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Постер к сериалу Секс/жизнь
Постер к сериалу Секс/жизнь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Киноафиша Сериалы Секс/жизнь
Секс/жизнь (2021 - …) Sex/Life 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

«Секс/жизнь» — американский романтический сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. Сюжет фокусируется на женщине среднего возраста по имени Билли. Вот уже много лет она — примерная домохозяйка, любящая мать и верная супруга. Несмотря на, казалось бы, семейную идиллию, Билли никак не может выкинуть из головы свою бывшую любовь. Создается впечатление, что этот мужчина никогда не уходил из ее жизни. Ситуация обостряется, когда загадочный любовник неожиданно появляется во плоти. Довольно быстро становится понятно, что Билли никогда не сможет вновь его оттолкнуть, однако отказываться от своей счастливой семьи она также не намерена.

Секс/жизнь - трейлер
Секс/жизнь
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майк Фогель
Майк Фогель Cooper Connelly
Сара Шахи
Сара Шахи Billie Connelly
Джонатан Садовский
Джонатан Садовский
Меган Хефферн
Меган Хефферн
Ли Цзюнь Ли
Ли Цзюнь Ли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Секс/жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Секс/жизнь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Секс/жизнь» продлен на второй сезон
Сериал «Секс/жизнь» продлен на второй сезон
Кадры из сериала
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