Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2023

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2023 году

Место проведения США
Дата проведения 7 мая 2023
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
Крик 6 7.2
Крик 6 Scream 6
Крик 6 7.2
Крик 6 Scream 6
Улыбка 6.8
Улыбка Smile
Улыбка 6.8
Улыбка Smile
Аватар 2: Путь воды 8.2
Аватар 2: Путь воды Avatar: The Way of Water
Черная Пантера: Ваканда навеки 7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки Black Panther: Wakanda Forever
Аватар 2: Путь воды 8.2
Аватар 2: Путь воды Avatar: The Way of Water
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Нет 6.9
Нет Nope
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Нет 6.9
Нет Nope
Черная Пантера: Ваканда навеки 7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки Black Panther: Wakanda Forever
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Том Круз
Крид 3 7.3
Крид 3 Creed III
Майкл Б. Джордан
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Остин Батлер
Нет 6.9
Нет Nope
Кеке Палмер
Не беспокойся, дорогая 6.4
Не беспокойся, дорогая Don't Worry Darling
Флоренс Пью
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Дженна Ортега
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Сэди Синк
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Райли Кио
Шершни
Шершни Yellowjackets
Кристина Риччи
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Обри Плаза
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Селена Гомес
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Джозеф Куинн
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Белла Рэмси
Тела, тела, тела 6.3
Тела, тела, тела Bodies Bodies Bodies
Рэйчел Сеннотт
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Эмма Д’Арси
Быстрее пули 7.6
Быстрее пули Bullet Train
Бэд Банни
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 7.8
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Элизабет Олсен
Кокаиновый медведь 6.4
Кокаиновый медведь Cocaine Bear
The Bear
Не беспокойся, дорогая 6.4
Не беспокойся, дорогая Don't Worry Darling
Гарри Стайлс
М3ГАН 6.7
М3ГАН M3GAN
M3GAN
Кокаиновый медведь 6.4
Кокаиновый медведь Cocaine Bear
The Bear
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Джейми Кэмпбелл Бауэр
М3ГАН 6.7
М3ГАН M3GAN
M3GAN
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
Убийство в Париже 5.5
Убийство в Париже Murder Mystery 2
Адам Сэндлер
Not Okay Not Okay
Дилан О’Брайен
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Кинта Брансон
Моя пиратская свадьба 6.6
Моя пиратская свадьба Shotgun Wedding
Дженнифер Кулидж
Нет 6.9
Нет Nope
Кеке Палмер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Внешние отмели
Внешние отмели Outer Banks
Мэдисон Бэйли, Руди Панкоу
Мой полицейский 6.9
Мой полицейский My Policeman
Дэвид Доусон, Гарри Стайлс
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Селена Гомес, Кара Делевинь
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six Daisy Jones & The Six
Райли Кио, Сэм Клафлин
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Анна Торв, Philip Prajoux
Мой полицейский 6.9
Мой полицейский My Policeman
Дэвид Доусон, Гарри Стайлс
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
Крик 6 7.2
Крик 6 Scream 6
Кортни Кокс Gale Weathers vs. Ghostface
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Джейми Кэмпбелл Бауэр, Милли Бобби Браун Vecna vs. Eleven
Андор 8.5
Андор Andor
Escape from Narkina 5
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Джейми Кэмпбелл Бауэр, Милли Бобби Браун Vecna vs. Eleven
Джон Уик 4 8.2
Джон Уик 4 John Wick: Chapter 4
Киану Ривз John Wick vs. Everyone
Андор 8.5
Андор Andor
Escape from Narkina 5
Быстрее пули 7.6
Быстрее пули Bullet Train
Брэд Питт, Бэд Банни Ladybug vs. The Wolf
Быстрее пули 7.6
Быстрее пули Bullet Train
Брэд Питт, Бэд Банни Ladybug vs. The Wolf
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Дженнифер Кулидж
Улыбка 6.8
Улыбка Smile
Сози Бэйкон
Варвар 7.0
Варвар Barbarian
Джастин Лонг
Тела, тела, тела 6.3
Тела, тела, тела Bodies Bodies Bodies
Рэйчел Сеннотт
Кокаиновый медведь 6.4
Кокаиновый медведь Cocaine Bear
Джесси Тайлер Фергюсон
Кино и ТВ награды MTV / Лучший экранный дуэт
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Педро Паскаль, Белла Рэмси
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Симона Табаско, Беатрис Гранно
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Том Круз, Майлз Теллер
Отомсти за меня 6.4
Отомсти за меня Do Revenge
