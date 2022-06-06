Меню
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2022
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2022 году
Место проведения
США
Дата проведения
6 июня 2022
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Победитель
Все номинанты
8.0
Дюна
Dune
8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
6.7
Крик
Scream
8.1
Бэтмен
The Batman
6.7
Проект Адам
The Adam Project
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Том Холланд
Победитель
Все номинанты
8.0
Дюна
Dune
Тимоти Шаламе
8.1
Бэтмен
The Batman
Роберт Паттинсон
6.6
Затерянный город
The Lost City
Сандра Буллок
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Леди Гага
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
6.9
Эйфория
Euphoria
Зендея
Победитель
8.4
Йеллоустоун
Yellowstone
Келли Райлли
Выбывшая
The Dropout
Аманда Сайфрид
6.9
Эйфория
Euphoria
Сидни Суини
Пэм и Томми
Pam & Tommy
Лили Джеймс
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
Локи
Loki
Софи Ди Мартино
Победитель
Все номинанты
8.4
Игра в кальмара
Ojing-eo geim
Чон Хо-ён
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Alana Haim
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Ариана ДеБос
Хитрости
Hacks
Ханна Эйнбиндер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
6.6
Затерянный город
The Lost City
Дэниел Рэдклифф
Победитель
Все номинанты
8.1
Бэтмен
The Batman
Колин Фаррелл
6.2
Хэллоуин убивает
Halloween Kills
James Jude Courtney
8.0
Ты
You
Виктория Педретти
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Уиллем Дефо
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
7.8
Главный герой
Free Guy
Райан Рейнольдс
Победитель
Все номинанты
Тед Лассо
Ted Lasso
Бретт Голдстин
Хитрости
Hacks
Мэг Штальтер
7.2
Чудаки навсегда
Jackass Forever
Джонни Ноксвилл
Миротворец
Peacemaker
Джон Сина
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
7.2
Чудаки навсегда
Jackass Forever
Sean McInerney
With the snake
Победитель
Все номинанты
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Зендея, Том Холланд
Эмили в Париже
Emily in Paris
Люсьен Лависконт, Лили Коллинз
8.1
Бэтмен
The Batman
Роберт Паттинсон, Зои Кравиц
6.9
Эйфория
Euphoria
Хантер Шафер, Dominic Fike
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
6.9
Эйфория
Euphoria
For Cassie vs. Maddy
Победитель
Все номинанты
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
For the end battle
7.3
Чёрная Вдова
Black Widow
For Black Widow vs. Widows
7.8
Главный герой
Free Guy
For Guy vs. Dude
8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
For the bus fight
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
6.7
Крик
Scream
Дженна Ортега
Победитель
Все номинанты
7.5
Тихое место 2
A Quiet Place Part II
Милли Симмондс
6.2
Хэллоуин убивает
Halloween Kills
Кайл Ричардс
6.8
Улица Страха. 2 часть: 1978
Fear Street: 1978
Сэди Синк
6.6
X
Миа Гот
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
7.3
Чёрная Вдова
Black Widow
Скарлетт Йоханссон
Победитель
Все номинанты
Лунный рыцарь
Moon Knight
Оскар Айзек
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Дэниел Крэйг
8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Симу Лю
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Том Холланд
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая песня
6.9
Первый встречный
Marry Me
Дженнифер Лопес
For "On My Way (Marry Me)"
Победитель
Все номинанты
6.9
Эйфория
Euphoria
Dominic Fike
For "Little Star"
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Скотт Мескади, Ариана Гранде
For "Just Look Up"
6.6
Респект
Respect
Дженнифер Хадсон
For "Here I Am (Singing My Way Home)"
7.8
Энканто
Encanto
For "We Don't Talk About Bruno", performed by the Encanto Cast
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
The Masked Singer
The Masked Singer
American Idol
American Idol: The Search for a Superstar
Танцы со звездами
Dancing with the Stars
The Challenge
Real World/Road Rules Challenge
For: "Spies, Lies & Allies"
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Продажи с видом на закат
Selling Sunset
Победитель
Все номинанты
Summer House
Summer House
The Real Housewives of Beverly Hills
The Real Housewives of Beverly Hills
Love & Hip Hop: Atlanta
Love & Hip Hop: Atlanta
Jersey Shore Family Vacation
Jersey Shore: Family Vacation
Кино и ТВ награды MTV / Best Fight (Unscripted)
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
Bosco vs. Lady Camden
Победитель
Все номинанты
The Real Housewives of Potomac
The Real Housewives of Potomac
Candiace vs. Mia - "Salad Toss Fight"
The Real Housewives of New Jersey
The Real Housewives of New Jersey
Margaret vs. Teresa - "Nashville Table Fight"
Продажи с видом на закат
Selling Sunset
Chrishell Stause, Christine Quinn
"Season 4, Episode 10"
Продажи с видом на закат
Selling Sunset
Danielle vs. Ciara vs. Lindsay
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
Келли Кларксон
The Kelly Clarkson Show
Победитель
Все номинанты
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Роб Дирдек
Ridiculousness
Гордон Рамзи
Лучший повар Америки
Charlamagne Tha God
Tha God's Honest Truth with Charlamagne Tha God
Кино и ТВ награды MTV / Best Lifestyle Show
Selena + Chef
Selena + Chef
Селена Гомес
Победитель
Все номинанты
Bar Rescue
Bar Rescue
Making It
Making It
Dr. Pimple Popper
Dr Pimple Popper
Queer Eye
Queer Eye
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)
Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U
Оливия Родриго
Победитель
Все номинанты
Jeen-yuhs: Трилогия Канье
jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Janet Jackson.
