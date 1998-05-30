Меню
MTV Movie & TV Awards 1998
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1998 году
Место проведения
США
Дата проведения
30 мая 1998
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.3
Титаник
Titanic
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Austin Powers: International Man of Mystery
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Смотреть трейлер
7.9
Люди в черном
Men in Black
7.3
Без лица
Face/Off
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
7.3
Без лица
Face/Off
For the speedboat chase.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Звездный десант
Starship Troopers
For the bugs attacking the fortress.
8.3
Титаник
Titanic
For the ship sinking scene.
Смотреть трейлер
7.2
Завтра не умрет никогда
Tomorrow Never Dies
For the motorcycle/helicopter chase.
6.9
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
The Lost World: Jurassic Park
For the T-Rex attacking San Diego.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
7.7
Ночи в стиле буги
Boogie Nights
Хизер Грэм
Победитель
Все номинанты
7.2
В погоне за Эми
Chasing Amy
Джои Лорен Эдамс
6.4
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
I Know What You Did Last Summer
Сара Мишель Геллар
7.0
Селена
Selena
Дженнифер Лопес
6.7
Свадьба моего лучшего друга
My Best Friend's Wedding
Руперт Эверетт
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.4
Лжец, лжец
Liar Liar
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Свадьба моего лучшего друга
My Best Friend's Wedding
Руперт Эверетт
7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Austin Powers: International Man of Mystery
Майк Майерс
6.9
Певец на свадьбе
The Wedding Singer
Адам Сэндлер
7.9
Люди в черном
Men in Black
Уилл Смит
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Dance Sequence
7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Austin Powers: International Man of Mystery
Майк Майерс
Dedicated his award to the recently deceased Phil Hartman.
Победитель
Все номинанты
6.6
Роми и Мишель на встрече выпускников
Romy And Michele's High School Reunion
Мира Сорвино, Алан Камминг, Лиза Кудроу
7.2
Мужской стриптиз
The Full Monty
Роберт Карлайл, Марк Эдди, Пол Барбер, Steve Huison, Хьюго Спир, Том Уилкинсон
7.7
Ночи в стиле буги
Boogie Nights
Марк Уолберг
6.3
Жизнь хуже обычной
Life Less Ordinary, А
Камерон Диаз, Юэн МакГрегор
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.1
Крик 2
Scream 2
Нив Кэмпбелл
Победитель
Все номинанты
7.2
Лучше не бывает
As Good As It Gets
Хелен Хант
6.7
Свадьба моего лучшего друга
My Best Friend's Wedding
Джулия Робертс
8.3
Титаник
Titanic
Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
Soul Food
Soul Food
Вивика А. Фокс
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.9
Люди в черном
Men in Black
Уилл Смит
For the fight between Will Smith and an alien (the giant cockroach).
Победитель
Все номинанты
6.8
Солдат Джейн
G .i. Jane
Деми Мур, Вигго Мортенсен
8.1
Пятый элемент
The Fifth Element
Милла Йовович
For the fight between Milla Jovovich and aliens.
Смотреть трейлер
6.5
Самолет Президента
Air Force One
Харрисон Форд, Гэри Олдман
7.2
Завтра не умрет никогда
Tomorrow Never Dies
Мишель Йео
For the fight between Michelle Yeoh and some 'bad guys'.
6.5
Самолет Президента
Air Force One
Харрисон Форд, Гэри Олдман
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
6.9
Певец на свадьбе
The Wedding Singer
Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
6.4
Вход и выход
In & Out
Кевин Клайн, Том Селлек
8.3
Титаник
Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
8.3
Титаник
Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
7.2
В погоне за Эми
Chasing Amy
Джои Лорен Эдамс, Кармен Ллайвелин
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Мэтт Дэймон, Минни Драйвер
Смотреть трейлер
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Мэтт Дэймон, Минни Драйвер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
8.3
Титаник
Titanic
Леонардо ДиКаприо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
7.8
Джеки Браун
Jackie Brown
Сэмюэл Л. Джексон
Смотреть трейлер
7.3
Без лица
Face/Off
Джон Траволта
Смотреть трейлер
7.3
Без лица
Face/Off
Николас Кейдж
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
7.9
Люди в черном
Men in Black
Уилл Смит
For "Men In Black".
Победитель
Все номинанты
6.3
Жизнь хуже обычной
Life Less Ordinary, А
Beck
For "Deadweight".
An American Werewolf in Paris
An American Werewolf in Paris
Bush
For "Mouth".
Soul Food
Soul Food
For "A Song For Mama".
8.3
Титаник
Titanic
Селин Дион
For "My Heart Will Go On".
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.2
Мужской стриптиз
The Full Monty
Питер Каттанео
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
7.3
Без лица
Face/Off
Николас Кейдж, Джон Траволта
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Титаник
Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
8.3
Титаник
Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
7.9
Люди в черном
Men in Black
Томми Ли Джонс, Уилл Смит
6.9
Певец на свадьбе
The Wedding Singer
Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Austin Powers: International Man of Mystery
Майк Майерс
Победитель
Все номинанты
6.5
Самолет Президента
Air Force One
Гэри Олдман
7.3
Без лица
Face/Off
Николас Кейдж, Джон Траволта
Смотреть трейлер
8.0
Адвокат дьявола
The Devil's Advocate
Аль Пачино
7.3
Без лица
Face/Off
Николас Кейдж, Джон Траволта
Смотреть трейлер
8.3
Титаник
Titanic
Билли Зейн
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Lifetime Achievement
Год проведения
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
Показать все
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Номинации
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Показать все
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
