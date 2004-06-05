Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2004

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2004 году

Место проведения США
Дата проведения 5 июня 2004
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
Победитель
Все номинанты
50 первых поцелуев 7.1
50 первых поцелуев 50 First Dates
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Люди Икс 2 8.0
Люди Икс 2 X-Men 2
В поисках Немо 7.9
В поисках Немо Finding Nemo
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
For the battle at Gondor.
Победитель
Все номинанты
Терминатор 3: Восстание машин 6.4
Терминатор 3: Восстание машин Terminator 3: Rise of the Machines
For the champion crane chase.
Плохие парни 2 7.3
Плохие парни 2 Bad Boys II
For the intercoastal freeway pursuit.
Ангелы Чарли: Только вперед 5.9
Ангелы Чарли: Только вперед Charlie's Angels: Full Throttle
For the escape from Mongolia.
Кинонаграды MTV / Best Cameo
Очень страшное кино 3 6.0
Очень страшное кино 3 Scary Movie 3
Саймон Коуэлл
Победитель
Все номинанты
Ангелы Чарли: Только вперед 5.9
Ангелы Чарли: Только вперед Charlie's Angels: Full Throttle
Пинк
Евротур 7.0
Евротур Eurotrip
Мэтт Дэймон
Старски и Хатч 6.7
Старски и Хатч Starsky & Hutch
Пол Майкл Глэйзер, Дэвид Соул
Управление гневом 6.5
Управление гневом Anger Management
John McEnroe
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Школа рока 7.5
Школа рока The School of Rock
Джек Блэк
Победитель
Все номинанты
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп
Эльф 6.9
Эльф Elf
Уилл Феррелл
В поисках Немо 7.9
В поисках Немо Finding Nemo
Эллен ДеДженерес
Брюс Всемогущий 7.5
Брюс Всемогущий Bruce Almighty
Джим Керри
Кинонаграды MTV / Best Dance Sequence
Американский пирог 3: свадьба 6.5
Американский пирог 3: свадьба American Wedding
Шонн Уильям Скотт For the disco dance off.
Победитель
Все номинанты
Танцы улиц 3.9
Танцы улиц You Got Served
Маркус Хьюстон, Omarion For the Big Bounce.
Ангелы Чарли: Только вперед 5.9
Ангелы Чарли: Только вперед Charlie's Angels: Full Throttle
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью For the burlesque revue.
Ангелы Чарли: Только вперед 5.9
Ангелы Чарли: Только вперед Charlie's Angels: Full Throttle
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью For the burlesque revue.
Дом вверх дном 6.2
Дом вверх дном Bringing Down the House
Стив Мартин For 'In da Club'.
А вот и Полли 6.6
А вот и Полли Along Came Polly
Дженнифер Энистон, Бен Стиллер For the hot salsa dance.
А вот и Полли 6.6
А вот и Полли Along Came Polly
Дженнифер Энистон, Бен Стиллер For the hot salsa dance.
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Убить Билла 8.0
Убить Билла Kill Bill: Vol. 1
Ума Турман
Победитель
Все номинанты
Монстр 6.8
Монстр Monster
Шарлиз Терон
Дом вверх дном 6.2
Дом вверх дном Bringing Down the House
Куин Латифа
50 первых поцелуев 7.1
50 первых поцелуев 50 First Dates
Дрю Бэрримор
Готика 6.1
Готика Gothika
Холли Берри
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Убить Билла 8.0
Убить Билла Kill Bill: Vol. 1
Ума Турман, Чиаки Курияма
Победитель
Все номинанты
Матрица: Перезагрузка 7.4
Матрица: Перезагрузка The Matrix Reloaded
Киану Ривз, Хьюго Уивинг
Люди Икс 2 8.0
Люди Икс 2 X-Men 2
Келли Ху, Хью Джекман
Люди Икс 2 8.0
Люди Икс 2 X-Men 2
Келли Ху, Хью Джекман
Дом вверх дном 6.2
Дом вверх дном Bringing Down the House
Куин Латифа, Мисси Пайл
Сокровище Амазонки 6.6
Сокровище Амазонки The Rundown
Дуэйн Джонсон Versus the Kontiki rebels.
