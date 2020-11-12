Бил Чандлер один из самых мастеровитых рыболовов Америки, по технике ему нет равных, любая форель попадется к нему на удочку. Но Чандлер рассказывает нам не только рыболовную историю.



Все начинается, когда светская дива предъявляет репортеру Трейси иск по делу о клевете. Трейси привлекает невесту Харлоу и неудачливого Пауела к встречному маневру, включающему в себя фальсифицированную свадьбу, подстроенное насилие, необычайно смешную сцену на рыбалке, драку, обманутые обещания и разбитые сердца, и, конечно же, настоящую любовь.