Cargo 200

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2007
World premiere 14 June 2007
Release date
14 June 2007 Russia Наше кино 18+
14 June 2007 Belarus
14 June 2007 Kazakhstan
14 June 2007 Ukraine
Worldwide Gross $592,673
Production CTB Film Company
Also known as
Gruz 200, Cargo 200, 200-asis Krovinys, Bádogkoporsó, Freight 200, Kargo 200, Ładunek 200, Mercadoria 200, Náklad 200, Saadetis 200, Teret 200, Φορτίο 200, Вантаж 200, Груз 200
Director
Aleksei Balabanov
Cast
Agniya Kuznetsova
Aleksey Poluyan
Leonid Gromov
Aleksey Serebryakov
Leonid Bichevin
Cast and Crew
Similar films for Cargo 200
0.0
Aleksey Oktyabrinovich (2017)
A Stoker 7.0
A Stoker (2010)
Morphine 7.3
Morphine (2008)
Happy Days 6.9
Happy Days (1991)
The Castle 7.1
The Castle (1994)
It Doesn't Hurt Me 6.3
It Doesn't Hurt Me (2006)
Da i Da 4.4
Da i Da (2013)
Me Too 7.1
Me Too (2012)
The River 6.7
The River (2002)
Of Freaks and Men 6.7
Of Freaks and Men (1998)
The Chekist 7.0
The Chekist (1992)
Brother 8.3
Brother (1997)

Film rating

7.0
Rate 23 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking 1803 In the Drama genre 802 In films of Russia 172
Film Reviews
seth 2 April 2015, 12:51
х*ня редкостная! Когда наши буду снимать нормальные фильмы???
Грей 2 April 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 20/07/2007 - 20:50:03):воспринимать этот фильм иначе как черную комедию я не могу смех пробирает (только не считайте меня психом и… Read more…
Cargo 200 - trailer
Cargo 200 Trailer
Stills
