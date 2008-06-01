Меню
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2008
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2008 году
Место проведения
США
Дата проведения
1 июня 2008
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
7.7
Трансформеры
Transformers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Сокровище нации: Книга тайн
National Treasure: Book of Secrets
7.3
SuperПерцы
Superbad
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
7.4
Джуно
Juno
Смотреть трейлер
7.9
Я - легенда
I am Legend
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Джонни Депп
Победитель
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Джонни Депп
Победитель
Все номинанты
7.3
SuperПерцы
Superbad
Джона Хилл
7.3
SuperПерцы
Superbad
Джона Хилл
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер
7.3
Зачарованная
Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
Сет Роген
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
Сет Роген
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер
7.3
Зачарованная
Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.4
Джуно
Juno
Эллиот Пейдж
Победитель
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Эллиот Пейдж
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Джессика Бил
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Кира Найтли
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
Кэтрин Хейгл
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Джессика Бил
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Кира Найтли
7.3
Зачарованная
Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
7.3
Зачарованная
Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
Кэтрин Хейгл
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
6.8
Никогда не сдавайся
Never Back Down
Шон Фэрис, Кэм Жиганде
Победитель
Смотреть трейлер
6.8
Никогда не сдавайся
Never Back Down
Шон Фэрис, Кэм Жиганде
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.5
Чужие против Хищника. Реквием
Aliens vs. Predator: Requiem
Alien vs. Predator.
Смотреть трейлер
6.7
Час пик 3
Rush Hour 3
Джеки Чан, Крис Такер, Мин Сунь Мин
6.7
Час пик 3
Rush Hour 3
Джеки Чан, Крис Такер, Мин Сунь Мин
7.3
Человек-паук: Враг в отражении
Spider-Man 3
Тоби Магуайр, Джеймс Франко
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Мэтт Дэймон, Джои Анса
Смотреть трейлер
6.9
Телепорт
Jumper
Джейми Белл, Хайден Кристенсен
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
6.9
Шаг вперед 2: улицы
Step Up 2 the Streets
Бриана Эвиган, Роберт Хоффман
Победитель
Смотреть трейлер
6.9
Шаг вперед 2: улицы
Step Up 2 the Streets
Бриана Эвиган, Роберт Хоффман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Дэниел Рэдклифф, Кэти Льюнг
Смотреть трейлер
7.3
Зачарованная
Enchanted
Патрик Демпси, Эми Адамс
Смотреть трейлер
7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Дэниел Рэдклифф, Кэти Льюнг
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Майкл Сера, Эллиот Пейдж
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Майкл Сера, Эллиот Пейдж
Смотреть трейлер
7.1
Паранойя
Disturbia
Шайа ЛаБаф, Сара Ромер
7.1
Паранойя
Disturbia
Шайа ЛаБаф, Сара Ромер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
7.9
Я - легенда
I am Legend
Уилл Смит
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Я - легенда
I am Legend
Уилл Смит
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Трансформеры
Transformers
Шайа ЛаБаф
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Майкл Сера
Смотреть трейлер
7.7
Гангстер
American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Майкл Сера
Смотреть трейлер
7.7
Трансформеры
Transformers
Шайа ЛаБаф
Смотреть трейлер
7.7
Гангстер
American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Movie Spoof
Все номинанты
I Am Little
I Am Little
Zan Passante
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Summer Movie So Far
8.3
Железный человек
Iron Man
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Секс в большом городе
Sex and the City: The Movie
Смотреть трейлер
6.4
Спиди-гонщик
Speed racer
Смотреть трейлер
6.8
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Смотреть трейлер
7.1
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Джонни Депп
Победитель
Смотреть трейлер
7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Джонни Депп
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Человек-паук: Враг в отражении
Spider-Man 3
Тофер Грейс
Смотреть трейлер
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Хавьер Бардем
Смотреть трейлер
7.7
Гангстер
American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
6.2
Беовульф
Beowulf
Анджелина Джоли
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Хавьер Бардем
Смотреть трейлер
7.3
Человек-паук: Враг в отражении
Spider-Man 3
Тофер Грейс
Смотреть трейлер
6.2
Беовульф
Beowulf
Анджелина Джоли
7.7
Гангстер
American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Прорыв года
6.8
Лак для волос
Hairspray
Зак Эфрон
Победитель
6.8
Лак для волос
Hairspray
Зак Эфрон
Победитель
Все номинанты
7.3
SuperПерцы
Superbad
Майкл Сера
7.3
SuperПерцы
Superbad
Кристофер Минц-Плассе
6.4
Рождество
This Christmas
Крис Браун
6.8
Лак для волос
Hairspray
Николь Блонски
6.4
Рождество
This Christmas
Крис Браун
6.8
Лак для волос
Hairspray
Николь Блонски
7.7
Трансформеры
Transformers
Меган Фокс
Смотреть трейлер
7.3
SuperПерцы
Superbad
Кристофер Минц-Плассе
7.3
SuperПерцы
Superbad
Джона Хилл
7.3
SuperПерцы
Superbad
Джона Хилл
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
Сет Роген
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
Сет Роген
7.7
Трансформеры
Transformers
Меган Фокс
Смотреть трейлер
7.3
SuperПерцы
Superbad
Майкл Сера
Показать всех номинантов
MTV Generation Award
mtvU Student Filmmaker Award
