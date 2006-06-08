Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2006

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2006 году

Место проведения США
Дата проведения 8 июня 2006
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Незваные гости 7.0
Незваные гости The Wedding Crashers
Победитель
Все номинанты
Бэтмен: начало 8.6
Бэтмен: начало Batman Begins
Город грехов 7.9
Город грехов Sin City
Кинг Конг 7.5
Кинг Конг King Kong
Сорокалетний девственник 6.8
Сорокалетний девственник The 40 Year-Old Virgin
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
Незваные гости 7.0
Незваные гости The Wedding Crashers
Айла Фишер
Победитель
Все номинанты
Шесть демонов Эмили Роуз 7.3
Шесть демонов Эмили Роуз The Exorcism of Emily Rose
Дженнифер Карпентер
Кровь за кровь 7.0
Кровь за кровь Four Brothers
Андре Бенджамин
Все или ничего 6.8
Все или ничего The Longest Yard
Нелли
Суета и движение 7.3
Суета и движение Hustle & Flow
Тараджи П. Хенсон
Сорокалетний девственник 6.8
Сорокалетний девственник The 40 Year-Old Virgin
Романи Малко
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Сорокалетний девственник 6.8
Сорокалетний девственник The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл
Победитель
Все номинанты
Все или ничего 6.8
Все или ничего The Longest Yard
Адам Сэндлер
Madea's Family Reunion Madea's Family Reunion
Тайлер Перри
Незваные гости 7.0
Незваные гости The Wedding Crashers
Оуэн Уилсон
Незваные гости 7.0
Незваные гости The Wedding Crashers
Винс Вон
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Мистер и миссис Смит 7.4
Мистер и миссис Смит Mr. and Mrs. Smith
Брэд Питт, Анджелина Джоли
Победитель
Все номинанты
Разборки в стиле Кунг-Фу 7.7
Разборки в стиле Кунг-Фу Kung Fu Hustle
Стивен Чоу Vs. the axe gang.
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов 7.9
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Юэн МакГрегор, Хайден Кристенсен
Кинг Конг 7.5
Кинг Конг King Kong
For Kong vs. the planes.
Кинонаграды MTV / Best Frightened Performance
Шесть демонов Эмили Роуз 7.3
Шесть демонов Эмили Роуз The Exorcism of Emily Rose
Дженнифер Карпентер
Победитель
Все номинанты
Дом восковых фигур 6.7
Дом восковых фигур House of Wax
Пэрис Хилтон
Ужас Амитивилля 6.7
Ужас Амитивилля The Amityville Horror
Рэйчел Николс
Война миров 7.1
Война миров War Of The Worlds
Дакота Фаннинг
Хостел 6.3
Хостел Hostel
Дерек Ричардсон
Кинонаграды MTV / Лучший герой
Бэтмен: начало 8.6
Бэтмен: начало Batman Begins
Кристиан Бэйл
Победитель
Все номинанты
Гарри Поттер и кубок огня 8.1
Гарри Поттер и кубок огня Harry Potter and the Goblet of Fire
Дэниел Рэдклифф
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов 7.9
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Юэн МакГрегор
Другой мир II: Эволюция 7.1
Другой мир II: Эволюция Underworld: Evolution
Кейт Бекинсейл
Фантастическая четверка 7.2
Фантастическая четверка Fantastic Four
Джессика Альба
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Хит Леджер, Джейк Джилленхол
Победитель
Все номинанты
Мистер и миссис Смит 7.4
Мистер и миссис Смит Mr. and Mrs. Smith
Брэд Питт, Анджелина Джоли
Просто друзья 6.6
Просто друзья Just Friends
Анна Фэрис, Крис Маркетт
Суета и движение 7.3
Суета и движение Hustle & Flow
Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон
Город грехов 7.9
Город грехов Sin City
Розарио Доусон, Клайв Оуэн
Суета и движение 7.3
Суета и движение Hustle & Flow
Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
Незваные гости 7.0
Незваные гости The Wedding Crashers
Винс Вон, Оуэн Уилсон
Победитель
Все номинанты
Фантастическая четверка 7.2
Фантастическая четверка Fantastic Four
Джессика Альба, Майкл Чиклис, Крис Эванс, Йоан Гриффит
Сорокалетний девственник 6.8
Сорокалетний девственник The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл, Романи Малко, Сет Роген, Пол Радд
Гарри Поттер и кубок огня 8.1
Гарри Поттер и кубок огня Harry Potter and the Goblet of Fire
Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон
Придурки из Хаззарда 6.5
Придурки из Хаззарда The Dukes of Hazzard
Шонн Уильям Скотт, Джессика Симпсон, Джонни Ноксвилл
Кинонаграды MTV / Best Performance
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Джейк Джилленхол
Победитель
Все номинанты
Переступить черту 7.5
Переступить черту Walk the Line
Хоакин Феникс
Ночной рейс 6.6
Ночной рейс Red-Eye
Рэйчел МакАдамс
Переступить черту 7.5
Переступить черту Walk the Line
Риз Уизерспун
Суета и движение 7.3
Суета и движение Hustle & Flow
Терренс Ховард
Сорокалетний девственник 6.8
Сорокалетний девственник The 40 Year-Old Virgin
Стив Карелл
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов 7.9
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Хайден Кристенсен
Победитель
Все номинанты
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Тильда Суинтон
Гарри Поттер и кубок огня 8.1
Гарри Поттер и кубок огня Harry Potter and the Goblet of Fire
Рэйф Файнс
Пила 2 7.0
Пила 2 Saw II
Тобин Белл
Бэтмен: начало 8.6
Бэтмен: начало Batman Begins
Киллиан Мерфи
Кинонаграды MTV / Sexiest Performance
Город грехов 7.9
Город грехов Sin City
Джессика Альба
Победитель
Все номинанты
Мемуары гейши 6.9
Мемуары гейши Memoirs of a Geisha
Чжан Цзыи
Мужчина по вызову 2 5.3
Мужчина по вызову 2 Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер
Придурки из Хаззарда 6.5
Придурки из Хаззарда The Dukes of Hazzard
Джессика Симпсон
Розовая Пантера 6.3
Розовая Пантера The Pink Panther
Бейонсе Ноулз
MTV Generation Award
Silver Bucket of Excellence Award
Делай как надо 8.0
Делай как надо Do the Right Thing
Спайк Ли
Победитель
mtvU Student Filmmaker Award
The Beautiful Lie The Beautiful Lie
Джошуа Колдуэлл (Fordham University).
Победитель
Все номинанты
Sadiq Sadiq
Sean Mullin (Columbia University).
The Spiral Project The Spiral Project
Jarrett Slavin (University of Michigan).
The Fabulous Felix McCabe The Fabulous Felix McCabe
Landon Zakheim (Emerson College).
Undercut Undercut
Stephen Reedy (Diablo Valley College).