Janet Jackson.
The Beatles: Вернись
The Beatles: Get Back
8.3
Oasis Knebworth 1996
Кино и ТВ награды MTV / Best Musical Moment
Трепет сердца
Heartstopper
Победитель
Все номинанты
7.8
Тик-так... БУМ!
tick, tick...BOOM!
Ванесса Хадженс, Эндрю Гарфилд
For "Therapy"
Кино и ТВ награды MTV / Best New Unscripted Series
The D'Amelio Show
The D'Amelio Show
Победитель
Все номинанты
Королева Вселенной
Queen of the Universe
Teen Mom: Family Reunion
Teen Mom: Family Reunion
The Real Housewives: Ultimate Girls Trip
The Real Housewives: Ultimate Girls Trip
Hart to Heart
Hart to Heart
Кино и ТВ награды MTV / Best Real-Life Mystery or Crime Series
Catfish: The TV Show
Catfish: The TV Show
Sue Langham, Greg Nash, Марк Смерлинг, Генри Джуст, Jenny Daly, Эндрю Джареки, David Metzler, Эриель Шульман, Янив Шульман, Tom Forman, John Maroney, Макс Джозеф, Jon Beyer
Победитель
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Return
Cooking with Paris
Cooking with Paris
Пэрис Хилтон
Победитель
Paris in Love
Paris in Love
Пэрис Хилтон
Победитель
Все номинанты
The Real World Homecoming
The Real World Homecoming
Tami Roman
The Big Shot with Bethenny
The Big Shot with Bethenny
Bethenny Frankel
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
RuPaul's Drag Race: All Stars
Kylie Sonique Love
Ex on the Beach
Ex on the Beach
Sharmaine Suarez
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Romance
Loren & Alexei: After the 90 Days
Loren & Alexei: After the 90 Days
Alexei Brovarnik, Loren Brovarnik
Победитель
Все номинанты
The Challenge
Real World/Road Rules Challenge
Nany González, Kaycee Clark
Vanderpump Rules
Vanderpump Rules
Том Сандовал, Ариана Мадикс
Bachelor in Paradise
Bachelor in Paradise
Joe Amabile, Serena Pitt
Love & Hip Hop: Atlanta
Love & Hip Hop: Atlanta
Yandy Smith-Harris, Lil Mendeecees Harris
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Star
Продажи с видом на закат
Selling Sunset
Chrishell Stause
Победитель
Все номинанты
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
Willow Pill
Summer House
Summer House
Lindsay Hubbard
The Challenge
Real World/Road Rules Challenge
Chris 'C.T.' Tamburello
The Real Housewives of New Jersey
The Real Housewives of New Jersey
Teresa Giudice
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
6.9
Эйфория
Euphoria
Победитель
Все номинанты
8.4
Йеллоустоун
Yellowstone
8.4
Игра в кальмара
Ojing-eo geim
Локи
Loki
Изобретая Анну
Inventing Anna
Тед Лассо
Ted Lasso
Кино и ТВ награды MTV / Best Talk/Topical Show
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Победитель
Все номинанты
The Drew Barrymore Show
The Drew Barrymore Show
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
The Late Show with Stephen Colbert
The Kelly Clarkson Show
The Kelly Clarkson Show
The Daily Show
The Daily Show
Кино и ТВ награды MTV / Best Team
Локи
Loki
Оуэн Уилсон, Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино
Победитель
Все номинанты
6.7
Проект Адам
The Adam Project
Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл
6.6
Затерянный город
The Lost City
Брэд Питт, Сандра Буллок, Ченнинг Татум
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Том Холланд
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес
Кино и ТВ награды MTV / Breakthrough Social Star
Bella Poarch
Победитель
Все номинанты
Khaby Lame
Caleb Hearon
Мэг Штальтер
Бенито Скиннер
Кино и ТВ награды MTV / Here for the Hookup
6.9
Эйфория
Euphoria
Победитель
Все номинанты
Пэм и Томми
Pam & Tommy
Секс/жизнь
Sex/Life
7.6
Я никогда не…
Never Have I Ever
Сексуальная жизнь студенток
The Sex Lives of College Girls
MTV Generation Award
Comedic Genius Award
Джек Блэк
Победитель
Reality Royalty Award
Bethenny Frankel
Победитель
