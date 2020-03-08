Меню
Бэтмен. Дублированный тизер

Дата публикации: 23 августа 2020
Бэтмен – После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.
abuladzes01rus 8 марта 2020, 09:10
жду этат фильм
8 марта 2020, 09:10 Ответить
zaramag76 2 января 2022, 21:24
Жду этот фильм.
2 января 2022, 21:24 Ответить
User 3 марта 2022, 00:08
Жди😅
3 марта 2022, 00:08 Ответить
Гриша Гильманов 15 марта 2022, 08:21
Не дождётесь показ отменили.
15 марта 2022, 08:21 Ответить
Гриша Гильманов 15 марта 2022, 08:26
в ответ на сообщение zaramag76 от 2 января 2022, 21:24
не дождёшься
15 марта 2022, 08:26 Ответить
Леха Иноземцев 16 июня 2022, 18:05
в ответ на сообщение Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:21
Дождались, получается)
16 июня 2022, 18:05 Ответить
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:07
в ответ на сообщение Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:26
Уже показывают
17 июня 2022, 09:07 Ответить
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:07
в ответ на сообщение Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:21
Уже показывают
17 июня 2022, 09:07 Ответить
Елена Несмеева 24 июня 2022, 20:45
Оценка
И этот фильм мы так долго ждали??????? Скукотища!
24 июня 2022, 20:45 Ответить
kavadina2006 25 июня 2022, 22:15
Оценка
Шикарно все. Музыкальное сопровождение , цветокоррекция, актеры.
25 июня 2022, 22:15 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:24
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:24 Ответить
Comon 8 июля 2022, 10:01
Оценка
Трехчасовая мрачная нудятина, опять всё об одном и том же, сколько можно уже..
8 июля 2022, 10:01 Ответить
hrs.557.re 4 сентября 2022, 11:07
Оценка
Ужас
4 сентября 2022, 11:07 Ответить
katrunin 4 ноября 2022, 22:08
Оценка
Фильм прекрасный. Только, возможно, для интереса сюжета, можно было добавить больше моментов по взаимоотношениям Бэтмена и Женщины-кошки
4 ноября 2022, 22:08 Ответить
Пётр Сизов 9 декабря 2022, 17:55
Оценка
Очередная голливудская нудятина. Патиссон что в маске, что без неё, никакой разницы.
Сюжет давно известен, ничего нового. Раньше хоть снимать умели.
9 декабря 2022, 17:55 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 00:59
Оценка
Ну и Бэтмен. Ну и нудятина, ну и бредятина. Больше двух часов заунывные диалоги и лишь на полчаса не большой экшен с перестрелками. Не знаю, как другие, но я считаю, что это провал. Моя оценка: 2 из 10. 👎
16 июня 2024, 00:59 Ответить
8.1 Бэтмен
Бэтмен фантастика, боевик, криминал, 2022, США
