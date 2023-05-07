Меню
MTV Movie & TV Awards 2023
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2023 году
Место проведения
США
Дата проведения
7 мая 2023
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
7.2
Крик 6
Scream 6
Победитель
7.2
Крик 6
Scream 6
Победитель
6.8
Улыбка
Smile
6.8
Улыбка
Smile
8.2
Аватар 2: Путь воды
Avatar: The Way of Water
7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки
Black Panther: Wakanda Forever
8.2
Аватар 2: Путь воды
Avatar: The Way of Water
7.4
Элвис
Elvis
6.9
Нет
Nope
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
6.9
Нет
Nope
7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки
Black Panther: Wakanda Forever
7.4
Элвис
Elvis
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Том Круз
Победитель
7.3
Крид 3
Creed III
Майкл Б. Джордан
7.4
Элвис
Elvis
Остин Батлер
6.9
Нет
Nope
Кеке Палмер
6.4
Не беспокойся, дорогая
Don't Worry Darling
Флоренс Пью
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
Дженна Ортега
Победитель
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Сэди Синк
Дейзи Джонс и The Six
Daisy Jones & The Six
Райли Кио
Шершни
Yellowjackets
Кристина Риччи
Белый лотос
The White Lotus
Обри Плаза
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Селена Гомес
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Джозеф Куинн
Победитель
8.0
Одни из нас
The Last of Us
Белла Рэмси
6.3
Тела, тела, тела
Bodies Bodies Bodies
Рэйчел Сеннотт
6.0
Дом дракона
House of the Dragon
Эмма Д’Арси
7.6
Быстрее пули
Bullet Train
Бэд Банни
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
7.8
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Элизабет Олсен
Победитель
6.4
Кокаиновый медведь
Cocaine Bear
The Bear
6.4
Не беспокойся, дорогая
Don't Worry Darling
Гарри Стайлс
6.7
М3ГАН
M3GAN
M3GAN
6.4
Кокаиновый медведь
Cocaine Bear
The Bear
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Джейми Кэмпбелл Бауэр
6.7
М3ГАН
M3GAN
M3GAN
Смотреть трейлер
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
5.5
Убийство в Париже
Murder Mystery 2
Адам Сэндлер
Победитель
Not Okay
Not Okay
Дилан О’Брайен
Начальная школа Эбботт
Abbott Elementary
Кинта Брансон
6.6
Моя пиратская свадьба
Shotgun Wedding
Дженнифер Кулидж
Смотреть трейлер
6.9
Нет
Nope
Кеке Палмер
Смотреть трейлер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Внешние отмели
Outer Banks
Мэдисон Бэйли, Руди Панкоу
Победитель
Внешние отмели
Outer Banks
Мэдисон Бэйли, Руди Панкоу
Победитель
6.9
Мой полицейский
My Policeman
Дэвид Доусон, Гарри Стайлс
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Селена Гомес, Кара Делевинь
Дейзи Джонс и The Six
Daisy Jones & The Six
Райли Кио, Сэм Клафлин
8.0
Одни из нас
The Last of Us
Анна Торв, Philip Prajoux
6.9
Мой полицейский
My Policeman
Дэвид Доусон, Гарри Стайлс
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
7.2
Крик 6
Scream 6
Кортни Кокс
Gale Weathers vs. Ghostface
Победитель
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Джейми Кэмпбелл Бауэр, Милли Бобби Браун
Vecna vs. Eleven
8.5
Андор
Andor
Escape from Narkina 5
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Джейми Кэмпбелл Бауэр, Милли Бобби Браун
Vecna vs. Eleven
8.2
Джон Уик 4
John Wick: Chapter 4
Киану Ривз
John Wick vs. Everyone
8.5
Андор
Andor
Escape from Narkina 5
7.6
Быстрее пули
Bullet Train
Брэд Питт, Бэд Банни
Ladybug vs. The Wolf
7.6
Быстрее пули
Bullet Train
Брэд Питт, Бэд Банни
Ladybug vs. The Wolf
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
Белый лотос
The White Lotus
Дженнифер Кулидж
Победитель
6.8
Улыбка
Smile
Сози Бэйкон
7.0
Варвар
Barbarian
Джастин Лонг
6.3
Тела, тела, тела
Bodies Bodies Bodies
Рэйчел Сеннотт
6.4
Кокаиновый медведь
Cocaine Bear
Джесси Тайлер Фергюсон
Кино и ТВ награды MTV / Лучший экранный дуэт
8.0
Одни из нас
The Last of Us
Педро Паскаль, Белла Рэмси
Победитель
Белый лотос
The White Lotus
Симона Табаско, Беатрис Гранно
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Том Круз, Майлз Теллер
6.4
Отомсти за меня
Do Revenge
Майя Хоук, Камила Мендес
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
Дженна Ортега
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Том Круз, Майлз Теллер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
8.0
