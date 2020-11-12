Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Оклеветанная
7.9
Киноафиша Фильмы Оклеветанная
7.9

Оклеветанная

, 1936
Libeled Lady
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Оклеветанная
7.9

О фильме

Бил Чандлер один из самых мастеровитых рыболовов Америки, по технике ему нет равных, любая форель попадется к нему на удочку. Но Чандлер рассказывает нам не только рыболовную историю.

Все начинается, когда светская дива предъявляет репортеру Трейси иск по делу о клевете. Трейси привлекает невесту Харлоу и неудачливого Пауела к встречному маневру, включающему в себя фальсифицированную свадьбу, подстроенное насилие, необычайно смешную сцену на рыбалке, драку, обманутые обещания и разбитые сердца, и, конечно же, настоящую любовь.

В ролях

Джин Харлоу
Gladys Benton
Уильям Пауэлл
Уильям Пауэлл
Билл Чендлер
Мирна Лой
Connie Allenbury
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Уоррен Хаггерти
Уолтер Коннолли
Mr. James B. Allenbury
Чарли Грейпвин
Mr. Bane
Кора Уизерспун
Mrs. Burns-Norvell
Э. Э. Клайв
Fishing Instructor
Банни Битти
Babs
Otto Yamaoka
Чинг
Режиссер Джек Конуэй
Сценарист Морин Даллас Уоткинс, Ховард Эмметт Роджерс, Джордж Оппенхаймер, Wallace Sullivan
Композитор Уильям Экст
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 9 октября 1936
Дата выхода
9 октября 1936 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Libeled Lady, Los enredos de una dama, Lustige Sünder, Une fine mouche, Bulvár románc, Casado com Minha Noiva, De verongelijkte vrouw, Dois e Dois... Quatro, Fyr og flame, Gamos me epifylaxeis, Harcias hölgyek, Hendes rygte er i fare, I fyr og flamme, Kahdesti vihitty, Kekkon Kudeta, La donna del giorno, Nee, mevrouw, dat nooit!, Oklevetana dama, Raspuštenica, Reputatia domnisoarei Allenbury, Romantyczna pułapka, Situationens herre, Teotatud naine, Una mujer difamada, Γάμος με επιφυλάξεις, Оклеветанная, 結婚クーデター

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Оклеветанная

Жена против секретарши
Жена против секретарши комедия, мелодрама, драма
1936, США
7.0
Мой слуга Годфри
Мой слуга Годфри комедия, драма, мелодрама
1936, США
8.0
Женщины
Женщины комедия, драма
1939, США
7.0
Пигмалион
Пигмалион драма, мелодрама, комедия
1938, Великобритания
7.0
Дверь на сцену
Дверь на сцену комедия, драма
1937, США
7.0
Сан-Франциско
Сан-Франциско приключения, драма, мелодрама, мюзикл
1936, США
7.0
Ярость
Ярость нуар, триллер, драма, криминал
1936, США
7.0
Повесть о Луи Пастере
Повесть о Луи Пастере драма, биография
1935, США
7.0
Тонкий человек
Тонкий человек комедия, криминал, мистика
1934, США
8.0
Манхэттенская мелодрама
Манхэттенская мелодрама криминал, драма, мелодрама
1934, США
7.0
Красная пыль
Красная пыль драма, мелодрама
1932, США
7.0
Джулия плохо себя ведет
Джулия плохо себя ведет мелодрама, комедия
1948, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
Не повторяйте нашу ошибку, эту драму включайте на свой страх и риск: на сцене с похоронами рыдают даже хейтеры Пореченкова
«Это шедевр», «Просмотрела на одном дыхании»: зрители нашли на Netflix корейского «Джона Уика» из 7 серий и с рейтингом 7,5
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
«Хочу — халву ем, хочу — водочкой балуюсь»: вспомните, говорила ли Тося из «Девчат» 5 этих фраз (тест)
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше