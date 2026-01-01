Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rome, Open City
Poster of Rome, Open City
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Rome, Open City

Rome, Open City

Roma citta aperta 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Italy / Germany
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1945
World premiere 24 September 1945
Release date
7 February 1947 Argentina
6 November 1948 Australia
1 January 1946 Brazil
14 October 1948 Denmark
23 December 1955 Finland K-16
30 June 2021 France
21 February 1961 Germany
6 December 1948 Greece
6 May 1954 Hungary 18
8 October 1945 Italy
17 November 1950 Japan
26 February 1948 Mexico
2 April 2015 Portugal M/12
3 March 1947 Sweden 15
25 February 1946 USA
13 October 1947 USSR
12 November 1947 Uruguay
Worldwide Gross $28,621
Production Excelsa Film
Also known as
Roma città aperta, Rome, Open City, Roma, ciudad abierta, Rom - öppen stad, Roma, Cidade Aberta, Rome, ville ouverte, Aaben By, Mubôbi toshi, Open City, Öppen stad, Rim otkrytyy gorod, Řím, otevřené město, Rim, otvoren grad, Rím, otvorené mesto, Rim, otvoreni grad, Rom öppen stad, Rom, offene Stadt, Roma - atviras miestas, Roma Açık Şehir, Roma, åpen by, Roma, ciutat oberta, Róma, nyílt város, Roma, oras deschis, Rome - Open stad, Rome, open stad, Rome, Shahr bi Defa', Romi, anohyrotos polis, Romi, gia qalaqi, Rooma - avoin kaupunki, Rooma - lahtine linn, Rooma avoin kaupunki, Rooma, avoin kaupunki, Rzym, miasto otwarte, Ρώμη, ανοχύρωτη πόλη, Рим, відкрите місто, Рим, открит град, Рим, открытый город, 不設防城市, 無防備都市, 罗马，不设防的城市
Director
Roberto Rossellini
Roberto Rossellini
Cast
Aldo Fabrizi
Anna Magnani
Marcello Pagliero
Vito Annicchiarico
Nando Bruno
Cast and Crew
Similar films for Rome, Open City
Germany, Year Zero 7.9
Germany, Year Zero (1948)
L'Amore 6.9
L'Amore (1948)
Europe '51 7.5
Europe '51 (1952)
Stromboli 7.3
Stromboli (1950)
Paisan 7.7
Paisan (1946)
Journey to Italy 7.2
Journey to Italy (1954)
Hitler versus Picasso and the Others 6.9
Hitler versus Picasso and the Others (2018)
Amarcord 7.9
Amarcord (1973)
Breathless 6.9
Breathless (1960)
La Dolce Vita 8.0
La Dolce Vita (1959)
Nights of Cabiria 8.0
Nights of Cabiria (1957)
La Strada 7.2
La Strada (1954)

Film rating

7.6
Rate 10 votes
8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Goofs

When Marina opens the wardrobe to put something inside, the following shot suddenly shows a garment hanging on the door that hadn't been there moments before.

Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more