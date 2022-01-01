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Дреа де Маттео

Drea de Matteo
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео Drea de Matteo
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Дата рождения
19 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
168 см
Биография Дреа де Маттео

Родилась 19 января 1972 года. Куинс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Дреа де Маттео
Свободная повозка
Свободная повозка
боевик, драма, триллер 2013, США
5.0
Хорошая жизнь
Хорошая жизнь
комедия, драма 2007, Испания
6.0
Любовь со словарем
Любовь со словарем
мелодрама, комедия 2007, США / Франция / Япония
5.0
Нападение на 13-й участок
Нападение на 13-й участок
драма, боевик, ужасы, триллер, криминал 2005, США / Франция
6.0
Пароль
Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.0
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