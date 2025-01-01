Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 1992

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1992 году

Место проведения США
Дата проведения 10 июня 1992
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ребята с улицы 7.8
Ребята с улицы Boyz N the Hood
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе JFK
Обратная тяга 7.2
Обратная тяга Backdraft
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
For the L.A. freeway chase.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Напролом 6.7
Напролом The Hard Way
For the scene from the final on the roof.
Обратная тяга 7.2
Обратная тяга Backdraft
For the final scene in the burning building and the escape through the old tunel.
Последний бойскаут 7.4
Последний бойскаут The Last Boy Scout
For the helicopter blades sequence.
На гребне волны 7.7
На гребне волны Point Break
For the second jump from the plane, when Utah catches Bodhi falling.
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
Эдвард Ферлонг
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Моя девочка 7.2
Моя девочка My Girl
Анна Кламски
Умереть молодым 7.0
Умереть молодым Dying Young
Кэмпбелл Скотт
Отец невесты 6.9
Отец невесты Father of the Bride
Кимберли Уильямс-Пэйсли
New Jack City New Jack City
Айс-Ти
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Городские пижоны 7.1
Городские пижоны City Slickers
Билли Кристал
Победитель
Все номинанты
А как же Боб? 7.0
А как же Боб? What About Bob?
Билл Мюррей
Мир Уэйна 7.0
Мир Уэйна Wayne's World
Дэна Карви
Отец невесты 6.9
Отец невесты Father of the Bride
Стив Мартин
Мир Уэйна 7.0
Мир Уэйна Wayne's World
Майк Майерс
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
Линда Хэмилтон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Рука, качающая колыбель 6.6
Рука, качающая колыбель The Hand That Rocks the Cradle
Ребекка Де Морнэй
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Мэри Элизабет Мастрантонио
Умереть молодым 7.0
Умереть молодым Dying Young
Джулия Робертс
Тельма и Луиза 7.6
Тельма и Луиза Thelma And Louise
Джина Дэвис
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Моя девочка 7.2
Моя девочка My Girl
Маколей Калкин, Анна Кламски
Победитель
Все номинанты
Багси 6.8
Багси Bugsy
Уоррен Битти, Аннетт Бенинг
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Роберт Де Ниро, Джульетт Льюис
Смотреть трейлер
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Роберт Де Ниро, Джульетт Льюис
Смотреть трейлер
Семейка Аддамс 7.1
Семейка Аддамс The Addams Family
Рауль Хулиа, Анжелика Хьюстон
Смотреть трейлер
Семейка Аддамс 7.1
Семейка Аддамс The Addams Family
Рауль Хулиа, Анжелика Хьюстон
Смотреть трейлер
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха 7.6
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха The Naked Gun 2½: The Smell of Fear
Лесли Нильсен, Присцилла Пресли
Багси 6.8
Багси Bugsy
Уоррен Битти, Аннетт Бенинг
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
Арнольд Шварценеггер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Doors 7.0
The Doors
Вэл Килмер
Смотреть трейлер
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Роберт Де Ниро
Смотреть трейлер
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Кевин Костнер
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Брайан Адамс For the song: "Everything I Do I Do It For You".
Победитель
Все номинанты
Rush Rush
Эрик Клэптон For the song: "Tears In Heaven".
New Jack City New Jack City
For the song: "I Wanna Sex You Up".
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
For the song: "You Could Be Mine".
Смотреть трейлер
Семейка Аддамс 7.1
Семейка Аддамс The Addams Family
M.C. Hammer For the song: "Addams Groove".
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Ребята с улицы 7.8
Ребята с улицы Boyz N the Hood
Джон Синглтон
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
Мир Уэйна 7.0
Мир Уэйна Wayne's World
Майк Майерс, Дэна Карви
Победитель
Все номинанты
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Кевин Костнер, Морган Фриман
Последний бойскаут 7.4
Последний бойскаут The Last Boy Scout
Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс
Тельма и Луиза 7.6
Тельма и Луиза Thelma And Louise
Джина Дэвис, Сьюзен Сарандон
Моя девочка 7.2
Моя девочка My Girl
Маколей Калкин, Анна Кламски
Последний бойскаут 7.4
Последний бойскаут The Last Boy Scout
Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс
Тельма и Луиза 7.6
Тельма и Луиза Thelma And Louise
Джина Дэвис, Сьюзен Сарандон
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Рука, качающая колыбель 6.6
Рука, качающая колыбель The Hand That Rocks the Cradle
Ребекка Де Морнэй
Победитель
Все номинанты
New Jack City New Jack City
Уэсли Снайпс
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Роберт Де Ниро
Смотреть трейлер
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
Роберт Патрик
Смотреть трейлер
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Алан Рикман
Кинонаграды MTV / Lifetime Achievement
Кинонаграды MTV / Most Desirable Female
Терминатор 2: Судный день 8.7
Терминатор 2: Судный день Terminator Ii: Judgment Day
Линда Хэмилтон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Окончательный анализ 6.6
Окончательный анализ Final Analysis
Ким Бейсингер
Мир Уэйна 7.0
Мир Уэйна Wayne's World
Тиа Каррере
Умереть молодым 7.0
Умереть молодым Dying Young
Джулия Робертс
Не говори маме, что няня умерла 6.3
Не говори маме, что няня умерла Don't Tell Mom the Babysitter's Dead
Кристина Эпплгейт
Кинонаграды MTV / Most Desirable Male
На гребне волны 7.7
На гребне волны Point Break
Киану Ривз
Победитель
Все номинанты
Робин Гуд: Принц воров 7.7
Робин Гуд: Принц воров Robin Hood: Prince of Thieves
Кевин Костнер
Двойной удар 5.8
Двойной удар Double Impact
Жан-Клод Ван Дамм
На гребне волны 7.7
На гребне волны Point Break
Патрик Суэйзи
Каффс 5.9
Каффс Kuffs
Кристиан Слэйтер
