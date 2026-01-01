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Poster of Brief Encounter
8.0
Kinoafisha Films Brief Encounter
8.0

Brief Encounter

, 1945
Brief Encounter
Great Britain / Romantic, Drama / 18+
Poster of Brief Encounter
8.0

Cast

Celia Johnson
Laura Jesson
Trevor Howard
Dr. Alec Harvey
Stanley Holloway
Albert Godby
Joyce Carey
Myrtle Bagot
Cyril Raymond
Fred Jesson
Everley Gregg
Dolly Messiter
Marjorie Mars
Mary Norton
Margaret Barton
Beryl Walters - Tea Room Assistant
Wilfred Babbage
Policeman at War Memorial
Alfie Bass
Waiter at the Royal
Director David Lean
Writer Noël Coward, Ronald Neame
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1945
World premiere 13 November 1945
Release date
28 May 1947 Argentina
24 November 1945 Australia
18 October 1946 Austria AA
27 December 1946 Czechoslovakia
6 September 1946 Finland
30 August 1946 Germany
25 November 1945 Great Britain
30 August 1946 Greece
28 March 1947 Italy
28 May 1947 Mexico
18 December 2008 Netherlands
3 September 1946 Sweden
24 August 1946 USA
Budget 170,000 GBP
Worldwide Gross $155,943
Production Cineguild
Also known as
Brief Encounter, Begegnung, Breve encuentro, Короткая встреча, Bežno srečanje, Breu encontre, Breve Encontro, Breve incontro, Brève rencontre, Desencanto, Det korte møde, Késői találkozás, Kısa Tesadüfler, Kort möte, Kort møte, Kratak susret, Lo que no fue, Lo que no fué, Lyhyt onni, Noel Coward's Brief Encounter, Puto najsilnejsie, Scurta întâlnire, Spotkanie, Syntomi synantisi, Syntomi synantisis, Tình Như Thoáng Mây, Σύντομη συνάντηση, Σύντομη συνάντησις, Коротка зустріч, Кратка среща, 相見恨晚, 逢びき（1945）, Kısa Buluşma, 难续未了情, 밀회, あいびき, Begegnung - Brief Encounter, 逢恨晚

Film rating

8.0
Rate 13 votes
8 IMDb
Listen to the
soundtrack Brief Encounter
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