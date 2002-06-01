Меню
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2002
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2002 году
Место проведения
США
Дата проведения
1 июня 2002
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
8.3
Шрэк
Shrek
Смотреть трейлер
7.4
Форсаж
The Fast and the Furious
7.7
Черный Ястреб
Black Hawk Down
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
The attack scene.
Победитель
Все номинанты
7.7
Черный Ястреб
Black Hawk Down
First helicopter crash.
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
The cave tomb battle.
Смотреть трейлер
7.4
Форсаж
The Fast and the Furious
The final race.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Cameo
7.7
Тренировочный день
Training Day
Снуп Догг
Победитель
Все номинанты
6.4
Bcё схвачено!
Made
Dustin Diamond
(Screech from Saved by the Bell).
6.2
Планета Обезьян
Planet of the Apes
Чарлтон Хестон
5.8
Недетское кино
Not Another Teen Movie
Молли Рингуолд
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Кайли Миноуг
(The green fairy).
Смотреть трейлер
6.8
Образцовый самец
Zoolander
Дэвид Боуи
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
Риз Уизерспун
Победитель
Все номинанты
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
Крис Такер
7.3
Американский пирог 2
American Pie 2
Шонн Уильям Скотт
8.3
Шрэк
Shrek
Эдди Мерфи
Смотреть трейлер
8.3
Шрэк
Shrek
Майк Майерс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Dressed
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
Риз Уизерспун
Победитель
Все номинанты
5.5
Перекрестки
Crossroads
Бритни Спирс
6.8
Образцовый самец
Zoolander
Бен Стиллер
Смотреть трейлер
6.8
Образцовый самец
Zoolander
Уилл Феррелл
Смотреть трейлер
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
Джордж Клуни
Смотреть трейлер
7.1
Мир призраков
Ghost World
Тора Бёрч
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Николь Кидман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Кейт Бекинсейл
5.8
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Lara Croft: Tomb Raider
Анджелина Джоли
Смотреть трейлер
7.0
Бал монстров
Monster's Ball
Холли Берри
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
Риз Уизерспун
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
Джеки Чан, Крис Такер
Versus the Hong Kong gang.
Победитель
Все номинанты
6.2
Противостояние
The One
Джет Ли
Versus himself.
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Кристофер Ли, Иэн МакКеллен
Смотреть трейлер
5.8
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Lara Croft: Tomb Raider
Анджелина Джоли
Versus the robot.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
7.3
Американский пирог 2
American Pie 2
Джейсон Биггс, Шонн Уильям Скотт
Победитель
7.3
Американский пирог 2
American Pie 2
Джейсон Биггс, Шонн Уильям Скотт
Победитель
Все номинанты
7.5
История Рыцаря
A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
7.4
Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones's Diary
Колин Ферт, Рене Зеллвегер
5.8
Недетское кино
Not Another Teen Movie
Миа Киршнер, Beverly Polcyn
5.8
Недетское кино
Not Another Teen Movie
Миа Киршнер, Beverly Polcyn
7.4
Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones's Diary
Колин Ферт, Рене Зеллвегер
7.5
История Рыцаря
A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор
Смотреть трейлер
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Line
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
Риз Уизерспун
"Oh, I like your outfit too, except when I dress up as a frigid bitch, I try not to look so constipated."
Победитель
Все номинанты
6.8
Образцовый самец
Zoolander
Бен Стиллер
"There's more to life than just being really, really, really good looking."
Смотреть трейлер
5.8
Недетское кино
Not Another Teen Movie
Джейми Прессли
"Oh, it's already been broughten!"
7.1
Мир призраков
Ghost World
Тора Бёрч
"We graduated high school. How totally amazing."
7.7
Тренировочный день
Training Day
Дензел Вашингтон
"King Kong ain't got nuthin on me."
7.3
Американский пирог 2
American Pie 2
Джейсон Биггс
"Yeah, I kind of superglued myself, to, uh, myself."
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
6.8
Али
Ali
Уилл Смит
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Элайджа Вуд
Смотреть трейлер
7.4
Форсаж
The Fast and the Furious
Вин Дизель
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Джош Хартнетт
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Рассел Кроу
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Musical Sequence
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
Крис Такер
7.5
История Рыцаря
A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Николь Кидман
Смотреть трейлер
7.5
История Рыцаря
A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.9
Помни
Memento
Кристофер Нолан
Победитель
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
7.4
Форсаж
The Fast and the Furious
Вин Дизель, Пол Уокер
Победитель
Все номинанты
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
Брэд Питт, Джордж Клуни, Дон Чидл, Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек, Эллиотт Гулд, Скотт Каан, Берни Мак, Карл Райнер, Эдди Джемисон, Цинь Шаобо
Смотреть трейлер
6.8
Образцовый самец
Zoolander
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Смотреть трейлер
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
Джеки Чан, Крис Такер
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
Джеки Чан, Крис Такер
8.3
Шрэк
Shrek
Камерон Диаз, Майк Майерс, Эдди Мерфи
Смотреть трейлер
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
Брэд Питт, Джордж Клуни, Дон Чидл, Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек, Эллиотт Гулд, Скотт Каан, Берни Мак, Карл Райнер, Эдди Джемисон, Цинь Шаобо
Смотреть трейлер
6.8
Образцовый самец
Zoolander
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.7
Тренировочный день
Training Day
Дензел Вашингтон
Победитель
Все номинанты
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
Чжан Цзыи
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Кристофер Ли
Смотреть трейлер
6.2
Планета Обезьян
Planet of the Apes
Тим Рот
6.3
Королева проклятых
Queen of the Damned
Алия
Posthumously.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
7.4
Спеши любить
Walk to Remember, A
Мэнди Мур
Победитель
Все номинанты
7.5
История Рыцаря
A Knight's Tale
Шаннин Соссамон
7.4
Кокаин
Blow
Пенелопа Крус
7.1
Как стать принцессой
The Princess Diaries
Энн Хэтэуэй
5.5
Перекрестки
Crossroads
Бритни Спирс
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Орландо Блум
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Гарри Поттер и философский камень
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Дэниел Рэдклифф
Смотреть трейлер
7.4
Форсаж
The Fast and the Furious
Пол Уокер
6.7
Страна чудаков
Orange County
Колин Хэнкс
5.6
Сквозные ранения
Exit Wounds
DMX
Показать всех номинантов
