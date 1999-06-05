Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 1999
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1999 году
Место проведения
США
Дата проведения
5 июня 1999
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Победитель
Все номинанты
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
7.3
Армагеддон
Armageddon
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Смотреть трейлер
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
7.3
Армагеддон
Armageddon
For the asteroid destroying New York City.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Ронин
Ronin
Роберт Де Ниро, Наташа МакЭлхоун
For the car chase in France with Robert De Niro pursuing Natasha McElhone.
6.9
Смертельное оружие 4
Lethal Weapon 4
Мэл Гибсон, Дэнни Гловер
For the Gibson/Glover car chase on freeway and through building.
7.5
Ронин
Ronin
Роберт Де Ниро, Наташа МакЭлхоун
For the car chase in France with Robert De Niro pursuing Natasha McElhone.
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Том Хэнкс
For Tom Hanks and company landing on Normandy beach.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Female Performance
5.7
Непристойное поведение
Disturbing Behavior
Кэти Холмс
Победитель
Все номинанты
6.3
Это всё она
She's All That
Рэйчел Ли Кук
7.6
Маска Зорро
Mask of Zorro
Кэтрин Зета-Джонс
6.2
Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
I Still Know What You Did Last Summer
Брэнди Норвуд
8.0
Елизавета
Elizabeth
Кейт Бланшетт
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Male Performance
6.6
Студенческая команда
Varsity Blues
Джеймс Ван Дер Бик
Победитель
Все номинанты
6.9
Смертельное оружие 4
Lethal Weapon 4
Крис Рок
7.1
Его игра
He Got Game
Рэй Аллен
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Джозеф Файнс
6.1
Хэллоуин: 20 лет спустя
Halloween H20: 20 Years Later
Джош Хартнетт
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.3
Маменькин сынок
The Waterboy
Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Камерон Диаз
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Бен Стиллер
6.9
Смертельное оружие 4
Lethal Weapon 4
Крис Рок
7.6
Час пик
Rush Hour
Крис Такер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Камерон Диаз
Победитель
Все номинанты
7.3
Армагеддон
Armageddon
Лив Тайлер
Смотреть трейлер
7.0
Вне поля зрения
Out Of Sight
Дженнифер Лопес
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Гвинет Пэлтроу
6.5
Не могу дождаться
Can't Hardly Wait
Дженнифер Лав Хьюитт
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Бен Стиллер
For the fight against Puffy the Dog.
Победитель
Все номинанты
7.6
Час пик
Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер
For the fight against the Chinese gang.
7.6
Маска Зорро
Mask of Zorro
Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс
8.0
Блэйд
Blade
Уэсли Снайпс
For the fight against vampires.
7.6
Час пик
Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер
For the fight against the Chinese gang.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Гвинет Пэлтроу, Джозеф Файнс
Победитель
Все номинанты
7.0
Вне поля зрения
Out Of Sight
Джордж Клуни, Дженнифер Лопес
7.0
Вне поля зрения
Out Of Sight
Джордж Клуни, Дженнифер Лопес
7.3
Лолита
Lolita
Джереми Айронс, Доминик Суэйн
Смотреть трейлер
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
7.3
Лолита
Lolita
Джереми Айронс, Доминик Суэйн
Смотреть трейлер
6.6
Дикость
Wild Things
Нив Кэмпбелл, Мэтт Диллон, Дениз Ричардс
6.6
Дикость
Wild Things
Нив Кэмпбелл, Мэтт Диллон, Дениз Ричардс
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Враг государства
Enemy of the State
Уилл Смит
6.3
Маменькин сынок
The Waterboy
Адам Сэндлер
7.3
Армагеддон
Armageddon
Бен Аффлек
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Том Хэнкс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
7.3
Армагеддон
Armageddon
Aerosmith
For "I Don't Want To Miss A Thing".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Город ангелов
City Of Angels
For "Iris".
6.7
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Алия
For "Are You That Somebody?".
7.6
Час пик
Rush Hour
Джей Зи
For "Can I Get A...".
6.6
Студенческая команда
Varsity Blues
For "Nice Guys Finish Last".
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.7
Карты, деньги, два ствола
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Гай Ричи
Победитель
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
7.6
Час пик
Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер
Победитель
7.6
Час пик
Rush Hour
Джеки Чан, Крис Такер
Победитель
Все номинанты
7.1
Город ангелов
City Of Angels
Николас Кейдж, Мег Райан
7.3
Армагеддон
Armageddon
Лив Тайлер, Бен Аффлек
Смотреть трейлер
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
6.3
Это всё она
She's All That
Рэйчел Ли Кук, Фредди Принц мл.
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Камерон Диаз, Бен Стиллер
7.1
Город ангелов
City Of Angels
Николас Кейдж, Мег Райан
6.3
Это всё она
She's All That
Рэйчел Ли Кук, Фредди Принц мл.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.3
Все без ума от Мэри
There's Something About Mary
Мэтт Диллон
Tied with Stephen Dorff for Blade (1998).
Победитель
8.0
Блэйд
Blade
Стивен Дорфф
Tied with Matt Dillon for There's Something About Mary (1998).
Победитель
Все номинанты
Jawbreaker
Jawbreaker
Роуз МакГоуэн
Bride of Chucky
Bride of Chucky
Chucky
6.9
Смертельное оружие 4
Lethal Weapon 4
Джет Ли
Показать всех номинантов
Год проведения
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
Показать все
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Номинации
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Показать все
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667