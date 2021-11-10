Тик-так... БУМ!, 2021

На дворе 1990-й год. Главный герой Джон – начинающий композитор, который мечтает наконец изменить свою жизнь и начать работать в театре. Сейчас он обычный официант, проживающий в Нью-Йорке. Обслуживая очередные столики в забегаловке, он размышляет о своей «Супербии», которая, как он надеется, совсем скоро станет следующим великим американским мюзиклом на Бродвее. Тогда его жизнь приобрела бы больше смысла, и, конечно, получили разрешение все финансовые проблемы.

Герой приближается к своему тридцатилетию и начинает беспокоиться о неминуемой старости и отсутствии каких-либо значимых достижений. Во время такого эмоционального кризиса на него также давит девушка Сюзан, которая устала откладывать свою жизнь ради карьерных стремлений Джона. А Майкл, лучший друг парня с самого детства, опустил руки и отказался от актерского мастерства, чтобы попробовать заняться более прибыльным делом и начать работать в высокооплачиваемом рекламном агентстве на Мэдисон-авеню.

Амбиции Джона мешают ему забыть о мечте и всерьез задуматься об альтернативном будущем. Настоящий идеалист, он верит, что однажды все непременно изменится, а к нему придет желаемый успех. Однако, чем больше проходит времени, тем больше его охватывает тревога. Герой все чаще задается вопросом, не впустую ли он потратил свои лучшие годы? Ему предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений в своей жизни и разобраться, стоят ли его амбициозные желания столько усилий и способен ли он на самом деле достичь своих театральных целей.