dorota
Aleksander Bednarz
Aleksander Bednarz
Kat
Olgierd Lukaszewicz
Olgierd Lukaszewicz
Zdzislaw Tobiasz
Zdzislaw Tobiasz
Judge
Artur Barciś
Artur Barciś
Mlody medczyzna
Director Krzysztof Kieslowski
Writer Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
Composer Zbigniew Preisner
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1988
World premiere 11 March 1988
Release date
16 July 2026 Russia Vereteno
3 August 1990 Finland
26 January 1989 Germany
22 August 2024 Greece
9 February 1989 Netherlands
11 March 1988 Poland
17 September 2016 South Korea 18
1 August 1988 Switzerland 16
Worldwide Gross $1,104
Production Zespol Filmowy "Tor", Przedsiebiorstwo Realizacji Filmów "Zespoly Filmowe", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
Also known as
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Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.9 IMDb
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A Short Film About Killing - Trailer
A Short Film About Killing Trailer
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Quotes

Jacek Lazar I didn't listen in court, not until you called to me. They were all... all against me.
Piotr Balicki Against what you did.
Jacek Lazar Same thing...
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Hudozhestvennyy
22:30 from 850 ₽
Illyuzion
19:40 from 700 ₽
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