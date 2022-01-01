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Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Ромео и Джульетта, 1936
1936 / США / Великобритания
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Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
мелодрама
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
1936
Премьера в мире
20 августа 1936
Возраст
12+
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Норма Ширер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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