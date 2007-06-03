Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2007
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2007 году
Место проведения
США
Дата проведения
3 июня 2007
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.8
Не вижу зла
See No Evil
7.9
300 спартанцев
300
Смотреть трейлер
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду
Blades of Glory
7.4
Борат
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.4
Борат
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Саша Барон Коэн
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду
Blades of Glory
Уилл Феррелл
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
Эмили Блант
6.9
Клик:с пультом по жизни
Click
Адам Сэндлер
6.9
Ночь в музее
Night At The Museum
Бен Стиллер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.9
300 спартанцев
300
Джерард Батлер
Vs. the "Uber Immortal".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.3
Суперначо
Nacho Libre
Джек Блэк, Эктор Хименес
Vs. Los Duendes.
6.3
Суперначо
Nacho Libre
Джек Блэк, Эктор Хименес
Vs. Los Duendes.
5.8
Моя супер-бывшая
My Super Ex-Girlfriend
Ума Турман, Анна Фэрис
6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду
Blades of Glory
Уилл Феррелл, Джон Хидер
7.4
Борат
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Саша Барон Коэн, Кен Давитян
Смотреть трейлер
5.8
Моя супер-бывшая
My Super Ex-Girlfriend
Ума Турман, Анна Фэрис
6.8
Лезвия славы: Звездуны на льду
Blades of Glory
Уилл Феррелл, Джон Хидер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
6.8
Рикки Бобби: король дороги
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
Уилл Феррелл, Саша Барон Коэн
Победитель
6.8
Рикки Бобби: король дороги
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
Уилл Феррелл, Саша Барон Коэн
Победитель
Все номинанты
5.7
Шалун
Little Man
Марлон Уайанс, Бриттани Дэниэл
7.4
Преодоление
Invincible
Марк Уолберг, Элизабет Бэнкс
7.4
Отпуск по обмену
The Holiday
Камерон Диаз, Джуд Лоу
Смотреть трейлер
6.1
Братство танца
Stomp the Yard
Миган Гуд, Коламбус Шорт
7.4
Отпуск по обмену
The Holiday
Камерон Диаз, Джуд Лоу
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Movie Spoof
United 300
United 300
Andy Signore
Победитель
Все номинанты
Texas Chainsaw Massacre: The Rehab
Texas Chainsaw Massacre: The Rehab
Noah Harald
Texas Chainsaw Musical
Texas Chainsaw Musical
Zan Passante, Paul Morrell
Casino Royale with Cheese
Casino Royale with Cheese
Bill Caco
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Border Patrol
Border Patrol
Джош Гринбаум
Победитель
Кинонаграды MTV / Best Performance
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Джонни Депп
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Девушки мечты
Dreamgirls
Дженнифер Хадсон
7.1
Девушки мечты
Dreamgirls
Бейонсе Ноулз
8.2
В погоне за счастьем
The Pursuit of Happyness
Уилл Смит
Смотреть трейлер
7.9
300 спартанцев
300
Джерард Батлер
Смотреть трейлер
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Кира Найтли
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
7.7
Трансформеры
Transformers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Час пик 3
Rush Hour 3
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
6.3
Эван Всемогущий
Evan Almighty
7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Смотреть трейлер
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
6.8
Лак для волос
Hairspray
7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
8.3
Отступники
The Departed
Джек Николсон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
Мэрил Стрип
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Билл Найи
Смотреть трейлер
7.9
300 спартанцев
300
Родриго Санторо
Смотреть трейлер
6.8
Пила 3
Saw 3
Тобин Белл
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Прорыв года
8.2
В погоне за счастьем
The Pursuit of Happyness
Джейден Смит
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Альфа Дог
Alpha Dog
Джастин Тимберлейк
7.9
300 спартанцев
300
Лина Хиди
Смотреть трейлер
6.1
Братство танца
Stomp the Yard
Коламбус Шорт
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
Эмили Блант
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
Эбигэйл Бреслин
Показать всех номинантов
MTV Generation Award
mtvU Student Filmmaker Award
Все номинанты
Southwestern Orange County vs. the Flying Saucers
Southwestern Orange County vs. the Flying Saucers
Robert Dastoli
Girls Room
Girls Room
Maria Gigante
Показать всех номинантов
Dirtiest Mouth Moment
7.1
Клерки 2
Clerks 2
Кевин Смит, Джейсон Мьюз
Победитель
Год проведения
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
Показать все
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Номинации
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Показать все
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667