Американский документальный мини-сериал «Jeen-yuhs: Трилогия Канье» –это история о профессиональной судьбе известного рэпера Канье Уэста. За свою карьеру он выпустил десять альбомов, многие треки Канье возглавили мировые хит-парады. Зрители увидят исторические кадры с молодым исполнителем, сделанные в нулевые, а также последят весь его путь – от записи первой студийной пластинки до славы мирового уровня. Помимо главного героя, на экране появятся другие популярные персоны – Jay-Z, Фаррелл Уильямс и Kid Cudi.