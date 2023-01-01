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Гордон Рамзи
Гордон Рамзи Gordon Ramsay
Киноафиша Персоны Гордон Рамзи

Гордон Рамзи

Gordon Ramsay

Дата рождения
8 ноября 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Актер
Место рождения
Глазго, Шотландия

Популярные фильмы

Лучший повар Америки
Лучший повар Америки (2010)
0

Фильмография Гордон Рамзи

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Сценарист 1 Актер 1
Лучший повар Америки
Лучший повар Америки
телешоу 2010, США
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