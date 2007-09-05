Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of In the City of Sylvia
6.8
Kinoafisha Films In the City of Sylvia
6.8

In the City of Sylvia

, 2007
En la ciudad de Sylvia
France, Spain / Drama / 18+
Poster of In the City of Sylvia
6.8

Synopsis

A man returns to a city to try to track down a lovely woman he met six years earlier.

Cast

Xavier Lafitte
Él
Michaël Balerdi
Un passant
Laurence Cordier
Pilar López de Ayala
Ella
Tanja Czichy
Tanja
Eric Dietrich
Charlotte Dupont
Aurelio Texier
L'éternel étudiant
Coralie Audret
Françoise Félicité
La dame à la terrasse
Director José Luis Guerín
Writer José Luis Guerín
Cast and Crew

Film details

Country France / Spain
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2007
Online premiere 4 July 2008
World premiere 5 September 2007
Release date
10 September 2008 France
21 October 2010 Greece
14 September 2007 Romania AP
14 September 2007 Spain
29 March 2013 Taiwan
Worldwide Gross $319,032
Production Eddie Saeta S.A., Château-Rouge Production, Televisión Española (TVE)
Also known as
Dans la ville de Sylvia, In the City of Sylvia, A la ciutat de Sylvia, En la ciudad de Sylvia, I Sylvias by, Na Cidade de Sylvia, V Sylviine meste, W mieście Sylvii, Στην πόλη της Σύλβια, В городе Сильви, В града на Силвия, シルビアのいる街で, 在希尔维亚城中, 尋她千百度, 尋找希薇亞

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for In the City of Sylvia

Train of Shadows
Train of Shadows Drama
1997, Spain
7.0
Home
Home Drama
2008, France / Switzerland / Belgium
6.0
35 Shots of Rum
35 Shots of Rum Drama
2008, France / Germany
7.0
A Tale of Winter
A Tale of Winter Drama
1992, France
7.0
Tokyo-Ga
Tokyo-Ga Documentary
1985, USA / West Germany
7.0
The South
The South Romantic
1983, Spain / France
7.0
The Meetings of Anna
The Meetings of Anna Drama
1978, France / Belgium / East Germany
7.0
The Bridge of San Luis Rey
The Bridge of San Luis Rey Drama
2004, Spain / Great Britain / France
5.0
Intruders
Intruders Thriller, Drama
2011, USA / Great Britain / Spain
5.0
Lope
Lope Drama, Biography
2010, Brazil / Spain
6.0
Comme les autres
Comme les autres Comedy, Romantic, Drama
2008, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more