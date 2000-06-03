Меню
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2000
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2000 году
Место проведения
США
Дата проведения
3 июня 2000
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.7
Матрица
The Matrix
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Смотреть трейлер
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
Смотреть трейлер
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
7.3
Американский пирог
American Pie
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
For the pod race.
Победитель
Все номинанты
8.7
Матрица
The Matrix
For the rooftop/helicopter sequence.
Смотреть трейлер
6.8
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
The Blair Witch Project
For the end sequence.
7.7
Мумия
The Mummy
For the sand monster scene.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.4
Большой папа
Big Daddy
Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс
6.7
Крик 3
Scream 3
Паркер Поузи
Next Friday
Next Friday
Айс Кьюб
7.3
Американский пирог
American Pie
Джейсон Биггс
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар
Победитель
Все номинанты
6.7
Крик 3
Scream 3
Нив Кэмпбелл
6.5
Двойной просчет
Double Jeopardy
Эшли Джадд
6.2
Сбежавшая невеста
Runaway Bride
Джулия Робертс
5.9
Нецелованная
Never Been Kissed
Дрю Бэрримор
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
8.7
Матрица
The Matrix
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
Победитель
Смотреть трейлер
8.7
Матрица
The Matrix
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.6
Бойцовский клуб
Fight Club
Эдвард Нортон
For fighting against himself.
Смотреть трейлер
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Юэн МакГрегор, Лиам Нисон, Рэй Парк
7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Юэн МакГрегор, Лиам Нисон, Рэй Парк
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар, Сельма Блэр
Победитель
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар, Сельма Блэр
Победитель
Все номинанты
5.9
Нецелованная
Never Been Kissed
Дрю Бэрримор, Майкл Вартан
5.8
Убить миссис Тингл
Teaching Mrs. Tingle
Кэти Холмс, Барри Уотсон
5.8
Убить миссис Тингл
Teaching Mrs. Tingle
Кэти Холмс, Барри Уотсон
7.8
Парни не плачут
Boys Don't Cry
Хлоя Севиньи, Хилари Суонк
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
8.7
Матрица
The Matrix
Киану Ривз
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Большой папа
Big Daddy
Адам Сэндлер
7.5
Человек на луне
Man On The Moon
Джим Керри
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
Райан Филипп
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
Брюс Уиллис
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Musical Performance
7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
South Park: Bigger, Longer, & Uncut
Мэтт Стоун, Трей Паркер
For the song "Uncle Fucka".
Победитель
7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
South Park: Bigger, Longer, & Uncut
Мэтт Стоун, Трей Паркер
For the song "Uncle Fucka".
Победитель
Все номинанты
7.5
10 причин моей ненависти
10 Things I Hate About You
Хит Леджер
For the song "Can't Take My Eyes Off You".
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Джуд Лоу, Мэтт Дэймон, Fiorello
For the song "Tu Vuo' Fa L'Americano".
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Джуд Лоу, Мэтт Дэймон, Fiorello
For the song "Tu Vuo' Fa L'Americano".
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
For the song "Just the Two of Us".
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
For the song "Just the Two of Us".
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.8
Быть Джоном Малковичем
Being John Malkovich
Спайк Джонс
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
Победитель
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
Победитель
Все номинанты
6.4
Большой папа
Big Daddy
Адам Сэндлер, Коул Спроус, Дилан Спроус
8.7
Матрица
The Matrix
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
Смотреть трейлер
7.6
История игрушек 2
Toy Story 2
Том Хэнкс, Тим Аллен
6.4
Большой папа
Big Daddy
Адам Сэндлер, Коул Спроус, Дилан Спроус
7.6
История игрушек 2
Toy Story 2
Том Хэнкс, Тим Аллен
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл Осмент
Смотреть трейлер
8.7
Матрица
The Matrix
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс
Победитель
Все номинанты
7.8
Сонная лощина
Sleepy hollow
Кристофер Уокен
7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Рэй Парк
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Мэтт Дэймон
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
7.5
10 причин моей ненависти
10 Things I Hate About You
Джулия Стайлс
Победитель
Все номинанты
7.3
Американский пирог
American Pie
Шеннон Элизабет
7.8
Парни не плачут
Boys Don't Cry
Хилари Суонк
8.7
Матрица
The Matrix
Кэрри-Энн Мосс
Смотреть трейлер
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
Сельма Блэр
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
Хэйли Джоэл Осмент
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Американский пирог
American Pie
Джейсон Биггс
8.9
Зеленая миля
The Green Mile
Майкл Кларк Дункан
Смотреть трейлер
7.4
Каждое воскресенье
Any Given Sunday
Джейми Фокс
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Уэс Бентли
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
