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Oasis Knebworth 1996
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Oasis Knebworth 1996

Oasis Knebworth 1996, 2021

2021 / Великобритания
8.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

10 и 11 августа 1996 года 250 тысяч фанатов брит-рока собрались в Небуорт-парке на концерты группы Oasis. Билеты разошлись менее чем за день —более 2% всего населения Великобритании охотилось за ними. И не зря: два шоу, устроенных Oasis в легендарном загородном поместье, стали символами эпохи. Хотите увидеть 1990-е с их лучшей, ослепительной стороны — вам сюда.

Это было время, когда Великобритания медленно восстанавливалась после десятилетнего спада. Прогрессу в экономике сопутствовал расцвет искусства и рост национального самосознания. Стремительный взлёт Oasis — часть уникальной атмосферы, для которой придумали ставшее хитовым словосочетание Cool Britannia — «Крутая Британия». Концерты в Небуорте, где прозвучали классические хиты (Champagne Supernova; Wonderwall; Don’t Look Back In Anger) — пик успеха группы и определяющее событие для целого поколения.

Фильм «Oasis: Knebworth 1996» — это хроника того великого уикенда и история особых отношений между Oasis и их фанатами, без которых ничего бы не вышло. Мы увидим события глазами поклонников — очевидцев шоу, услышим интервью с участниками группы и организаторами концертов. Фильм Джейка Скотта включает и прежде нигде не показывавшиеся кадры. Музыка, свидетельства, воспоминания: всё вместе складывается в радостное и пронзительное кинематографическое празднование одного из самых важных музыклаьных событий за последнюю четверть века.

8.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 23 сентября 2021
Возраст 16+
Режиссер
Джейк Скотт
В ролях
Ноэль Галлахер
Лиам Галлахер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Oasis Knebworth 1996 3 постера
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