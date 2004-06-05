Меню
MTV Movie & TV Awards 2004
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2004 году
Место проведения
США
Дата проведения
5 июня 2004
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
50 первых поцелуев
50 First Dates
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Смотреть трейлер
8.0
Люди Икс 2
X-Men 2
7.9
В поисках Немо
Finding Nemo
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
For the battle at Gondor.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Терминатор 3: Восстание машин
Terminator 3: Rise of the Machines
For the champion crane chase.
7.3
Плохие парни 2
Bad Boys II
For the intercoastal freeway pursuit.
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
For the escape from Mongolia.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Cameo
6.0
Очень страшное кино 3
Scary Movie 3
Саймон Коуэлл
Победитель
Все номинанты
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
Пинк
7.0
Евротур
Eurotrip
Мэтт Дэймон
6.7
Старски и Хатч
Starsky & Hutch
Пол Майкл Глэйзер, Дэвид Соул
6.5
Управление гневом
Anger Management
John McEnroe
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.5
Школа рока
The School of Rock
Джек Блэк
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп
Смотреть трейлер
6.9
Эльф
Elf
Уилл Феррелл
7.9
В поисках Немо
Finding Nemo
Эллен ДеДженерес
Смотреть трейлер
7.5
Брюс Всемогущий
Bruce Almighty
Джим Керри
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Dance Sequence
6.5
Американский пирог 3: свадьба
American Wedding
Шонн Уильям Скотт
For the disco dance off.
Победитель
Все номинанты
3.9
Танцы улиц
You Got Served
Маркус Хьюстон, Omarion
For the Big Bounce.
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью
For the burlesque revue.
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью
For the burlesque revue.
6.2
Дом вверх дном
Bringing Down the House
Стив Мартин
For 'In da Club'.
6.6
А вот и Полли
Along Came Polly
Дженнифер Энистон, Бен Стиллер
For the hot salsa dance.
Смотреть трейлер
6.6
А вот и Полли
Along Came Polly
Дженнифер Энистон, Бен Стиллер
For the hot salsa dance.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
8.0
Убить Билла
Kill Bill: Vol. 1
Ума Турман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Монстр
Monster
Шарлиз Терон
6.2
Дом вверх дном
Bringing Down the House
Куин Латифа
7.1
50 первых поцелуев
50 First Dates
Дрю Бэрримор
6.1
Готика
Gothika
Холли Берри
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
8.0
Убить Билла
Kill Bill: Vol. 1
Ума Турман, Чиаки Курияма
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Убить Билла
Kill Bill: Vol. 1
Ума Турман, Чиаки Курияма
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Матрица: Перезагрузка
The Matrix Reloaded
Киану Ривз, Хьюго Уивинг
8.0
Люди Икс 2
X-Men 2
Келли Ху, Хью Джекман
8.0
Люди Икс 2
X-Men 2
Келли Ху, Хью Джекман
6.2
Дом вверх дном
Bringing Down the House
Куин Латифа, Мисси Пайл
6.6
Сокровище Амазонки
The Rundown
Дуэйн Джонсон
Versus the Kontiki rebels.
6.2
Дом вверх дном
Bringing Down the House
Куин Латифа, Мисси Пайл
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
6.7
Старски и Хатч
Starsky & Hutch
Кармен Электра, Эми Смарт, Оуэн Уилсон
Победитель
Все номинанты
8.0
Люди Икс 2
X-Men 2
Анна Пакуин, Шон Эшмор
7.5
Брюс Всемогущий
Bruce Almighty
Дженнифер Энистон, Джим Керри
7.5
Брюс Всемогущий
Bruce Almighty
Дженнифер Энистон, Джим Керри
6.8
Монстр
Monster
Кристина Риччи, Шарлиз Терон
8.0
Люди Икс 2
X-Men 2
Анна Пакуин, Шон Эшмор
7.4
Матрица: Перезагрузка
The Matrix Reloaded
Киану Ривз, Моника Беллуччи
7.4
Матрица: Перезагрузка
The Matrix Reloaded
Киану Ривз, Моника Беллуччи
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Трудности перевода
Lost in Translation
Билл Мюррей
7.5
Страсти Христовы
The Passion of the Christ
Джеймс Кэвизел
8.0
Последний самурай
The Last Samurai
Том Круз
7.1
50 первых поцелуев
50 First Dates
Адам Сэндлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
7.1
50 первых поцелуев
50 First Dates
Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп, Орландо Блум
Смотреть трейлер
7.5
Школа рока
The School of Rock
Алейша Аллен, Джек Блэк, Кевин Александер Кларк, Миранда Косгров, Джои Гэйдос-мл., Maryam Hassan, Rivkah Reyes, Caitlin Hale, Robert Tsai
Смотреть трейлер
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп, Орландо Блум
Смотреть трейлер
7.3
Плохие парни 2
Bad Boys II
Уилл Смит, Мартин Лоуренс
6.7
Старски и Хатч
Starsky & Hutch
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
7.3
Плохие парни 2
Bad Boys II
Уилл Смит, Мартин Лоуренс
7.5
Школа рока
The School of Rock
Алейша Аллен, Джек Блэк, Кевин Александер Кларк, Миранда Косгров, Джои Гэйдос-мл., Maryam Hassan, Rivkah Reyes, Caitlin Hale, Robert Tsai
Смотреть трейлер
6.7
Старски и Хатч
Starsky & Hutch
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Мартина МакКачон
Победитель
Все номинанты
Саманта Мортон
Кейт Бекинсейл
Киллиан Мерфи
Пол Беттани
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
8.0
Убить Билла
Kill Bill: Vol. 1
Люси Лью
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Телефонная будка
Phone Booth
Кифер Сазерленд
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
Деми Мур
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джеффри Раш
Смотреть трейлер
6.7
Техасская резня бензопилой
The Texas Chainsaw Massacre
Эндрю Брынярски
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
6.9
Чумовая пятница
Freaky Friday
Линдси Лохан
Победитель
Все номинанты
6.7
Техасская резня бензопилой
The Texas Chainsaw Massacre
Джессика Бил
7.4
Трудности перевода
Lost in Translation
Скарлетт Йоханссон
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Кира Найтли
Смотреть трейлер
6.8
Тринадцать
Thirteen
Эван Рэйчел Вуд
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
8.0
Люди Икс 2
X-Men 2
Шон Эшмор
Победитель
Все номинанты
3.9
Танцы улиц
You Got Served
Omarion
7.5
28 дней спустя
28 Days Later...
Киллиан Мерфи
7.5
Клад
Holes
Шайа ЛаБаф
6.9
Двойной форсаж
2 Fast 2 Furious
Лудакрис
Показать всех номинантов
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
