Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2007

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2007 году

Место проведения США
Дата проведения 3 июня 2007
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Победитель
Все номинанты
Не вижу зла 5.8
Не вижу зла See No Evil
300 спартанцев 7.9
300 спартанцев 300
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Лезвия славы: Звездуны на льду 6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду Blades of Glory
Борат 7.4
Борат Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Борат 7.4
Борат Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Саша Барон Коэн
Победитель
Все номинанты
Лезвия славы: Звездуны на льду 6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду Blades of Glory
Уилл Феррелл
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Эмили Блант
Клик:с пультом по жизни 6.9
Клик:с пультом по жизни Click
Адам Сэндлер
Ночь в музее 6.9
Ночь в музее Night At The Museum
Бен Стиллер
Кинонаграды MTV / Лучший бой
300 спартанцев 7.9
300 спартанцев 300
Джерард Батлер Vs. the "Uber Immortal".
Победитель
Все номинанты
Суперначо 6.3
Суперначо Nacho Libre
Джек Блэк, Эктор Хименес Vs. Los Duendes.
Суперначо 6.3
Суперначо Nacho Libre
Джек Блэк, Эктор Хименес Vs. Los Duendes.
Моя супер-бывшая 5.8
Моя супер-бывшая My Super Ex-Girlfriend
Ума Турман, Анна Фэрис
Лезвия славы: Звездуны на льду 6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду Blades of Glory
Уилл Феррелл, Джон Хидер
Борат 7.4
Борат Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Саша Барон Коэн, Кен Давитян
Моя супер-бывшая 5.8
Моя супер-бывшая My Super Ex-Girlfriend
Ума Турман, Анна Фэрис
Лезвия славы: Звездуны на льду 6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду Blades of Glory
Уилл Феррелл, Джон Хидер
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Рикки Бобби: король дороги 6.8
Рикки Бобби: король дороги Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
Уилл Феррелл, Саша Барон Коэн
Победитель
Рикки Бобби: король дороги 6.8
Рикки Бобби: король дороги Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
Уилл Феррелл, Саша Барон Коэн
Победитель
Все номинанты
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Марлон Уайанс, Бриттани Дэниэл
Преодоление 7.4
Преодоление Invincible
Марк Уолберг, Элизабет Бэнкс
Отпуск по обмену 7.4
Отпуск по обмену The Holiday
Камерон Диаз, Джуд Лоу
Братство танца 6.1
Братство танца Stomp the Yard
Миган Гуд, Коламбус Шорт
Отпуск по обмену 7.4
Отпуск по обмену The Holiday
Камерон Диаз, Джуд Лоу
Кинонаграды MTV / Best Movie Spoof
United 300 United 300
Andy Signore
Победитель
Все номинанты
Texas Chainsaw Massacre: The Rehab Texas Chainsaw Massacre: The Rehab
Noah Harald
Texas Chainsaw Musical Texas Chainsaw Musical
Zan Passante, Paul Morrell
Casino Royale with Cheese Casino Royale with Cheese
Bill Caco
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Border Patrol Border Patrol
Джош Гринбаум
Победитель
Кинонаграды MTV / Best Performance
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Джонни Депп
Победитель
Все номинанты
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Дженнифер Хадсон
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Бейонсе Ноулз
В погоне за счастьем 8.2
В погоне за счастьем The Pursuit of Happyness
Уилл Смит
300 спартанцев 7.9
300 спартанцев 300
Джерард Батлер
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Кира Найтли
Кинонаграды MTV / Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
Победитель
Все номинанты
Час пик 3 6.7
Час пик 3 Rush Hour 3
Симпсоны в кино 7.4
Симпсоны в кино The Simpsons Movie
Эван Всемогущий 6.3
Эван Всемогущий Evan Almighty
Гарри Поттер и Орден Феникса 7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера 7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Джек Николсон
Победитель
Все номинанты
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Мэрил Стрип
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Билл Найи
300 спартанцев 7.9
300 спартанцев 300
Родриго Санторо
Пила 3 6.8
Пила 3 Saw 3
Тобин Белл
Кинонаграды MTV / Прорыв года
В погоне за счастьем 8.2
В погоне за счастьем The Pursuit of Happyness
Джейден Смит
Победитель
Все номинанты
Альфа Дог 7.2
Альфа Дог Alpha Dog
Джастин Тимберлейк
300 спартанцев 7.9
300 спартанцев 300
Лина Хиди
Братство танца 6.1
Братство танца Stomp the Yard
Коламбус Шорт
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Эмили Блант
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Эбигэйл Бреслин
MTV Generation Award
mtvU Student Filmmaker Award
Все номинанты
Southwestern Orange County vs. the Flying Saucers Southwestern Orange County vs. the Flying Saucers
Robert Dastoli
Girls Room Girls Room
Maria Gigante
Dirtiest Mouth Moment
Клерки 2 7.1
Клерки 2 Clerks 2
Кевин Смит, Джейсон Мьюз
Победитель
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
