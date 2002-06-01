Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2002

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2002 году

Место проведения США
Дата проведения 1 июня 2002
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Победитель
Все номинанты
Блондинка в законе 6.6
Блондинка в законе Legally Blonde
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Форсаж 7.4
Форсаж The Fast and the Furious
Черный Ястреб 7.7
Черный Ястреб Black Hawk Down
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
The attack scene.
Победитель
Все номинанты
Черный Ястреб 7.7
Черный Ястреб Black Hawk Down
First helicopter crash.
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
The cave tomb battle.
Форсаж 7.4
Форсаж The Fast and the Furious
The final race.
Кинонаграды MTV / Best Cameo
Тренировочный день 7.7
Тренировочный день Training Day
Снуп Догг
Победитель
Все номинанты
Bcё схвачено! 6.4
Bcё схвачено! Made
Dustin Diamond (Screech from Saved by the Bell).
Планета Обезьян 6.2
Планета Обезьян Planet of the Apes
Чарлтон Хестон
Недетское кино 5.8
Недетское кино Not Another Teen Movie
Молли Рингуолд
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Кайли Миноуг (The green fairy).
Образцовый самец 6.8
Образцовый самец Zoolander
Дэвид Боуи
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Блондинка в законе 6.6
Блондинка в законе Legally Blonde
Риз Уизерспун
Победитель
Все номинанты
Час пик 2 7.5
Час пик 2 Rush Hour 2
Крис Такер
Американский пирог 2 7.3
Американский пирог 2 American Pie 2
Шонн Уильям Скотт
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Эдди Мерфи
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Майк Майерс
Кинонаграды MTV / Best Dressed
Блондинка в законе 6.6
Блондинка в законе Legally Blonde
Риз Уизерспун
Победитель
Все номинанты
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Бритни Спирс
Образцовый самец 6.8
Образцовый самец Zoolander
Бен Стиллер
Образцовый самец 6.8
Образцовый самец Zoolander
Уилл Феррелл
Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена Ocean's Eleven
Джордж Клуни
Мир призраков 7.1
Мир призраков Ghost World
Тора Бёрч
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман
Победитель
Все номинанты
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Кейт Бекинсейл
Лара Крофт - Расхитительница гробниц 5.8
Лара Крофт - Расхитительница гробниц Lara Croft: Tomb Raider
Анджелина Джоли
Бал монстров 7.0
Бал монстров Monster's Ball
Холли Берри
Блондинка в законе 6.6
Блондинка в законе Legally Blonde
Риз Уизерспун
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Час пик 2 7.5
Час пик 2 Rush Hour 2
Джеки Чан, Крис Такер Versus the Hong Kong gang.
Победитель
Все номинанты
Противостояние 6.2
Противостояние The One
Джет Ли Versus himself.
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Кристофер Ли, Иэн МакКеллен
Лара Крофт - Расхитительница гробниц 5.8
Лара Крофт - Расхитительница гробниц Lara Croft: Tomb Raider
Анджелина Джоли Versus the robot.
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Американский пирог 2 7.3
Американский пирог 2 American Pie 2
Джейсон Биггс, Шонн Уильям Скотт
Победитель
Все номинанты
История Рыцаря 7.5
История Рыцаря A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
Дневник Бриджит Джонс 7.4
Дневник Бриджит Джонс Bridget Jones's Diary
Колин Ферт, Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс 7.4
Дневник Бриджит Джонс Bridget Jones's Diary
Колин Ферт, Рене Зеллвегер
История Рыцаря 7.5
История Рыцаря A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор
Кинонаграды MTV / Best Line
Блондинка в законе 6.6
Блондинка в законе Legally Blonde
Риз Уизерспун "Oh, I like your outfit too, except when I dress up as a frigid bitch, I try not to look so constipated."
Победитель
Все номинанты
Образцовый самец 6.8
Образцовый самец Zoolander
Бен Стиллер "There's more to life than just being really, really, really good looking."
Недетское кино 5.8
Недетское кино Not Another Teen Movie
Джейми Прессли "Oh, it's already been broughten!"
Мир призраков 7.1
Мир призраков Ghost World
Тора Бёрч "We graduated high school. How totally amazing."
Тренировочный день 7.7
Тренировочный день Training Day
Дензел Вашингтон "King Kong ain't got nuthin on me."
Американский пирог 2 7.3
Американский пирог 2 American Pie 2
Джейсон Биггс "Yeah, I kind of superglued myself, to, uh, myself."
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Али 6.8
Али Ali
Уилл Смит
Победитель
Все номинанты
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Элайджа Вуд
Форсаж 7.4
Форсаж The Fast and the Furious
Вин Дизель
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Джош Хартнетт
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Рассел Кроу
Кинонаграды MTV / Best Musical Sequence
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор
Победитель
Все номинанты
Час пик 2 7.5
Час пик 2 Rush Hour 2
Крис Такер
История Рыцаря 7.5
История Рыцаря A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман
История Рыцаря 7.5
История Рыцаря A Knight's Tale
Хит Леджер, Шаннин Соссамон
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Помни 7.9
Помни Memento
Кристофер Нолан
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
Форсаж 7.4
Форсаж The Fast and the Furious
Вин Дизель, Пол Уокер
Победитель
Все номинанты
Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена Ocean's Eleven
Брэд Питт, Джордж Клуни, Дон Чидл, Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек, Эллиотт Гулд, Скотт Каан, Берни Мак, Карл Райнер, Эдди Джемисон, Цинь Шаобо
Образцовый самец 6.8
Образцовый самец Zoolander
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Час пик 2 7.5
Час пик 2 Rush Hour 2
Джеки Чан, Крис Такер
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Камерон Диаз, Майк Майерс, Эдди Мерфи
Образцовый самец 6.8
Образцовый самец Zoolander
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Тренировочный день 7.7
Тренировочный день Training Day
Дензел Вашингтон
Победитель
Все номинанты
Час пик 2 7.5
Час пик 2 Rush Hour 2
Чжан Цзыи
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Кристофер Ли
Планета Обезьян 6.2
Планета Обезьян Planet of the Apes
Тим Рот
Королева проклятых 6.3
Королева проклятых Queen of the Damned
Алия Posthumously.
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
Спеши любить 7.4
Спеши любить Walk to Remember, A
Мэнди Мур
Победитель
Все номинанты
История Рыцаря 7.5
История Рыцаря A Knight's Tale
Шаннин Соссамон
Кокаин 7.4
Кокаин Blow
Пенелопа Крус
Как стать принцессой 7.1
Как стать принцессой The Princess Diaries
Энн Хэтэуэй
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Бритни Спирс
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Орландо Блум
Победитель
Все номинанты
Гарри Поттер и философский камень 8.1
Гарри Поттер и философский камень Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Дэниел Рэдклифф
Форсаж 7.4
Форсаж The Fast and the Furious
Пол Уокер
Страна чудаков 6.7
Страна чудаков Orange County
Колин Хэнкс
Сквозные ранения 5.6
Сквозные ранения Exit Wounds
DMX
