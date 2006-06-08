Меню
MTV Movie & TV Awards 2006
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2006 году
Место проведения
США
Дата проведения
8 июня 2006
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
7.0
Незваные гости
The Wedding Crashers
Победитель
Все номинанты
8.6
Бэтмен: начало
Batman Begins
Смотреть трейлер
7.9
Город грехов
Sin City
Смотреть трейлер
7.5
Кинг Конг
King Kong
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
7.0
Незваные гости
The Wedding Crashers
Айла Фишер
Победитель
Все номинанты
7.3
Шесть демонов Эмили Роуз
The Exorcism of Emily Rose
Дженнифер Карпентер
7.0
Кровь за кровь
Four Brothers
Андре Бенджамин
6.8
Все или ничего
The Longest Yard
Нелли
7.3
Суета и движение
Hustle & Flow
Тараджи П. Хенсон
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
Романи Малко
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл
Победитель
Все номинанты
6.8
Все или ничего
The Longest Yard
Адам Сэндлер
Madea's Family Reunion
Madea's Family Reunion
Тайлер Перри
7.0
Незваные гости
The Wedding Crashers
Оуэн Уилсон
7.0
Незваные гости
The Wedding Crashers
Винс Вон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.4
Мистер и миссис Смит
Mr. and Mrs. Smith
Брэд Питт, Анджелина Джоли
Победитель
Все номинанты
7.7
Разборки в стиле Кунг-Фу
Kung Fu Hustle
Стивен Чоу
Vs. the axe gang.
7.9
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Юэн МакГрегор, Хайден Кристенсен
7.5
Кинг Конг
King Kong
For Kong vs. the planes.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Frightened Performance
7.3
Шесть демонов Эмили Роуз
The Exorcism of Emily Rose
Дженнифер Карпентер
Победитель
Все номинанты
6.7
Дом восковых фигур
House of Wax
Пэрис Хилтон
6.7
Ужас Амитивилля
The Amityville Horror
Рэйчел Николс
7.1
Война миров
War Of The Worlds
Дакота Фаннинг
Смотреть трейлер
6.3
Хостел
Hostel
Дерек Ричардсон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший герой
8.6
Бэтмен: начало
Batman Begins
Кристиан Бэйл
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
Дэниел Рэдклифф
Смотреть трейлер
7.9
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Юэн МакГрегор
7.1
Другой мир II: Эволюция
Underworld: Evolution
Кейт Бекинсейл
7.2
Фантастическая четверка
Fantastic Four
Джессика Альба
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Хит Леджер, Джейк Джилленхол
Победитель
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Хит Леджер, Джейк Джилленхол
Победитель
Все номинанты
7.4
Мистер и миссис Смит
Mr. and Mrs. Smith
Брэд Питт, Анджелина Джоли
6.6
Просто друзья
Just Friends
Анна Фэрис, Крис Маркетт
7.3
Суета и движение
Hustle & Flow
Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон
7.9
Город грехов
Sin City
Розарио Доусон, Клайв Оуэн
Смотреть трейлер
7.3
Суета и движение
Hustle & Flow
Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
7.0
Незваные гости
The Wedding Crashers
Винс Вон, Оуэн Уилсон
Победитель
7.0
Незваные гости
The Wedding Crashers
Винс Вон, Оуэн Уилсон
Победитель
Все номинанты
7.2
Фантастическая четверка
Fantastic Four
Джессика Альба, Майкл Чиклис, Крис Эванс, Йоан Гриффит
Смотреть трейлер
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл, Романи Малко, Сет Роген, Пол Радд
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон
Смотреть трейлер
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
Шонн Уильям Скотт, Джессика Симпсон, Джонни Ноксвилл
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон
Смотреть трейлер
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл, Романи Малко, Сет Роген, Пол Радд
7.2
Фантастическая четверка
Fantastic Four
Джессика Альба, Майкл Чиклис, Крис Эванс, Йоан Гриффит
Смотреть трейлер
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
Шонн Уильям Скотт, Джессика Симпсон, Джонни Ноксвилл
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Performance
7.5
Горбатая гора
Brokeback Mountain
Джейк Джилленхол
Победитель
Все номинанты
7.5
Переступить черту
Walk the Line
Хоакин Феникс
6.6
Ночной рейс
Red-Eye
Рэйчел МакАдамс
7.5
Переступить черту
Walk the Line
Риз Уизерспун
7.3
Суета и движение
Hustle & Flow
Терренс Ховард
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.9
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Хайден Кристенсен
Победитель
Все номинанты
7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Тильда Суинтон
Смотреть трейлер
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
Рэйф Файнс
Смотреть трейлер
7.0
Пила 2
Saw II
Тобин Белл
8.6
Бэтмен: начало
Batman Begins
Киллиан Мерфи
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Sexiest Performance
7.9
Город грехов
Sin City
Джессика Альба
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Мемуары гейши
Memoirs of a Geisha
Чжан Цзыи
5.3
Мужчина по вызову 2
Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
Джессика Симпсон
6.3
Розовая Пантера
The Pink Panther
Бейонсе Ноулз
Показать всех номинантов
MTV Generation Award
Silver Bucket of Excellence Award
8.0
Делай как надо
Do the Right Thing
Спайк Ли
Победитель
mtvU Student Filmmaker Award
The Beautiful Lie
The Beautiful Lie
Джошуа Колдуэлл
(Fordham University).
Победитель
Все номинанты
Sadiq
Sadiq
Sean Mullin
(Columbia University).
The Spiral Project
The Spiral Project
Jarrett Slavin
(University of Michigan).
The Fabulous Felix McCabe
The Fabulous Felix McCabe
Landon Zakheim
(Emerson College).
Undercut
Undercut
Stephen Reedy
(Diablo Valley College).
Показать всех номинантов
Год проведения
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
Показать все
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Номинации
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Показать все
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
