Cast
Walter Schmidinger
Propaganda chief
Adrianna Biedrzyńska
Wally
Erland Josephson
Dr. Bettelheim
Ildikó Bánsági
Sister Betty
Károly Eperjes
Captain Tibor Nowotny
Colette Pilz-Warren
Dagma
György Cserhalmi
Count Trantow-Waldbach
Cast and Crew
Writer
Péter Dobai, Erik Jan Hanussen, Paul Hengge, Gabriella Prekop
Composer
Zdenkó Tamássy, György Vukán
Film details
Country
Hungary / West Germany / Austria
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
1988
World premiere
20 May 1988
Release date
|9 October 2032
|Austria
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|16
|20 May 1988
|France
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|13 October 1988
|Germany
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|21 April 1989
|Great Britain
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|6 October 1988
|Hungary
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|25 December 1988
|Sweden
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|10 March 1989
|USA
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MPAA
R
Worldwide Gross
$82,635
Production
Central Cinema Company Film (CCC), Hungarofilm, Mafilm
Also known as
Hanussen, Hanussen: Hitler's Astrologer, Hanussen, el adivino, Hanussen, o Profeta, Hanussen: Un vidente de la decadencia, La notte dei maghi, Ханусен, Хануссен, Ясновидецът, ハヌッセン