Ромео и Джульетта, 1936

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о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 2 часа 5 минут Год выпуска 1936 Премьера в мире 20 августа 1936 Возраст 12+ Режиссер Джордж Кьюкор В ролях Норма Ширер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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