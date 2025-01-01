|Название мероприятия
|Год
|Дата проведения
|Ведущий
|MTV Movie & TV Awards 2024
|2024
|Дрю Бэрримор
|MTV Movie & TV Awards 2023
|2023
|7 мая 2023
|MTV Movie & TV Awards 2022
|2022
|6 июня 2022
|Vanessa Hudgens, Tayshia Adams
|MTV Movie & TV Awards 2021
|2021
|17 мая 2021
|Leslie Jones, Nikki Glaser
|MTV Movie & TV Awards 2019
|2019
|17 июня 2019
|Закари Ливай
|MTV Movie & TV Awards 2018
|2018
|18 июня 2018
|Тиффани Хэддиш
|MTV Movie & TV Awards 2017
|2017
|7 мая 2017
|Адам Дивайн
|MTV Movie Awards 2016
|2016
|9 апреля 2016
|Дуэйн Джонсон, Кевин Харт
|MTV Movie Awards 2015
|2015
|12 апреля 2015
|Эми Шумер
|MTV Movie Awards 2014
|2014
|13 апреля 2014
|Конан О’Брайен
|MTV Movie Awards 2013
|2013
|14 апреля 2013
|Ребел Уилсон
|MTV Movie Awards 2012
|2012
|3 июня 2012
|Расселл Брэнд
|MTV Movie Awards 2011
|2011
|5 июня 2011
|Джейсон Судейкис
|MTV Movie Awards 2010
|2010
|6 июня 2010
|Азиз Ансари
|MTV Movie & TV Awards 2009
|2009
|31 мая 2009
|Энди Сэмберг
|MTV Movie & TV Awards 2008
|2008
|1 июня 2008
|Майк Майерс
|MTV Movie & TV Awards 2007
|2007
|3 июня 2007
|Сара Силверман
|MTV Movie & TV Awards 2006
|2006
|8 июня 2006
|Джессика Альба
|MTV Movie & TV Awards 2005
|2005
|4 июня 2005
|Джимми Фэллон
|MTV Movie & TV Awards 2004
|2004
|5 июня 2004
|Линдси Лохан
|MTV Movie & TV Awards 2003
|2003
|31 мая 2003
|Шонн Уильям Скотт, Джастин Тимберлейк
|MTV Movie & TV Awards 2002
|2002
|1 июня 2002
|Джек Блэк, Сара Мишель Геллар
|MTV Movie & TV Awards 2001
|2001
|2 июня 2001
|Кирстен Данст, Джимми Фэллон
|MTV Movie & TV Awards 2000
|2000
|3 июня 2000
|Сара Джессика Паркер
|MTV Movie & TV Awards 1999
|1999
|5 июня 1999
|Лиза Кудроу
|MTV Movie & TV Awards 1998
|1998
|30 мая 1998
|Сэмюэл Л. Джексон
|MTV Movie & TV Awards 1997
|1997
|10 июня 1997
|Майк Майерс
|MTV Movie & TV Awards 1996
|1996
|8 июня 1996
|Бен Стиллер, Джанин Гарофало
|MTV Movie & TV Awards 1995
|1995
|10 июня 1995
|Кортни Кокс
|MTV Movie & TV Awards 1994
|1994
|4 июня 1994
|Уилл Смит
|MTV Movie & TV Awards 1993
|1993
|13 июля 1993
|Эдди Мерфи
|MTV Movie & TV Awards 1992
|1992
|10 июня 1992
|Dennis Miller