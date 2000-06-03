Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2000

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2000 году

Место проведения США
Дата проведения 3 июня 2000
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Победитель
Все номинанты
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Американский пирог 7.3
Американский пирог American Pie
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза 7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
For the pod race.
Победитель
Все номинанты
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
For the rooftop/helicopter sequence.
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света 6.8
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света The Blair Witch Project
For the end sequence.
Мумия 7.7
Мумия The Mummy
For the sand monster scene.
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Большой папа 6.4
Большой папа Big Daddy
Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс
Крик 3 6.7
Крик 3 Scream 3
Паркер Поузи
Next Friday Next Friday
Айс Кьюб
Американский пирог 7.3
Американский пирог American Pie
Джейсон Биггс
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Жестокие игры 7.4
Жестокие игры Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар
Победитель
Все номинанты
Крик 3 6.7
Крик 3 Scream 3
Нив Кэмпбелл
Двойной просчет 6.5
Двойной просчет Double Jeopardy
Эшли Джадд
Сбежавшая невеста 6.2
Сбежавшая невеста Runaway Bride
Джулия Робертс
Нецелованная 5.9
Нецелованная Never Been Kissed
Дрю Бэрримор
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
Победитель
Все номинанты
Бойцовский клуб 8.6
Бойцовский клуб Fight Club
Эдвард Нортон For fighting against himself.
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза 7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Юэн МакГрегор, Лиам Нисон, Рэй Парк
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза 7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Юэн МакГрегор, Лиам Нисон, Рэй Парк
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Жестокие игры 7.4
Жестокие игры Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар, Сельма Блэр
Победитель
Все номинанты
Нецелованная 5.9
Нецелованная Never Been Kissed
Дрю Бэрримор, Майкл Вартан
Убить миссис Тингл 5.8
Убить миссис Тингл Teaching Mrs. Tingle
Кэти Холмс, Барри Уотсон
Парни не плачут 7.8
Парни не плачут Boys Don't Cry
Хлоя Севиньи, Хилари Суонк
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Киану Ривз
Победитель
Все номинанты
Большой папа 6.4
Большой папа Big Daddy
Адам Сэндлер
Человек на луне 7.5
Человек на луне Man On The Moon
Джим Керри
Жестокие игры 7.4
Жестокие игры Cruel Intentions
Райан Филипп
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Брюс Уиллис
Кинонаграды MTV / Best Musical Performance
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр 7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр South Park: Bigger, Longer, & Uncut
Мэтт Стоун, Трей Паркер For the song "Uncle Fucka".
Победитель
Все номинанты
10 причин моей ненависти 7.5
10 причин моей ненависти 10 Things I Hate About You
Хит Леджер For the song "Can't Take My Eyes Off You".
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Спайк Джонс
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс, Верн Тройер
Победитель
Все номинанты
Большой папа 6.4
Большой папа Big Daddy
Адам Сэндлер, Коул Спроус, Дилан Спроус
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
История игрушек 2 7.6
История игрушек 2 Toy Story 2
Том Хэнкс, Тим Аллен
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл Осмент
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Майк Майерс
Победитель
Все номинанты
Сонная лощина 7.8
Сонная лощина Sleepy hollow
Кристофер Уокен
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза 7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Рэй Парк
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Мэтт Дэймон
Жестокие игры 7.4
Жестокие игры Cruel Intentions
Сара Мишель Геллар
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
10 причин моей ненависти 7.5
10 причин моей ненависти 10 Things I Hate About You
Джулия Стайлс
Победитель
Все номинанты
Американский пирог 7.3
Американский пирог American Pie
Шеннон Элизабет
Парни не плачут 7.8
Парни не плачут Boys Don't Cry
Хилари Суонк
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Кэрри-Энн Мосс
Жестокие игры 7.4
Жестокие игры Cruel Intentions
Сельма Блэр
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Хэйли Джоэл Осмент
Победитель
Все номинанты
Американский пирог 7.3
Американский пирог American Pie
Джейсон Биггс
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля The Green Mile
Майкл Кларк Дункан
Каждое воскресенье 7.4
Каждое воскресенье Any Given Sunday
Джейми Фокс
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Уэс Бентли
