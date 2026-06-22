ProductionZespol Filmowy "Tor", Przedsiebiorstwo Realizacji Filmów "Zespoly Filmowe", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
Also known as
Krótki film o zabijaniu, A Short Film About Killing, No matarás, Ein kurzer Film über das Töten, Kratki film o ubijanju, Não Matarás, Tu ne tueras point, Breve film sull'uccidere, Breve película sobre el asesinato, Du skal ikke slå ihjel, En kort film om att döda, En lille film om kunsten at dræbe, En liten film om konsten att döda, Krátký Film o Zabíjení, Lyhyt elokuva tappamisesta, Non uccidere, Öldürme Üzerine Bir Film, Rövidfilm a gyilkolásról, Trumpas filmas apie žudymą, Un scurt film despre omor, Μικρή ιστορία για ένα φόνο, Короткий фильм об убийстве, Кратки филм о убијању, Кратък филм за едно убийство, 杀人短片, 殺人に関する短いフィルム, 殺人短片, 殺誡, 살인에 관한 짧은 필름