«Секс/жизнь» — американский романтический сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. Сюжет фокусируется на женщине среднего возраста по имени Билли. Вот уже много лет она — примерная домохозяйка, любящая мать и верная супруга. Несмотря на, казалось бы, семейную идиллию, Билли никак не может выкинуть из головы свою бывшую любовь. Создается впечатление, что этот мужчина никогда не уходил из ее жизни. Ситуация обостряется, когда загадочный любовник неожиданно появляется во плоти. Довольно быстро становится понятно, что Билли никогда не сможет вновь его оттолкнуть, однако отказываться от своей счастливой семьи она также не намерена.