Майя Хоук, Камила Мендес
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Дженна Ортега Shared with Thing
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Том Круз, Майлз Теллер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Педро Паскаль
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Дженна Ортега
Андор 8.5
Андор Andor
Диего Луна
Человек-муравей и Оса: Квантомания 7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания Ant-Man and the Wasp Quantumania
Пол Радд
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Том Круз
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая песня
Там, где раки поют 7.0
Там, где раки поют Where the Crawdads Sing
Тэйлор Свифт "Carolina"
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Леди Гага "Hold My Hand"
Черная Пантера: Ваканда навеки 7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки Black Panther: Wakanda Forever
Рианна "Lift Me Up"
Крик 6 7.2
Крик 6 Scream 6
Деми Ловато "Still Alive"
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Doja Cat "Vegas"
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
OneRepublic "I Ain't Worried"
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды RuPaul's Drag Race: All Stars
Предатели
Предатели The Traitors
All Star Shore All Star Shore
Большой брат
Большой брат Big Brother
The Challenge: USA The Challenge: USA
The Challenge: USA The Challenge: USA
Большой брат
Большой брат Big Brother
Предатели
Предатели The Traitors
All Star Shore All Star Shore
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Семейство Кардашьян
Семейство Кардашьян The Kardashians
The Real Housewives of Beverly Hills The Real Housewives of Beverly Hills
Jersey Shore Family Vacation Jersey Shore: Family Vacation
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
The Real Housewives of Beverly Hills The Real Housewives of Beverly Hills
Vanderpump Rules Vanderpump Rules
Jersey Shore Family Vacation Jersey Shore: Family Vacation
Vanderpump Rules Vanderpump Rules
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
The Drew Barrymore Show
Joel Madden
Ink Master
Ник Кэннон
Ник Кэннон
The Masked Singer
Келли Кларксон
Келли Кларксон
The Kelly Clarkson Show
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Кино и ТВ награды MTV / Best Kick-Ass Cast
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Внешние отмели
Внешние отмели Outer Banks
Человек-муравей и Оса: Квантомания 7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания Ant-Man and the Wasp Quantumania
Черная Пантера: Ваканда навеки 7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки Black Panther: Wakanda Forever
Оборотень: Фильм 6.2
Оборотень: Фильм Teen Wolf: The Movie
Черная Пантера: Ваканда навеки 7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки Black Panther: Wakanda Forever
Оборотень: Фильм 6.2
Оборотень: Фильм Teen Wolf: The Movie
Человек-муравей и Оса: Квантомания 7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания Ant-Man and the Wasp Quantumania
Внешние отмели
Внешние отмели Outer Banks
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
Selena Gomez: My Mind & Me Selena Gomez: My Mind & Me
Селена Гомес
The Day the Music Died/American Pie The Day the Music Died
The Day the Music Died/American Pie The Day the Music Died
Sheryl Sheryl
Шерил Кроу
Halftime Halftime
Дженнифер Лопес
С любовью, Лиззо 6.6
С любовью, Лиззо Love, Lizzo
Лиззо
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality On-Screen Team
Vanderpump Rules Vanderpump Rules
Лорин Кент, Katie Maloney, Scheana Shay, Ариана Мадикс
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол, Michelle Visage
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол, Michelle Visage
Jersey Shore Family Vacation Jersey Shore: Family Vacation
Vinny Guadagnino, Mike 'The Situation' Sorrentino, Pauly D
The Challenge Real World/Road Rules Challenge
Devin Walker, Tori Deal
The Real Housewives of Beverly Hills The Real Housewives of Beverly Hills
Гарсель Бове, Sutton Stracke
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Волчья стая
Волчья стая Wolf Pack
Йеллоустоун 8.4
Йеллоустоун Yellowstone
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Йеллоустоун 8.4
Йеллоустоун Yellowstone
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Шершни
Шершни Yellowjackets
Волчья стая
Волчья стая Wolf Pack
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Шершни
Шершни Yellowjackets
Comedic Genius Award
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
