Cargo 200
Freight 200
18+
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2007
World premiere
14 June 2007
Release date
|14 June 2007
|Russia
| Наше кино
|18+
|14 June 2007
|Belarus
|
|
|14 June 2007
|Kazakhstan
|
|
|14 June 2007
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$592,673
Production
CTB Film Company
Also known as
Gruz 200, Cargo 200, 200-asis Krovinys, Bádogkoporsó, Freight 200, Kargo 200, Ładunek 200, Mercadoria 200, Náklad 200, Saadetis 200, Teret 200, Φορτίο 200, Вантаж 200, Груз 200