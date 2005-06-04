Меню
MTV Movie & TV Awards 2005
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2005 году
Место проведения
США
Дата проведения
4 июня 2005
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
6.6
Наполеон Динамит
Napoleon Dynamite
Победитель
Все номинанты
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
7.9
Убить Билла 2
Kill Bill: Vol. 2
Смотреть трейлер
7.9
Суперсемейка
The Incredibles
7.6
Рэй
Ray
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
7.2
Послезавтра
The Day After Tomorrow
For the destruction of Los Angeles.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Отряд Америка: Всемирная полиция
Team America: World Police
For the desert terrorist assault.
7.3
Авиатор
The Aviator
For the Beverly Hills plane crash.
Смотреть трейлер
7.4
Превосходство Борна
The Bourne Supremacy
For the Moscow car chase.
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
For the subway battle.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.7
Знакомство с Факерами
Meet the Fockers
Дастин Хоффман
Победитель
Все номинанты
6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Уилл Феррелл
8.0
Шрэк 2
Shrek 2
Антонио Бандерас
Смотреть трейлер
5.6
Вышибалы
Dodgeball: A True Underdog Story
Бен Стиллер
7.1
Правила съема: Метод Хитча
Hitch
Уилл Смит
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.2
Дрянные девчонки
Mean Girls
Линдси Лохан
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Убить Билла 2
Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман
Смотреть трейлер
7.9
Страна садов
Garden State
Натали Портман
7.9
Малышка на миллион
Million Dollar Baby
Хилари Суонк
Смотреть трейлер
8.1
Дневник памяти
The Notebook
Рэйчел МакАдамс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.9
Убить Билла 2
Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман, Дэрил Ханна
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Троя
Troy
Брэд Питт, Эрик Бана
Смотреть трейлер
7.9
Троя
Troy
Брэд Питт, Эрик Бана
Смотреть трейлер
6.6
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
For the battle of the news teams.
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Чжан Цзыи
For Zhang Ziyi vs. The Emperor's guards.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Frightened Performance
6.4
Игра в прятки
Hide and Seek
Дакота Фаннинг
Победитель
Все номинанты
7.5
Пила: игра на выживание
Saw
Кэри Элвес
Смотреть трейлер
6.1
Оборотни
Cursed
Миа
6.6
Проклятие
The Grudge
Сара Мишель Геллар
5.3
Потомство Чаки
Seed of Chucky
Дженнифер Тилли
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший герой
7.9
Убить Билла 2
Kill Bill: Vol. 2
Ума Турман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
Тоби Магуайр
7.0
Ван Хельсинг
Van Helsing
Хью Джекман
7.9
Константин: повелитель тьмы
Constantine
Киану Ривз
7.4
Превосходство Борна
The Bourne Supremacy
Мэтт Дэймон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
8.1
Дневник памяти
The Notebook
Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.3
Электра
Elektra
Дженнифер Гарнер, Наташа Мальте
6.3
Небесный капитан или Мир будущего
Sky Captain and the World of Tomorrow
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу
7.0
Соседка
The Girl Next Door
Элиша Катберт, Эмиль Хирш
7.9
Страна садов
Garden State
Натали Портман, Зак Брафф
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
7.3
Авиатор
The Aviator
Леонардо ДиКаприо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Правила съема: Метод Хитча
Hitch
Уилл Смит
7.6
Рэй
Ray
Джейми Фокс
7.9
Троя
Troy
Брэд Питт
Смотреть трейлер
7.4
Превосходство Борна
The Bourne Supremacy
Мэтт Дэймон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Musical Performance
6.6
Наполеон Динамит
Napoleon Dynamite
Джон Хидер
For "Election Dance".
Победитель
Все номинанты
6.3
Из 13 в 30
13 Going on 30
Дженнифер Гарнер, Марк Руффало
For "Thriller Dance".
5.7
6.6
6.3
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
7.2
Дрянные девчонки
Mean Girls
Лэйси Чэберт, Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, Аманда Сайфрид
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.7
5.6
6.6
7.9
6.6
5.7
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Video Game Based on a Movie
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Победитель
Все номинанты
Van Helsing
Van Helsing
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
The Incredibles: The Video Game
The Incredibles
Spider-Man 2
Spider-Man 2
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
5.6
Вышибалы
Dodgeball: A True Underdog Story
Бен Стиллер
Победитель
Все номинанты
7.2
Дрянные девчонки
Mean Girls
Рэйчел МакАдамс
Смотреть трейлер
6.9
Лемони Сникет: 33 несчастья
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Джим Керри
7.5
Соучастник
Collateral
Том Круз
Смотреть трейлер
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
Альфред Молина
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female
7.2
Дрянные девчонки
Mean Girls
Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Таинственный лес
The Village
Брайс Даллас Ховард
7.0
Соседка
The Girl Next Door
Элиша Катберт
7.3
Тренер Картер
Coach Carter
Ашанти
7.2
Послезавтра
The Day After Tomorrow
Эмми Россам
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male
6.6
Наполеон Динамит
Napoleon Dynamite
Джон Хидер
Победитель
Все номинанты
7.2
В лучах славы
Friday Night Lights
Тим МакГроу
7.9
Страна садов
Garden State
Зак Брафф
5.9
Дневник безумной черной женщины
Diary of a Mad Black Woman
Тайлер Перри
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Фредди Хаймор
Показать всех номинантов
MTV Generation Award
Silver Bucket of Excellence Award
7.8
Клуб "Завтрак"
The Breakfast Club
Молли Рингуолд, Джадд Нельсон, Элли Шиди, Энтони Майкл Холл, Пол Глисон
Победитель
Год проведения
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
Показать все
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Номинации
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Показать все
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
