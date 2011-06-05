Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie Awards 2011

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2011 году

Место проведения США
Дата проведения 5 июня 2011

MTV Movie Awards 2011 — церемония вручения кинонаград канала MTV, которая прошла 5 июня 2011 году в здании «Амфитеатр Гибсон» (англ. Gibson Amphitheatre) (Юнивёрсал-сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Ведущим ежегодной церемонии был актер и комик Джейсон Судейкис, известный по своей роли в фильме «Безбрачная неделя» и телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Рекордсменами по количеству номинаций на MTV Movie Awards 2011 стали «Сумерки. Сага. Затмение» (8 номинаций), «Начало» (7 номинаций) и «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1» (6 номинаций).

Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Сумерки. Сага. Затмение 6.4
Сумерки. Сага. Затмение The Twilight Saga: Eclipse
Победитель
Все номинанты
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Начало 8.8
Начало Inception
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
Боец 7.8
Боец The Fighter
Эрика МакДермотт
Кинонаграды MTV / Best African film
Viva Riva! Viva Riva!
Победитель
Кинонаграды MTV / Best Breakout Star
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Пипец
Победитель
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Трон: Наследие
Джей Чоу
Зеленый Шершень
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Железная хватка
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Социальная сеть
Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Сумерки. Сага. Затмение
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Отличница легкого поведения 7.3
Отличница легкого поведения Easy A
Эмма Стоун
Победитель
Впритык 7.3
Впритык Due Date
Зак Галифианакис
Больше чем секс 6.9
Больше чем секс No Strings Attached
Эштон Кутчер
Притворись моей женой 7.4
Притворись моей женой Just Go with It
Адам Сэндлер
Побег из Вегаса 6.9
Побег из Вегаса Get Him to the Greek
Расселл Брэнд
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Сумерки. Сага. Затмение 6.4
Сумерки. Сага. Затмение The Twilight Saga: Eclipse
Кристен Стюарт
Победитель
Притворись моей женой 7.4
Притворись моей женой Just Go with It
Дженнифер Энистон
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Натали Портман
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Сумерки. Сага. Затмение 6.4
Сумерки. Сага. Затмение The Twilight Saga: Eclipse
Брайс Даллас Ховард, Роберт Паттинсон, Завьер Сэмюэл Edward vs. Riley and Victoria
Победитель
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Арбен Байрактарай, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Rod Hunt Harry, Hermione and Ron vs. the Death Eaters
Пипец 8.0
Пипец Kick-Ass
Марк Стронг, Хлоя Грейс Морец Hit-Girl vs. Frank D'Amico
Боец 7.8
Боец The Fighter
Эми Адамс Charlene vs. the Ward/Eklund Sisters
Начало 8.8
Начало Inception
Джозеф Гордон-Левитт Arthur vs. the Projection
Кинонаграды MTV / Best Jaw Dropping Moment
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D 4.5
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D Justin Bieber: Never Say Never
Джастин Бибер
Победитель
Чудаки 3D 7.4
Чудаки 3D Jackass 3D
Стив-О
Начало 8.8
Начало Inception
Леонардо ДиКаприо, Эллиот Пейдж
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Натали Портман
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
Джеймс Франко
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Сумерки. Сага. Затмение 6.4
Сумерки. Сага. Затмение The Twilight Saga: Eclipse
Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон
Победитель
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон
Начало 8.8
Начало Inception
Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Натали Портман, Мила Кунис
Кинонаграды MTV / Best Line from a Movie
Одноклассники 6.7
Одноклассники Grown Ups
Alexys Nycole Sanchez "I want to get chocolate wasted!"
Победитель
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Джастин Тимберлейк, Эндрю Гарфилд "...A million dollars isn't cool. You know what's cool?" "A billion dollars. And that shut everybody up."
Начало 8.8
Начало Inception
Том Харди "You mustn't be afraid to dream a little bigger darling."
Отличница легкого поведения 7.3
Отличница легкого поведения Easy A
Аманда Байнс, Эмма Стоун "There's a higher power that will judge you for your indecency." "Tom Cruise?"
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Джесси Айзенберг "If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook."
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Сумерки. Сага. Затмение 6.4
Сумерки. Сага. Затмение The Twilight Saga: Eclipse
Роберт Паттинсон
Победитель
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Джесси Айзенберг
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Дэниел Рэдклифф
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда 7.1
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда The Death and Life of Charlie St. Cloud
Зак Эфрон
Сумерки. Сага. Затмение 6.4
Сумерки. Сага. Затмение The Twilight Saga: Eclipse
Тэйлор Лотнер
Кинонаграды MTV / Best Scared-As-Shit Performance
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Начало
Победитель
Эшли Белл
Эшли Белл
Последнее изгнание дьявола
Джессика Зор
Джессика Зор
Пираньи 3D
Минка Келли
Минка Келли
Соседка
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Погребенный заживо
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Том Фелтон
Победитель
Железный человек 2 7.7
Железный человек 2 Iron Man 2
Микки Рурк
Соседка 5.9
Соседка The Roommate
Лейтон Мистер
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Нед Битти
Зеленый Шершень 7.5
Зеленый Шершень The Green Hornet
Кристоф Вальц
СуперМакГрубер 5.6
СуперМакГрубер MacGruber
Вэл Килмер
Кинонаграды MTV / Biggest Badass Star
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Победитель
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Джейден Смит
Джейден Смит
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
Начало 8.8
Начало Inception
Том Харди
Победитель
Трон: Наследие 6.5
Трон: Наследие Tron Legacy
Гаррет Хедлунд
Пипец 8.0
Пипец Kick-Ass
Аарон Тейлор-Джонсон
Ученик чародея 7.0
Ученик чародея The Sorcerer's Apprentice
Джей Барушель
СуперМакГрубер 5.6
СуперМакГрубер MacGruber
Уилл Форте
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Video
Talib Kweli: Cold Rain Talib Kweli: Cold Rain
Talib Kweli, Joslyn Rose Lyons, Roy Miles Jr.
MTV Generation Award
Год проведения
Номинации