Одни из нас
The Last of Us
Педро Паскаль
Победитель
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
Дженна Ортега
8.5
Андор
Andor
Диего Луна
7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Ant-Man and the Wasp Quantumania
Пол Радд
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Том Круз
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая песня
7.0
Там, где раки поют
Where the Crawdads Sing
Тэйлор Свифт
"Carolina"
Победитель
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Леди Гага
"Hold My Hand"
7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки
Black Panther: Wakanda Forever
Рианна
"Lift Me Up"
7.2
Крик 6
Scream 6
Деми Ловато
"Still Alive"
7.4
Элвис
Elvis
Doja Cat
"Vegas"
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
OneRepublic
"I Ain't Worried"
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
RuPaul's Drag Race: All Stars
Победитель
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
RuPaul's Drag Race: All Stars
Победитель
Предатели
The Traitors
All Star Shore
All Star Shore
Большой брат
Big Brother
The Challenge: USA
The Challenge: USA
The Challenge: USA
The Challenge: USA
Большой брат
Big Brother
Предатели
The Traitors
All Star Shore
All Star Shore
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Семейство Кардашьян
The Kardashians
Победитель
Семейство Кардашьян
The Kardashians
Победитель
The Real Housewives of Beverly Hills
The Real Housewives of Beverly Hills
Jersey Shore Family Vacation
Jersey Shore: Family Vacation
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
The Real Housewives of Beverly Hills
The Real Housewives of Beverly Hills
Vanderpump Rules
Vanderpump Rules
Jersey Shore Family Vacation
Jersey Shore: Family Vacation
Vanderpump Rules
Vanderpump Rules
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
Дрю Бэрримор
The Drew Barrymore Show
Победитель
Joel Madden
Ink Master
Ник Кэннон
The Masked Singer
Келли Кларксон
The Kelly Clarkson Show
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Кино и ТВ награды MTV / Best Kick-Ass Cast
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Победитель
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Победитель
Внешние отмели
Outer Banks
7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Ant-Man and the Wasp Quantumania
7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки
Black Panther: Wakanda Forever
6.2
Оборотень: Фильм
Teen Wolf: The Movie
7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки
Black Panther: Wakanda Forever
6.2
Оборотень: Фильм
Teen Wolf: The Movie
7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Ant-Man and the Wasp Quantumania
Внешние отмели
Outer Banks
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
Selena Gomez: My Mind & Me
Selena Gomez: My Mind & Me
Селена Гомес
Победитель
The Day the Music Died/American Pie
The Day the Music Died
The Day the Music Died/American Pie
The Day the Music Died
Sheryl
Sheryl
Шерил Кроу
Halftime
Halftime
Дженнифер Лопес
6.6
С любовью, Лиззо
Love, Lizzo
Лиззо
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality On-Screen Team
Vanderpump Rules
Vanderpump Rules
Лорин Кент, Katie Maloney, Scheana Shay, Ариана Мадикс
Победитель
Vanderpump Rules
Vanderpump Rules
Лорин Кент, Katie Maloney, Scheana Shay, Ариана Мадикс
Победитель
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
РуПол, Michelle Visage
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
РуПол, Michelle Visage
Jersey Shore Family Vacation
Jersey Shore: Family Vacation
Vinny Guadagnino, Mike 'The Situation' Sorrentino, Pauly D
The Challenge
Real World/Road Rules Challenge
Devin Walker, Tori Deal
The Real Housewives of Beverly Hills
The Real Housewives of Beverly Hills
Гарсель Бове, Sutton Stracke
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
8.0
Одни из нас
The Last of Us
Победитель
8.0
Одни из нас
The Last of Us
Победитель
Волчья стая
Wolf Pack
8.4
Йеллоустоун
Yellowstone
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
8.4
Йеллоустоун
Yellowstone
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
Шершни
Yellowjackets
Волчья стая
Wolf Pack
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
Белый лотос
The White Lotus
Белый лотос
The White Lotus
Шершни
Yellowjackets
Comedic Genius Award
Дженнифер Кулидж
Победитель
Дженнифер Кулидж
Победитель
