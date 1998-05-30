Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 1998

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1998 году

Место проведения США
Дата проведения 30 мая 1998
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба 7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба Austin Powers: International Man of Mystery
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Смотреть трейлер
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
For the speedboat chase.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Звездный десант 7.6
Звездный десант Starship Troopers
For the bugs attacking the fortress.
Титаник 8.3
Титаник Titanic
For the ship sinking scene.
Смотреть трейлер
Завтра не умрет никогда 7.2
Завтра не умрет никогда Tomorrow Never Dies
For the motorcycle/helicopter chase.
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир 6.9
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир The Lost World: Jurassic Park
For the T-Rex attacking San Diego.
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
Ночи в стиле буги 7.7
Ночи в стиле буги Boogie Nights
Хизер Грэм
Победитель
Все номинанты
В погоне за Эми 7.2
В погоне за Эми Chasing Amy
Джои Лорен Эдамс
Я знаю, что вы сделали прошлым летом 6.4
Я знаю, что вы сделали прошлым летом I Know What You Did Last Summer
Сара Мишель Геллар
Селена 7.0
Селена Selena
Дженнифер Лопес
Свадьба моего лучшего друга 6.7
Свадьба моего лучшего друга My Best Friend's Wedding
Руперт Эверетт
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Лжец, лжец 7.4
Лжец, лжец Liar Liar
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Свадьба моего лучшего друга 6.7
Свадьба моего лучшего друга My Best Friend's Wedding
Руперт Эверетт
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба 7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба Austin Powers: International Man of Mystery
Майк Майерс
Певец на свадьбе 6.9
Певец на свадьбе The Wedding Singer
Адам Сэндлер
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Уилл Смит
Кинонаграды MTV / Best Dance Sequence
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба 7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба Austin Powers: International Man of Mystery
Майк Майерс Dedicated his award to the recently deceased Phil Hartman.
Победитель
Все номинанты
Роми и Мишель на встрече выпускников 6.6
Роми и Мишель на встрече выпускников Romy And Michele's High School Reunion
Мира Сорвино, Алан Камминг, Лиза Кудроу
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Роберт Карлайл, Марк Эдди, Пол Барбер, Steve Huison, Хьюго Спир, Том Уилкинсон
Ночи в стиле буги 7.7
Ночи в стиле буги Boogie Nights
Марк Уолберг
Жизнь хуже обычной 6.3
Жизнь хуже обычной Life Less Ordinary, А
Камерон Диаз, Юэн МакГрегор
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Крик 2 7.1
Крик 2 Scream 2
Нив Кэмпбелл
Победитель
Все номинанты
Лучше не бывает 7.2
Лучше не бывает As Good As It Gets
Хелен Хант
Свадьба моего лучшего друга 6.7
Свадьба моего лучшего друга My Best Friend's Wedding
Джулия Робертс
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
Soul Food Soul Food
Вивика А. Фокс
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Уилл Смит For the fight between Will Smith and an alien (the giant cockroach).
Победитель
Все номинанты
Солдат Джейн 6.8
Солдат Джейн G .i. Jane
Деми Мур, Вигго Мортенсен
Пятый элемент 8.1
Пятый элемент The Fifth Element
Милла Йовович For the fight between Milla Jovovich and aliens.
Смотреть трейлер
Самолет Президента 6.5
Самолет Президента Air Force One
Харрисон Форд, Гэри Олдман
Завтра не умрет никогда 7.2
Завтра не умрет никогда Tomorrow Never Dies
Мишель Йео For the fight between Michelle Yeoh and some 'bad guys'.
Самолет Президента 6.5
Самолет Президента Air Force One
Харрисон Форд, Гэри Олдман
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Певец на свадьбе 6.9
Певец на свадьбе The Wedding Singer
Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
Вход и выход 6.4
Вход и выход In & Out
Кевин Клайн, Том Селлек
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
В погоне за Эми 7.2
В погоне за Эми Chasing Amy
Джои Лорен Эдамс, Кармен Ллайвелин
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Мэтт Дэймон, Минни Драйвер
Смотреть трейлер
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Мэтт Дэймон, Минни Драйвер
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Джеки Браун 7.8
Джеки Браун Jackie Brown
Сэмюэл Л. Джексон
Смотреть трейлер
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Джон Траволта
Смотреть трейлер
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Николас Кейдж
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Уилл Смит For "Men In Black".
Победитель
Все номинанты
Жизнь хуже обычной 6.3
Жизнь хуже обычной Life Less Ordinary, А
Beck For "Deadweight".
An American Werewolf in Paris An American Werewolf in Paris
Bush For "Mouth".
Soul Food Soul Food
For "A Song For Mama".
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Селин Дион For "My Heart Will Go On".
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Питер Каттанео
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Николас Кейдж, Джон Траволта
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Томми Ли Джонс, Уилл Смит
Певец на свадьбе 6.9
Певец на свадьбе The Wedding Singer
Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба 7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба Austin Powers: International Man of Mystery
Майк Майерс
Победитель
Все номинанты
Самолет Президента 6.5
Самолет Президента Air Force One
Гэри Олдман
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Николас Кейдж, Джон Траволта
Смотреть трейлер
Адвокат дьявола 8.0
Адвокат дьявола The Devil's Advocate
Аль Пачино
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Николас Кейдж, Джон Траволта
Смотреть трейлер
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Билли Зейн
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Lifetime Achievement
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше