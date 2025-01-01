Меню
Название мероприятия Год Дата проведения Ведущий
MTV Movie & TV Awards 2024 2024 Дрю Бэрримор
MTV Movie & TV Awards 2023 2023 7 мая 2023  
MTV Movie & TV Awards 2022 2022 6 июня 2022 Vanessa Hudgens, Tayshia Adams
MTV Movie & TV Awards 2021 2021 17 мая 2021 Leslie Jones, Nikki Glaser
MTV Movie & TV Awards 2019 2019 17 июня 2019 Закари Ливай
MTV Movie & TV Awards 2018 2018 18 июня 2018 Тиффани Хэддиш
MTV Movie & TV Awards 2017 2017 7 мая 2017 Адам Дивайн
MTV Movie Awards 2016 2016 9 апреля 2016 Дуэйн Джонсон, Кевин Харт
MTV Movie Awards 2015 2015 12 апреля 2015 Эми Шумер
MTV Movie Awards 2014 2014 13 апреля 2014 Конан О’Брайен
MTV Movie Awards 2013 2013 14 апреля 2013 Ребел Уилсон
MTV Movie Awards 2012 2012 3 июня 2012 Расселл Брэнд
MTV Movie Awards 2011 2011 5 июня 2011 Джейсон Судейкис
MTV Movie Awards 2010 2010 6 июня 2010 Азиз Ансари
MTV Movie & TV Awards 2009 2009 31 мая 2009 Энди Сэмберг
MTV Movie & TV Awards 2008 2008 1 июня 2008 Майк Майерс
MTV Movie & TV Awards 2007 2007 3 июня 2007 Сара Силверман
MTV Movie & TV Awards 2006 2006 8 июня 2006 Джессика Альба
MTV Movie & TV Awards 2005 2005 4 июня 2005 Джимми Фэллон
MTV Movie & TV Awards 2004 2004 5 июня 2004 Линдси Лохан
MTV Movie & TV Awards 2003 2003 31 мая 2003 Шонн Уильям Скотт, Джастин Тимберлейк
MTV Movie & TV Awards 2002 2002 1 июня 2002 Джек Блэк, Сара Мишель Геллар
MTV Movie & TV Awards 2001 2001 2 июня 2001 Кирстен Данст, Джимми Фэллон
MTV Movie & TV Awards 2000 2000 3 июня 2000 Сара Джессика Паркер
MTV Movie & TV Awards 1999 1999 5 июня 1999 Лиза Кудроу
MTV Movie & TV Awards 1998 1998 30 мая 1998 Сэмюэл Л. Джексон
MTV Movie & TV Awards 1997 1997 10 июня 1997 Майк Майерс
MTV Movie & TV Awards 1996 1996 8 июня 1996 Бен Стиллер, Джанин Гарофало
MTV Movie & TV Awards 1995 1995 10 июня 1995 Кортни Кокс
MTV Movie & TV Awards 1994 1994 4 июня 1994 Уилл Смит
MTV Movie & TV Awards 1993 1993 13 июля 1993 Эдди Мерфи
MTV Movie & TV Awards 1992 1992 10 июня 1992 Dennis Miller
