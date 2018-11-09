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Келли Кларксон
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Дата рождения
24 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Актриса
Биография Келли Кларксон
Родилась 24 апреля 1982 года. Форт-Уорт, Техас, США.
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Фильмография Келли Кларксон
UglyDolls. Куклы с характером
анимация, комедия
2019, США
5.0
От Джастина к Келли
комедия, мюзикл, мелодрама
2003,
2.0
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