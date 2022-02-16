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Постер к сериалу Jeen-yuhs: Трилогия Канье
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Jeen-yuhs: Трилогия Канье
Jeen-yuhs: Трилогия Канье (2022 - …) jeen-yuhs: A Kanye Trilogy 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 29 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 27 минут
О чем сериал

Американский документальный мини-сериал «Jeen-yuhs: Трилогия Канье» –это история о профессиональной судьбе известного рэпера Канье Уэста. За свою карьеру он выпустил десять альбомов, многие треки Канье возглавили мировые хит-парады. Зрители увидят исторические кадры с молодым исполнителем, сделанные в нулевые, а также последят весь его путь – от записи первой студийной пластинки до славы мирового уровня. Помимо главного героя, на экране появятся другие популярные персоны – Jay-Z, Фаррелл Уильямс и Kid Cudi.

Jeen-yuhs: Трилогия Канье - тизер второй части первого сезона
Jeen-yuhs: Трилогия Канье
тизер второй части первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джей Зи
Канье Уэст
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Jeen-yuhs: Трилогия Канье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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