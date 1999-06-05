Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 1999

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1999 году

Место проведения США
Дата проведения 5 июня 1999
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Победитель
Все номинанты
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Смотреть трейлер
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
For the asteroid destroying New York City.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ронин 7.5
Ронин Ronin
Роберт Де Ниро, Наташа МакЭлхоун For the car chase in France with Robert De Niro pursuing Natasha McElhone.
Смертельное оружие 4 6.9
Смертельное оружие 4 Lethal Weapon 4
Мэл Гибсон, Дэнни Гловер For the Gibson/Glover car chase on freeway and through building.
Ронин 7.5
Ронин Ronin
Роберт Де Ниро, Наташа МакЭлхоун For the car chase in France with Robert De Niro pursuing Natasha McElhone.
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Том Хэнкс For Tom Hanks and company landing on Normandy beach.
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Female Performance
Непристойное поведение 5.7
Непристойное поведение Disturbing Behavior
Кэти Холмс
Победитель
Все номинанты
Это всё она 6.3
Это всё она She's All That
Рэйчел Ли Кук
Маска Зорро 7.6
Маска Зорро Mask of Zorro
Кэтрин Зета-Джонс
Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом 6.2
Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом I Still Know What You Did Last Summer
Брэнди Норвуд
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Кейт Бланшетт
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Male Performance
Студенческая команда 6.6
Студенческая команда Varsity Blues
Джеймс Ван Дер Бик
Победитель
Все номинанты
Смертельное оружие 4 6.9
Смертельное оружие 4 Lethal Weapon 4
Крис Рок
Его игра 7.1
Его игра He Got Game
Рэй Аллен
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Джозеф Файнс
Хэллоуин: 20 лет спустя 6.1
Хэллоуин: 20 лет спустя Halloween H20: 20 Years Later
Джош Хартнетт
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Маменькин сынок 6.3
Маменькин сынок The Waterboy
Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Камерон Диаз
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Бен Стиллер
Смертельное оружие 4 6.9
Смертельное оружие 4 Lethal Weapon 4
Крис Рок
Час пик 7.6
Час пик Rush Hour
Крис Такер
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Камерон Диаз
Победитель
Все номинанты
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Лив Тайлер
Смотреть трейлер
Вне поля зрения 7.0
Вне поля зрения Out Of Sight
Дженнифер Лопес
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Гвинет Пэлтроу
Не могу дождаться 6.5
Не могу дождаться Can't Hardly Wait
Дженнифер Лав Хьюитт
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Бен Стиллер For the fight against Puffy the Dog.
Победитель
Все номинанты
Час пик 7.6
Час пик Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер For the fight against the Chinese gang.
Маска Зорро 7.6
Маска Зорро Mask of Zorro
Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс
Блэйд 8.0
Блэйд Blade
Уэсли Снайпс For the fight against vampires.
Час пик 7.6
Час пик Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер For the fight against the Chinese gang.
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Гвинет Пэлтроу, Джозеф Файнс
Победитель
Все номинанты
Вне поля зрения 7.0
Вне поля зрения Out Of Sight
Джордж Клуни, Дженнифер Лопес
Вне поля зрения 7.0
Вне поля зрения Out Of Sight
Джордж Клуни, Дженнифер Лопес
Лолита 7.3
Лолита Lolita
Джереми Айронс, Доминик Суэйн
Смотреть трейлер
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
Лолита 7.3
Лолита Lolita
Джереми Айронс, Доминик Суэйн
Смотреть трейлер
Дикость 6.6
Дикость Wild Things
Нив Кэмпбелл, Мэтт Диллон, Дениз Ричардс
Дикость 6.6
Дикость Wild Things
Нив Кэмпбелл, Мэтт Диллон, Дениз Ричардс
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Враг государства 7.4
Враг государства Enemy of the State
Уилл Смит
Маменькин сынок 6.3
Маменькин сынок The Waterboy
Адам Сэндлер
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Бен Аффлек
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Том Хэнкс
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Aerosmith For "I Don't Want To Miss A Thing".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Город ангелов 7.1
Город ангелов City Of Angels
For "Iris".
Доктор Дулиттл 6.7
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Алия For "Are You That Somebody?".
Час пик 7.6
Час пик Rush Hour
Джей Зи For "Can I Get A...".
Студенческая команда 6.6
Студенческая команда Varsity Blues
For "Nice Guys Finish Last".
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Карты, деньги, два ствола 7.7
Карты, деньги, два ствола Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Гай Ричи
Победитель
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
Час пик 7.6
Час пик Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер
Победитель
Час пик 7.6
Час пик Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер
Победитель
Все номинанты
Город ангелов 7.1
Город ангелов City Of Angels
Николас Кейдж, Мег Райан
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Лив Тайлер, Бен Аффлек
Смотреть трейлер
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
Это всё она 6.3
Это всё она She's All That
Рэйчел Ли Кук, Фредди Принц мл.
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
Город ангелов 7.1
Город ангелов City Of Angels
Николас Кейдж, Мег Райан
Это всё она 6.3
Это всё она She's All That
Рэйчел Ли Кук, Фредди Принц мл.
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Все без ума от Мэри 7.3
Все без ума от Мэри There's Something About Mary
Мэтт Диллон Tied with Stephen Dorff for Blade (1998).
Победитель
Блэйд 8.0
Блэйд Blade
Стивен Дорфф Tied with Matt Dillon for There's Something About Mary (1998).
Победитель
Все номинанты
Jawbreaker Jawbreaker
Роуз МакГоуэн
Bride of Chucky Bride of Chucky
Chucky
Смертельное оружие 4 6.9
Смертельное оружие 4 Lethal Weapon 4
Джет Ли
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше