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Ромео и Джульетта
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Romeo and Juliet

Ромео и Джульетта, 1936

1936 / США / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 20 августа 1936
Возраст 12+
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Норма Ширер
Норма Ширер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ромео и Джульетта 1 постер
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