Дом вверх дном 6.2
Дом вверх дном Bringing Down the House
Куин Латифа, Мисси Пайл
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Старски и Хатч 6.7
Старски и Хатч Starsky & Hutch
Кармен Электра, Эми Смарт, Оуэн Уилсон
Победитель
Все номинанты
Люди Икс 2 8.0
Люди Икс 2 X-Men 2
Анна Пакуин, Шон Эшмор
Брюс Всемогущий 7.5
Брюс Всемогущий Bruce Almighty
Дженнифер Энистон, Джим Керри
Брюс Всемогущий 7.5
Брюс Всемогущий Bruce Almighty
Дженнифер Энистон, Джим Керри
Монстр 6.8
Монстр Monster
Кристина Риччи, Шарлиз Терон
Люди Икс 2 8.0
Люди Икс 2 X-Men 2
Анна Пакуин, Шон Эшмор
Матрица: Перезагрузка 7.4
Матрица: Перезагрузка The Matrix Reloaded
Киану Ривз, Моника Беллуччи
Матрица: Перезагрузка 7.4
Матрица: Перезагрузка The Matrix Reloaded
Киану Ривз, Моника Беллуччи
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп
Победитель
Все номинанты
Трудности перевода 7.4
Трудности перевода Lost in Translation
Билл Мюррей
Страсти Христовы 7.5
Страсти Христовы The Passion of the Christ
Джеймс Кэвизел
Последний самурай 8.0
Последний самурай The Last Samurai
Том Круз
50 первых поцелуев 7.1
50 первых поцелуев 50 First Dates
Адам Сэндлер
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
50 первых поцелуев 7.1
50 первых поцелуев 50 First Dates
Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер
Победитель
Все номинанты
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп, Орландо Блум
Школа рока 7.5
Школа рока The School of Rock
Алейша Аллен, Джек Блэк, Кевин Александер Кларк, Миранда Косгров, Джои Гэйдос-мл., Maryam Hassan, Rivkah Reyes, Caitlin Hale, Robert Tsai
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джонни Депп, Орландо Блум
Плохие парни 2 7.3
Плохие парни 2 Bad Boys II
Уилл Смит, Мартин Лоуренс
Старски и Хатч 6.7
Старски и Хатч Starsky & Hutch
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Плохие парни 2 7.3
Плохие парни 2 Bad Boys II
Уилл Смит, Мартин Лоуренс
Школа рока 7.5
Школа рока The School of Rock
Алейша Аллен, Джек Блэк, Кевин Александер Кларк, Миранда Косгров, Джои Гэйдос-мл., Maryam Hassan, Rivkah Reyes, Caitlin Hale, Robert Tsai
Старски и Хатч 6.7
Старски и Хатч Starsky & Hutch
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Кинонаграды MTV / Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Мартина МакКачон
Победитель
Все номинанты
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Пол Беттани
Пол Беттани
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Убить Билла 8.0
Убить Билла Kill Bill: Vol. 1
Люси Лью
Победитель
Все номинанты
Телефонная будка 6.6
Телефонная будка Phone Booth
Кифер Сазерленд
Ангелы Чарли: Только вперед 5.9
Ангелы Чарли: Только вперед Charlie's Angels: Full Throttle
Деми Мур
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Джеффри Раш
Техасская резня бензопилой 6.7
Техасская резня бензопилой The Texas Chainsaw Massacre
Эндрю Брынярски
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
Чумовая пятница 6.9
Чумовая пятница Freaky Friday
Линдси Лохан
Победитель
Все номинанты
Техасская резня бензопилой 6.7
Техасская резня бензопилой The Texas Chainsaw Massacre
Джессика Бил
Трудности перевода 7.4
Трудности перевода Lost in Translation
Скарлетт Йоханссон
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Кира Найтли
Тринадцать 6.8
Тринадцать Thirteen
Эван Рэйчел Вуд
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
Люди Икс 2 8.0
Люди Икс 2 X-Men 2
Шон Эшмор
Победитель
Все номинанты
Танцы улиц 3.9
Танцы улиц You Got Served
Omarion
28 дней спустя 7.5
28 дней спустя 28 Days Later...
Киллиан Мерфи
Клад 7.5
Клад Holes
Шайа ЛаБаф
Двойной форсаж 6.9
Двойной форсаж 2 Fast 2 Furious
Лудакрис
