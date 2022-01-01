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Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
О персоне
Фильмография
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
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Дата рождения
19 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
168 см
Биография Дреа де Маттео
Родилась 19 января 1972 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дреа де Маттео
Свободная повозка
боевик, драма, триллер
2013, США
5.0
Хорошая жизнь
комедия, драма
2007, Испания
6.0
Любовь со словарем
мелодрама, комедия
2007, США / Франция / Япония
5.0
Нападение на 13-й участок
драма, боевик, ужасы, триллер, криминал
2005, США / Франция
6.0
Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
7.0
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