Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2005

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2005 году

Место проведения США
Дата проведения 4 июня 2005
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Наполеон Динамит 6.6
Наполеон Динамит Napoleon Dynamite
Победитель
Все номинанты
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
Убить Билла 2 7.9
Убить Билла 2 Kill Bill: Vol. 2
Смотреть трейлер
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка The Incredibles
Рэй 7.6
Рэй Ray
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Послезавтра 7.2
Послезавтра The Day After Tomorrow
For the destruction of Los Angeles.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Отряд Америка: Всемирная полиция 6.4
Отряд Америка: Всемирная полиция Team America: World Police
For the desert terrorist assault.
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
For the Beverly Hills plane crash.
Смотреть трейлер
Превосходство Борна 7.4
Превосходство Борна The Bourne Supremacy
For the Moscow car chase.
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
For the subway battle.
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Знакомство с Факерами 6.7
Знакомство с Факерами Meet the Fockers
Дастин Хоффман
Победитель
Все номинанты
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Уилл Феррелл
Шрэк 2 8.0
Шрэк 2 Shrek 2
Антонио Бандерас
Смотреть трейлер
Вышибалы 5.6
Вышибалы Dodgeball: A True Underdog Story
Бен Стиллер
Правила съема: Метод Хитча 7.1
Правила съема: Метод Хитча Hitch
Уилл Смит
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Дрянные девчонки 7.2
Дрянные девчонки Mean Girls
Линдси Лохан
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Убить Билла 2 7.9
Убить Билла 2 Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман
Смотреть трейлер
Страна садов 7.9
Страна садов Garden State
Натали Портман
Малышка на миллион 7.9
Малышка на миллион Million Dollar Baby
Хилари Суонк
Смотреть трейлер
Дневник памяти 8.1
Дневник памяти The Notebook
Рэйчел МакАдамс
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Убить Билла 2 7.9
Убить Билла 2 Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман, Дэрил Ханна
Победитель
Смотреть трейлер
Убить Билла 2 7.9
Убить Билла 2 Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман, Дэрил Ханна
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Троя 7.9
Троя Troy
Брэд Питт, Эрик Бана
Смотреть трейлер
Троя 7.9
Троя Troy
Брэд Питт, Эрик Бана
Смотреть трейлер
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
For the battle of the news teams.
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Чжан Цзыи For Zhang Ziyi vs. The Emperor's guards.
Кинонаграды MTV / Best Frightened Performance
Игра в прятки 6.4
Игра в прятки Hide and Seek
Дакота Фаннинг
Победитель
Все номинанты
Пила: игра на выживание 7.5
Пила: игра на выживание Saw
Кэри Элвес
Смотреть трейлер
Оборотни 6.1
Оборотни Cursed
Миа
Проклятие 6.6
Проклятие The Grudge
Сара Мишель Геллар
Потомство Чаки 5.3
Потомство Чаки Seed of Chucky
Дженнифер Тилли
Кинонаграды MTV / Лучший герой
Убить Билла 2 7.9
Убить Билла 2 Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
Тоби Магуайр
Ван Хельсинг 7.0
Ван Хельсинг Van Helsing
Хью Джекман
Константин: повелитель тьмы 7.9
Константин: повелитель тьмы Constantine
Киану Ривз
Превосходство Борна 7.4
Превосходство Борна The Bourne Supremacy
Мэтт Дэймон
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Дневник памяти 8.1
Дневник памяти The Notebook
Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
Дневник памяти 8.1
Дневник памяти The Notebook
Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Электра 5.3
Электра Elektra
Дженнифер Гарнер, Наташа Мальте
Небесный капитан или Мир будущего 6.3
Небесный капитан или Мир будущего Sky Captain and the World of Tomorrow
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу
Соседка 7.0
Соседка The Girl Next Door
Элиша Катберт, Эмиль Хирш
Страна садов 7.9
Страна садов Garden State
Натали Портман, Зак Брафф
Небесный капитан или Мир будущего 6.3
Небесный капитан или Мир будущего Sky Captain and the World of Tomorrow
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Леонардо ДиКаприо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Правила съема: Метод Хитча 7.1
Правила съема: Метод Хитча Hitch
Уилл Смит
Рэй 7.6
Рэй Ray
Джейми Фокс
Троя 7.9
Троя Troy
Брэд Питт
Смотреть трейлер
Превосходство Борна 7.4
Превосходство Борна The Bourne Supremacy
Мэтт Дэймон
Кинонаграды MTV / Best Musical Performance
Наполеон Динамит 6.6
Наполеон Динамит Napoleon Dynamite
Джон Хидер For "Election Dance".
Победитель
Все номинанты
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Уилл Феррелл, Фред Армисен, Стив Карелл, Пол Радд For "Afternoon Delight".
Из 13 в 30 6.3
Из 13 в 30 13 Going on 30
Дженнифер Гарнер, Марк Руффало For "Thriller Dance".
Гарольд и Кумар уходят в отрыв 5.7
Гарольд и Кумар уходят в отрыв Harold & Kumar Go to White Castle
Джон Чо, Кэл Пенн For "Hold On".
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Уилл Феррелл, Фред Армисен, Стив Карелл, Пол Радд For "Afternoon Delight".
Гарольд и Кумар уходят в отрыв 5.7
Гарольд и Кумар уходят в отрыв Harold & Kumar Go to White Castle
Джон Чо, Кэл Пенн For "Hold On".
Из 13 в 30 6.3
Из 13 в 30 13 Going on 30
Дженнифер Гарнер, Марк Руффало For "Thriller Dance".
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
Дрянные девчонки 7.2
Дрянные девчонки Mean Girls
Лэйси Чэберт, Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, Аманда Сайфрид
Победитель
Смотреть трейлер
Дрянные девчонки 7.2
Дрянные девчонки Mean Girls
Лэйси Чэберт, Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, Аманда Сайфрид
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка The Incredibles
Холли Хантер, Крэйг Т. Нельсон, Сара Воуэлл, Spencer Fox
Вышибалы 5.6
Вышибалы Dodgeball: A True Underdog Story
Винс Вон, Джастин Лонг, Джоэль Мур, Стивен Рут, Кристин Тейлор, Алан Тьюдик, Chris Williams
Гарольд и Кумар уходят в отрыв 5.7
Гарольд и Кумар уходят в отрыв Harold & Kumar Go to White Castle
Джон Чо, Кэл Пенн
Вышибалы 5.6
Вышибалы Dodgeball: A True Underdog Story
Винс Вон, Джастин Лонг, Джоэль Мур, Стивен Рут, Кристин Тейлор, Алан Тьюдик, Chris Williams
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Уилл Феррелл, Стив Карелл, Дэвид Кокнер, Пол Радд
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка The Incredibles
Холли Хантер, Крэйг Т. Нельсон, Сара Воуэлл, Spencer Fox
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Уилл Феррелл, Стив Карелл, Дэвид Кокнер, Пол Радд
Гарольд и Кумар уходят в отрыв 5.7
Гарольд и Кумар уходят в отрыв Harold & Kumar Go to White Castle
Джон Чо, Кэл Пенн
Кинонаграды MTV / Best Video Game Based on a Movie
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Победитель
Все номинанты
Van Helsing Van Helsing
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
The Incredibles: The Video Game The Incredibles
Spider-Man 2 Spider-Man 2
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Вышибалы 5.6
Вышибалы Dodgeball: A True Underdog Story
Бен Стиллер
Победитель
Все номинанты
Дрянные девчонки 7.2
Дрянные девчонки Mean Girls
Рэйчел МакАдамс
Смотреть трейлер
Лемони Сникет: 33 несчастья 6.9
Лемони Сникет: 33 несчастья Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Джим Керри
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Том Круз
Смотреть трейлер
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
Альфред Молина
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female
Дрянные девчонки 7.2
Дрянные девчонки Mean Girls
Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Таинственный лес 7.0
Таинственный лес The Village
Брайс Даллас Ховард
Соседка 7.0
Соседка The Girl Next Door
Элиша Катберт
Тренер Картер 7.3
Тренер Картер Coach Carter
Ашанти
Послезавтра 7.2
Послезавтра The Day After Tomorrow
Эмми Россам
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male
Наполеон Динамит 6.6
Наполеон Динамит Napoleon Dynamite
Джон Хидер
Победитель
Все номинанты
В лучах славы 7.2
В лучах славы Friday Night Lights
Тим МакГроу
Страна садов 7.9
Страна садов Garden State
Зак Брафф
Дневник безумной черной женщины 5.9
Дневник безумной черной женщины Diary of a Mad Black Woman
Тайлер Перри
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Фредди Хаймор
MTV Generation Award
Silver Bucket of Excellence Award
Клуб "Завтрак" 7.8
Клуб "Завтрак" The Breakfast Club
Молли Рингуолд, Джадд Нельсон, Элли Шиди, Энтони Майкл Холл, Пол Глисон
Победитель
