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О персоне
Фильмография
Гордон Рамзи
Gordon Ramsay
Киноафиша
Персоны
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Gordon Ramsay
Дата рождения
8 ноября 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Актер
Место рождения
Глазго, Шотландия
Популярные фильмы
Лучший повар Америки
(2010)
0
Фильмография Гордон Рамзи
Жанр
Все
Телешоу
Год
Все
2010
Все
1
Сериалы
1
Сценарист
1
Актер
1
Лучший повар Америки
телешоу
2010, США
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