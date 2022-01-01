Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
В.С. Ван Дайк
В.С. Ван Дайк
W.S. Van Dyke
О персоне
Фильмография
В.С. Ван Дайк
W.S. Van Dyke
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 марта 1889
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 февраля 1943
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография В.С. Ван Дайк
Родился 21 марта 1889 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография В.С. Ван Дайк
Ярость в небесах
триллер, драма
1941, США
6.0
Мария-Антуанетта
биография, исторический
1938, США
7.0
Сан-Франциско
приключения, драма, мелодрама, мюзикл
1936, США
7.0
Роз Мари
мелодрама, драма, мюзикл, вестерн, приключения
1936, США
6.0
Любовь на бегу
фэнтези, мелодрама, комедия
1936, США
6.0
Строптивая Мариетта
драма, мюзикл
1935, США
7.0
Тонкий человек
комедия, криминал, мистика
1934, США
8.0
Тарзан, человек-обезьяна
приключения, боевик
1932, США
6.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь