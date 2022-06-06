Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2022

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2022 году

Место проведения США
Дата проведения 6 июня 2022
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
Победитель
Все номинанты
Дюна 8.0
Дюна Dune
Шан-Чи и легенда десяти колец 8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Крик 6.7
Крик Scream
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Проект Адам 6.7
Проект Адам The Adam Project
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
Том Холланд
Победитель
Все номинанты
Дюна 8.0
Дюна Dune
Тимоти Шаламе
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Роберт Паттинсон
Затерянный город 6.6
Затерянный город The Lost City
Сандра Буллок
Дом Gucci 7.4
Дом Gucci House of Gucci
Леди Гага
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Зендея
Победитель
Все номинанты
Йеллоустоун 8.4
Йеллоустоун Yellowstone
Келли Райлли
Выбывшая
Выбывшая The Dropout
Аманда Сайфрид
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Сидни Суини
Пэм и Томми
Пэм и Томми Pam & Tommy
Лили Джеймс
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
Локи
Локи Loki
Софи Ди Мартино
Победитель
Все номинанты
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Чон Хо-ён
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Alana Haim
Вестсайдская история 7.4
Вестсайдская история West Side Story
Ариана ДеБос
Хитрости
Хитрости Hacks
Ханна Эйнбиндер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
Затерянный город 6.6
Затерянный город The Lost City
Дэниел Рэдклифф
Победитель
Все номинанты
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Колин Фаррелл
Хэллоуин убивает 6.2
Хэллоуин убивает Halloween Kills
James Jude Courtney
Ты 8.0
Ты You
Виктория Педретти
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
Уиллем Дефо
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
Главный герой 7.8
Главный герой Free Guy
Райан Рейнольдс
Победитель
Все номинанты
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Бретт Голдстин
Хитрости
Хитрости Hacks
Мэг Штальтер
Чудаки навсегда 7.2
Чудаки навсегда Jackass Forever
Джонни Ноксвилл
Миротворец
Миротворец Peacemaker
Джон Сина
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Чудаки навсегда 7.2
Чудаки навсегда Jackass Forever
Sean McInerney With the snake
Победитель
Все номинанты
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
Зендея, Том Холланд
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Люсьен Лависконт, Лили Коллинз
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Роберт Паттинсон, Зои Кравиц
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Хантер Шафер, Dominic Fike
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
For Cassie vs. Maddy
Победитель
Все номинанты
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
For the end battle
Чёрная Вдова 7.3
Чёрная Вдова Black Widow
For Black Widow vs. Widows
Главный герой 7.8
Главный герой Free Guy
For Guy vs. Dude
Шан-Чи и легенда десяти колец 8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
For the bus fight
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
Крик 6.7
Крик Scream
Дженна Ортега
Победитель
Все номинанты
Тихое место 2 7.5
Тихое место 2 A Quiet Place Part II
Милли Симмондс
Хэллоуин убивает 6.2
Хэллоуин убивает Halloween Kills
Кайл Ричардс
Улица Страха. 2 часть: 1978 6.8
Улица Страха. 2 часть: 1978 Fear Street: 1978
Сэди Синк
X 6.6
X
Миа Гот
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
Чёрная Вдова 7.3
Чёрная Вдова Black Widow
Скарлетт Йоханссон
Победитель
Все номинанты
Лунный рыцарь
Лунный рыцарь Moon Knight
Оскар Айзек
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Дэниел Крэйг
Шан-Чи и легенда десяти колец 8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Симу Лю
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
Том Холланд
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая песня
Первый встречный 6.9
Первый встречный Marry Me
Дженнифер Лопес For "On My Way (Marry Me)"
Победитель
Все номинанты
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Dominic Fike For "Little Star"
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Скотт Мескади, Ариана Гранде For "Just Look Up"
Респект 6.6
Респект Respect
Дженнифер Хадсон For "Here I Am (Singing My Way Home)"
Энканто 7.8
Энканто Encanto
For "We Don't Talk About Bruno", performed by the Encanto Cast
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
The Masked Singer The Masked Singer
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
The Challenge Real World/Road Rules Challenge
For: "Spies, Lies & Allies"
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Продажи с видом на закат
Продажи с видом на закат Selling Sunset
Победитель
Все номинанты
Summer House Summer House
The Real Housewives of Beverly Hills The Real Housewives of Beverly Hills
Love & Hip Hop: Atlanta Love & Hip Hop: Atlanta
Jersey Shore Family Vacation Jersey Shore: Family Vacation
Кино и ТВ награды MTV / Best Fight (Unscripted)
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Bosco vs. Lady Camden
Победитель
Все номинанты
The Real Housewives of Potomac The Real Housewives of Potomac
Candiace vs. Mia - "Salad Toss Fight"
The Real Housewives of New Jersey The Real Housewives of New Jersey
Margaret vs. Teresa - "Nashville Table Fight"
Продажи с видом на закат
Продажи с видом на закат Selling Sunset
Chrishell Stause, Christine Quinn "Season 4, Episode 10"
Продажи с видом на закат
Продажи с видом на закат Selling Sunset
Danielle vs. Ciara vs. Lindsay
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
Келли Кларксон
Келли Кларксон
The Kelly Clarkson Show
Победитель
Все номинанты
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Роб Дирдек
Ridiculousness
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Лучший повар Америки
Charlamagne Tha God
Charlamagne Tha God
Tha God's Honest Truth with Charlamagne Tha God
Кино и ТВ награды MTV / Best Lifestyle Show
Selena + Chef Selena + Chef
Селена Гомес
Победитель
Все номинанты
Bar Rescue Bar Rescue
Making It Making It
Dr. Pimple Popper Dr Pimple Popper
Queer Eye Queer Eye
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film) Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U
Оливия Родриго
Победитель
Все номинанты
Jeen-yuhs: Трилогия Канье
Jeen-yuhs: Трилогия Канье jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Janet Jackson. Janet Jackson.
