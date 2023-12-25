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Poster of Hanussen
6.4
Kinoafisha Films Hanussen
6.4

Hanussen

, 1988
Hanussen
Hungary, West Germany, Austria / Drama / 18+
Poster of Hanussen
6.4

Cast

Walter Schmidinger
Propaganda chief
Klaus Maria Brandauer
Klaus Maria Brandauer
Eric Jan Hanussen
Adrianna Biedrzyńska
Wally
Erland Josephson
Dr. Bettelheim
Ildikó Bánsági
Sister Betty
Károly Eperjes
Captain Tibor Nowotny
Grażyna Szapołowska
Grażyna Szapołowska
Valery de la Meer
Colette Pilz-Warren
Dagma
György Cserhalmi
Count Trantow-Waldbach
Michal Bajor
Becker
Director István Szabó
Writer Péter Dobai, Erik Jan Hanussen, Paul Hengge, Gabriella Prekop
Composer Zdenkó Tamássy, György Vukán
Cast and Crew

Film details

Country Hungary / West Germany / Austria
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1988
World premiere 20 May 1988
Release date
9 October 2032 Austria 16
20 May 1988 France
13 October 1988 Germany
21 April 1989 Great Britain
6 October 1988 Hungary
25 December 1988 Sweden
10 March 1989 USA
MPAA R
Worldwide Gross $82,635
Production Central Cinema Company Film (CCC), Hungarofilm, Mafilm
Also known as
Hanussen, Hanussen: Hitler's Astrologer, Hanussen, el adivino, Hanussen, o Profeta, Hanussen: Un vidente de la decadencia, La notte dei maghi, Ханусен, Хануссен, Ясновидецът, ハヌッセン

Film rating

6.4
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Updated 25 December 2023

Quotes

Klaus Schneider [to Wally] The truth is sometimes unpleasant, Wally, that is possible. However you have to say it out.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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