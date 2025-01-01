Джим Хокинс, Уаху Джонс и Сэм МакГи грабят почтовые дилижансы. Проходит слух, что обеспокоенные участившимися грабежами, техасские рейнджеры собираются осуществить рейд по региону. Джим и Оаху, испугавшись, решают бросить своё занятие и добровольно присоединиться к защитникам закона. Сэм продолжает промышлять тёмными делами. Однако, его бывшие друзья не так честны, как может показаться. Они продолжают поставлять Сэму информацию о действиях и намерениях рейнджеров. Но во время усмирения бунтующих индейских племён, парни начинают понимать значимость дела рейнджеров по сохранению и обеспечению мира, да и дочь майора Бейли заинтересовывается Джимом...