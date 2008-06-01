Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2008

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2008 году

Место проведения США
Дата проведения 1 июня 2008
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Сокровище нации: Книга тайн 6.9
Сокровище нации: Книга тайн National Treasure: Book of Secrets
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Джуно 7.4
Джуно Juno
Смотреть трейлер
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Джонни Депп
Победитель
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Джонни Депп
Победитель
Все номинанты
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Джона Хилл
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Джона Хилл
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
Сет Роген
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
Сет Роген
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Джуно 7.4
Джуно Juno
Эллиот Пейдж
Победитель
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Эллиот Пейдж
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Джессика Бил
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Кира Найтли
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
Кэтрин Хейгл
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Джессика Бил
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Кира Найтли
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Эми Адамс
Смотреть трейлер
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
Кэтрин Хейгл
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Никогда не сдавайся 6.8
Никогда не сдавайся Never Back Down
Шон Фэрис, Кэм Жиганде
Победитель
Смотреть трейлер
Никогда не сдавайся 6.8
Никогда не сдавайся Never Back Down
Шон Фэрис, Кэм Жиганде
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Чужие против Хищника. Реквием 5.5
Чужие против Хищника. Реквием Aliens vs. Predator: Requiem
Alien vs. Predator.
Смотреть трейлер
Час пик 3 6.7
Час пик 3 Rush Hour 3
Джеки Чан, Крис Такер, Мин Сунь Мин
Час пик 3 6.7
Час пик 3 Rush Hour 3
Джеки Чан, Крис Такер, Мин Сунь Мин
Человек-паук: Враг в отражении 7.3
Человек-паук: Враг в отражении Spider-Man 3
Тоби Магуайр, Джеймс Франко
Смотреть трейлер
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Мэтт Дэймон, Джои Анса
Смотреть трейлер
Телепорт 6.9
Телепорт Jumper
Джейми Белл, Хайден Кристенсен
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Шаг вперед 2: улицы 6.9
Шаг вперед 2: улицы Step Up 2 the Streets
Бриана Эвиган, Роберт Хоффман
Победитель
Смотреть трейлер
Шаг вперед 2: улицы 6.9
Шаг вперед 2: улицы Step Up 2 the Streets
Бриана Эвиган, Роберт Хоффман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Гарри Поттер и Орден Феникса 7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Дэниел Рэдклифф, Кэти Льюнг
Смотреть трейлер
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Патрик Демпси, Эми Адамс
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Орден Феникса 7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Дэниел Рэдклифф, Кэти Льюнг
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Майкл Сера, Эллиот Пейдж
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Майкл Сера, Эллиот Пейдж
Смотреть трейлер
Паранойя 7.1
Паранойя Disturbia
Шайа ЛаБаф, Сара Ромер
Паранойя 7.1
Паранойя Disturbia
Шайа ЛаБаф, Сара Ромер
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
Уилл Смит
Победитель
Смотреть трейлер
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
Уилл Смит
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
Шайа ЛаБаф
Смотреть трейлер
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Майкл Сера
Смотреть трейлер
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Майкл Сера
Смотреть трейлер
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
Шайа ЛаБаф
Смотреть трейлер
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Movie Spoof
Все номинанты
I Am Little I Am Little
Zan Passante
Кинонаграды MTV / Best Summer Movie So Far
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Секс в большом городе 6.4
Секс в большом городе Sex and the City: The Movie
Смотреть трейлер
Спиди-гонщик 6.4
Спиди-гонщик Speed racer
Смотреть трейлер
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 6.8
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Смотреть трейлер
Хроники Нарнии: Принц Каспиан 7.1
Хроники Нарнии: Принц Каспиан The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Джонни Депп
Победитель
Смотреть трейлер
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Джонни Депп
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Человек-паук: Враг в отражении 7.3
Человек-паук: Враг в отражении Spider-Man 3
Тофер Грейс
Смотреть трейлер
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Хавьер Бардем
Смотреть трейлер
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
Беовульф 6.2
Беовульф Beowulf
Анджелина Джоли
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Хавьер Бардем
Смотреть трейлер
Человек-паук: Враг в отражении 7.3
Человек-паук: Враг в отражении Spider-Man 3
Тофер Грейс
Смотреть трейлер
Беовульф 6.2
Беовульф Beowulf
Анджелина Джоли
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Дензел Вашингтон
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Прорыв года
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Зак Эфрон
Победитель
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Зак Эфрон
Победитель
Все номинанты
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Майкл Сера
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Кристофер Минц-Плассе
Рождество 6.4
Рождество This Christmas
Крис Браун
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Николь Блонски
Рождество 6.4
Рождество This Christmas
Крис Браун
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Николь Блонски
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
Меган Фокс
Смотреть трейлер
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Кристофер Минц-Плассе
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Джона Хилл
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Джона Хилл
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
Сет Роген
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
Сет Роген
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
Меган Фокс
Смотреть трейлер
SuperПерцы 7.3
SuperПерцы Superbad
Майкл Сера
MTV Generation Award
mtvU Student Filmmaker Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше