MTV Movie Awards 2011 — церемония вручения кинонаград канала MTV, которая прошла 5 июня 2011 году в здании «Амфитеатр Гибсон» (англ. Gibson Amphitheatre) (Юнивёрсал-сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Ведущим ежегодной церемонии был актер и комик Джейсон Судейкис, известный по своей роли в фильме «Безбрачная неделя» и телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Рекордсменами по количеству номинаций на MTV Movie Awards 2011 стали «Сумерки. Сага. Затмение» (8 номинаций), «Начало» (7 номинаций) и «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1» (6 номинаций).