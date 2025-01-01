Меню
MTV Movie & TV Awards 1992
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1992 году
Место проведения
США
Дата проведения
10 июня 1992
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Ребята с улицы
Boyz N the Hood
8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
JFK
7.2
Обратная тяга
Backdraft
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
For the L.A. freeway chase.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Напролом
The Hard Way
For the scene from the final on the roof.
7.2
Обратная тяга
Backdraft
For the final scene in the burning building and the escape through the old tunel.
7.4
Последний бойскаут
The Last Boy Scout
For the helicopter blades sequence.
7.7
На гребне волны
Point Break
For the second jump from the plane, when Utah catches Bodhi falling.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
Эдвард Ферлонг
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Моя девочка
My Girl
Анна Кламски
7.0
Умереть молодым
Dying Young
Кэмпбелл Скотт
6.9
Отец невесты
Father of the Bride
Кимберли Уильямс-Пэйсли
New Jack City
New Jack City
Айс-Ти
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.1
Городские пижоны
City Slickers
Билли Кристал
Победитель
Все номинанты
7.0
А как же Боб?
What About Bob?
Билл Мюррей
7.0
Мир Уэйна
Wayne's World
Дэна Карви
6.9
Отец невесты
Father of the Bride
Стив Мартин
7.0
Мир Уэйна
Wayne's World
Майк Майерс
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
Линда Хэмилтон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Рука, качающая колыбель
The Hand That Rocks the Cradle
Ребекка Де Морнэй
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Мэри Элизабет Мастрантонио
7.0
Умереть молодым
Dying Young
Джулия Робертс
7.6
Тельма и Луиза
Thelma And Louise
Джина Дэвис
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
7.2
Моя девочка
My Girl
Маколей Калкин, Анна Кламски
Победитель
Все номинанты
6.8
Багси
Bugsy
Уоррен Битти, Аннетт Бенинг
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Роберт Де Ниро, Джульетт Льюис
Смотреть трейлер
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Роберт Де Ниро, Джульетт Льюис
Смотреть трейлер
7.1
Семейка Аддамс
The Addams Family
Рауль Хулиа, Анжелика Хьюстон
Смотреть трейлер
7.1
Семейка Аддамс
The Addams Family
Рауль Хулиа, Анжелика Хьюстон
Смотреть трейлер
7.6
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear
Лесли Нильсен, Присцилла Пресли
6.8
Багси
Bugsy
Уоррен Битти, Аннетт Бенинг
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
Арнольд Шварценеггер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
The Doors
Вэл Килмер
Смотреть трейлер
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Роберт Де Ниро
Смотреть трейлер
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Кевин Костнер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Брайан Адамс
For the song: "Everything I Do I Do It For You".
Победитель
Все номинанты
Rush
Rush
Эрик Клэптон
For the song: "Tears In Heaven".
New Jack City
New Jack City
For the song: "I Wanna Sex You Up".
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
For the song: "You Could Be Mine".
Смотреть трейлер
7.1
Семейка Аддамс
The Addams Family
M.C. Hammer
For the song: "Addams Groove".
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.8
Ребята с улицы
Boyz N the Hood
Джон Синглтон
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
7.0
Мир Уэйна
Wayne's World
Майк Майерс, Дэна Карви
Победитель
Все номинанты
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Кевин Костнер, Морган Фриман
7.4
Последний бойскаут
The Last Boy Scout
Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс
7.6
Тельма и Луиза
Thelma And Louise
Джина Дэвис, Сьюзен Сарандон
7.2
Моя девочка
My Girl
Маколей Калкин, Анна Кламски
7.4
Последний бойскаут
The Last Boy Scout
Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс
7.6
Тельма и Луиза
Thelma And Louise
Джина Дэвис, Сьюзен Сарандон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
6.6
Рука, качающая колыбель
The Hand That Rocks the Cradle
Ребекка Де Морнэй
Победитель
Все номинанты
New Jack City
New Jack City
Уэсли Снайпс
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Роберт Де Ниро
Смотреть трейлер
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
Роберт Патрик
Смотреть трейлер
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Алан Рикман
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Lifetime Achievement
Кинонаграды MTV / Most Desirable Female
8.7
Терминатор 2: Судный день
Terminator Ii: Judgment Day
Линда Хэмилтон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Окончательный анализ
Final Analysis
Ким Бейсингер
7.0
Мир Уэйна
Wayne's World
Тиа Каррере
7.0
Умереть молодым
Dying Young
Джулия Робертс
6.3
Не говори маме, что няня умерла
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead
Кристина Эпплгейт
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Most Desirable Male
7.7
На гребне волны
Point Break
Киану Ривз
Победитель
Все номинанты
7.7
Робин Гуд: Принц воров
Robin Hood: Prince of Thieves
Кевин Костнер
5.8
Двойной удар
Double Impact
Жан-Клод Ван Дамм
7.7
На гребне волны
Point Break
Патрик Суэйзи
5.9
Каффс
Kuffs
Кристиан Слэйтер
Показать всех номинантов
