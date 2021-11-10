Тик-так... БУМ!, 2021

На дворе 1990-й год. Главный герой Джон – начинающий композитор, который мечтает наконец изменить свою жизнь и начать работать в театре. Сейчас он обычный официант, проживающий в Нью-Йорке. Обслуживая очередные столики в забегаловке, он размышляет о своей «Супербии», которая, как он надеется, совсем скоро станет следующим великим американским мюзиклом на Бродвее. Тогда его жизнь приобрела бы больше смысла, и, конечно, получили разрешение все финансовые проблемы.
Герой приближается к своему тридцатилетию и начинает беспокоиться о неминуемой старости и отсутствии каких-либо значимых достижений. Во время такого эмоционального кризиса на него также давит девушка Сюзан, которая устала откладывать свою жизнь ради карьерных стремлений Джона. А Майкл, лучший друг парня с самого детства, опустил руки и отказался от актерского мастерства, чтобы попробовать заняться более прибыльным делом и начать работать в высокооплачиваемом рекламном агентстве на Мэдисон-авеню.
Амбиции Джона мешают ему забыть о мечте и всерьез задуматься об альтернативном будущем. Настоящий идеалист, он верит, что однажды все непременно изменится, а к нему придет желаемый успех. Однако, чем больше проходит времени, тем больше его охватывает тревога. Герой все чаще задается вопросом, не впустую ли он потратил свои лучшие годы? Ему предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений в своей жизни и разобраться, стоят ли его амбициозные желания столько усилий и способен ли он на самом деле достичь своих театральных целей.
Это режиссерский дебют актера и драматурга Лин-Мануэля Миранды. Он известен тем, что создал такие знаменитые бродвейские мюзиклы, как «На высотах» и «Гамильтон».
Картина основана на полуавтобиографическом мюзикле с одноименным названием, написанным американском композитором и драматургом Джонатаном Ларсоном, который действительно пытался реализовать себя в театре с 1980-х. Он получил Пулитцеровскую премию и три премии «Тони» за свой мюзикл «Богема». Изначально пьеса Ларсона «Тик-так, бум!» была сольной, однако после его смерти в 1996 году драматург Дэвид Оберн отредактировал ее как мюзикл с тремя актерами. Фильм Лин-Мануэля Миранды еще больше расширяет актерский состав.
В тот день, когда производство пришлось остановить из-за пандемии COVID-19, Лин-Мануэль Миранда, актеры и съемочная группа снимали сцену возле дома Джонатана Ларсона, автора первоисточника.
В январе 2020 года также было объявлено, что над фильмом будет работать хореограф Райан Хеффингтон, номинант двух премий «Грэмми».
Сценарий написан Стивеном Левенсоном, который получил премию «Тони» за мюзикл «Дорогой Эван Хансен» и работал с режиссером над мини-сериалом «Фосси/Вердон».
Главную роль сыграл актер Эндрю Гарфилд, известный благодаря таким фильмам, как «Социальная сеть» и «По соображениям совести». В картине также можно увидеть Ванессу Энн Хадженс («Классный мюзикл»), Брэдли Уитфорда («Моя жизнь»), Адександру Шипп («С любовью, Саймон») и других.
После жесткой конкуренции за права на адаптацию выиграла компания Netflix.
1990-й год. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как рассчитывает Джон, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. В жизни Джона всё непросто. Его подружка Сюзан устала ждать, пока бойфренд добьется успеха, а его лучший друг оставил мечты и устроился на престижную работу в рекламном агентстве. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает переживать, что впустую потратил прожитые годы.