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Постер фильма Техасские рейнджеры
Постер фильма Техасские рейнджеры
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Техасские рейнджеры

Техасские рейнджеры

The Texas Rangers 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джим Хокинс, Уаху Джонс и Сэм МакГи грабят почтовые дилижансы. Проходит слух, что обеспокоенные участившимися грабежами, техасские рейнджеры собираются осуществить рейд по региону. Джим и Оаху, испугавшись, решают бросить своё занятие и добровольно присоединиться к защитникам закона. Сэм продолжает промышлять тёмными делами. Однако, его бывшие друзья не так честны, как может показаться. Они продолжают поставлять Сэму информацию о действиях и намерениях рейнджеров. Но во время усмирения бунтующих индейских племён, парни начинают понимать значимость дела рейнджеров по сохранению и обеспечению мира, да и дочь майора Бейли заинтересовывается Джимом...

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 28 августа 1936
Дата выхода
28 августа 1936 США
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Texas Rangers, La légion des damnés, Milicias de paz, Texas Rangers, A fekete légió, A Legião dos Atiradores, Atiradores do Texas, Bis zum letzten Mann, Grenzpolizei Texas, I cavalieri del Texas, I legeon ton katadikasmenon, Jeźdźcy Teksasu, Les éclaireurs du Texas, Teksaski jahači, Texas-Legionen, Texasin kuolemaneskadroona, Техасские рейнджеры, テキサス決死隊
Режиссер
Кинг Видор
В ролях
Джек Оуки
Ллойд Нолан
Эдвард Эллис
Бенни Бартлет
Фрэнк Шеннон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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