The Beatles: Вернись
The Beatles: Вернись The Beatles: Get Back
Oasis Knebworth 1996 8.3
Oasis Knebworth 1996
Кино и ТВ награды MTV / Best Musical Moment
Трепет сердца
Трепет сердца Heartstopper
Победитель
Все номинанты
Тик-так... БУМ! 7.8
Тик-так... БУМ! tick, tick...BOOM!
Ванесса Хадженс, Эндрю Гарфилд For "Therapy"
Кино и ТВ награды MTV / Best New Unscripted Series
The D'Amelio Show The D'Amelio Show
Победитель
Все номинанты
Королева Вселенной
Королева Вселенной Queen of the Universe
Teen Mom: Family Reunion Teen Mom: Family Reunion
The Real Housewives: Ultimate Girls Trip The Real Housewives: Ultimate Girls Trip
Hart to Heart Hart to Heart
Кино и ТВ награды MTV / Best Real-Life Mystery or Crime Series
Catfish: The TV Show Catfish: The TV Show
Sue Langham, Greg Nash, Марк Смерлинг, Генри Джуст, Jenny Daly, Эндрю Джареки, David Metzler, Эриель Шульман, Янив Шульман, Tom Forman, John Maroney, Макс Джозеф, Jon Beyer
Победитель
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Return
Cooking with Paris Cooking with Paris
Пэрис Хилтон
Победитель
Paris in Love Paris in Love
Пэрис Хилтон
Победитель
Все номинанты
The Real World Homecoming The Real World Homecoming
Tami Roman
The Big Shot with Bethenny The Big Shot with Bethenny
Bethenny Frankel
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды RuPaul's Drag Race: All Stars
Kylie Sonique Love
Ex on the Beach Ex on the Beach
Sharmaine Suarez
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Romance
Loren & Alexei: After the 90 Days Loren & Alexei: After the 90 Days
Alexei Brovarnik, Loren Brovarnik
Победитель
Все номинанты
The Challenge Real World/Road Rules Challenge
Nany González, Kaycee Clark
Vanderpump Rules Vanderpump Rules
Том Сандовал, Ариана Мадикс
Bachelor in Paradise Bachelor in Paradise
Joe Amabile, Serena Pitt
Love & Hip Hop: Atlanta Love & Hip Hop: Atlanta
Yandy Smith-Harris, Lil Mendeecees Harris
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Star
Продажи с видом на закат
Продажи с видом на закат Selling Sunset
Chrishell Stause
Победитель
Все номинанты
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Willow Pill
Summer House Summer House
Lindsay Hubbard
The Challenge Real World/Road Rules Challenge
Chris 'C.T.' Tamburello
The Real Housewives of New Jersey The Real Housewives of New Jersey
Teresa Giudice
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Победитель
Все номинанты
Йеллоустоун 8.4
Йеллоустоун Yellowstone
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Локи
Локи Loki
Изобретая Анну
Изобретая Анну Inventing Anna
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Кино и ТВ награды MTV / Best Talk/Topical Show
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Победитель
Все номинанты
The Drew Barrymore Show The Drew Barrymore Show
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
The Kelly Clarkson Show The Kelly Clarkson Show
The Daily Show The Daily Show
Кино и ТВ награды MTV / Best Team
Локи
Локи Loki
Оуэн Уилсон, Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино
Победитель
Все номинанты
Проект Адам 6.7
Проект Адам The Adam Project
Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл
Смотреть трейлер
Затерянный город 6.6
Затерянный город The Lost City
Брэд Питт, Сандра Буллок, Ченнинг Татум
Смотреть трейлер
Человек-паук: Нет пути домой 8.6
Человек-паук: Нет пути домой Spider-Man: No Way Home
Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Том Холланд
Смотреть трейлер
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес
Кино и ТВ награды MTV / Breakthrough Social Star
Bella Poarch
Победитель
Все номинанты
Khaby Lame
Caleb Hearon
Мэг Штальтер
Бенито Скиннер
Кино и ТВ награды MTV / Here for the Hookup
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Победитель
Все номинанты
Пэм и Томми
Пэм и Томми Pam & Tommy
Секс/жизнь
Секс/жизнь Sex/Life
Я никогда не… 7.6
Я никогда не… Never Have I Ever
Сексуальная жизнь студенток
Сексуальная жизнь студенток The Sex Lives of College Girls
MTV Generation Award
Comedic Genius Award
Джек Блэк
Джек Блэк
Победитель
Reality Royalty Award
Bethenny Frankel
Победитель
