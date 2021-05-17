Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2021

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2021 году

Место проведения США
Дата проведения 17 мая 2021
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
Всем парням: С любовью... 6.4
Всем парням: С любовью... To All the Boys: Always and Forever
Победитель
Все номинанты
Душа 8.3
Душа Soul
Смотреть трейлер
Борат 2 6.6
Борат 2 Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Девушка, подающая надежды 7.4
Девушка, подающая надежды Promising young woman
Смотреть трейлер
Иуда и чёрный мессия 7.3
Иуда и чёрный мессия Judas and the Black Messiah
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
Ма Рейни: Мать блюза 6.9
Ма Рейни: Мать блюза Ma Rainey's Black Bottom
Чедвик Боузман
Победитель
Все номинанты
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
Саша Барон Коэн
Смотреть трейлер
Малкольм и Мари 6.7
Малкольм и Мари Malcolm & Marie
Зендея
Девушка, подающая надежды 7.4
Девушка, подающая надежды Promising young woman
Кэри Маллиган
Смотреть трейлер
Иуда и чёрный мессия 7.3
Иуда и чёрный мессия Judas and the Black Messiah
Дэниэл Калуя
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Элизабет Олсен
Победитель
Все номинанты
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Михаэла Коэл
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
Аня Тейлор-Джой
Корона 8.7
Корона The Crown
Эмма Коррин
Академия Амбрелла 6.9
Академия Амбрелла The Umbrella Academy
Эллиот Пейдж
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Реге-Жан Пейдж
Победитель
Все номинанты
Джинни и Джорджия
Джинни и Джорджия Ginny & Georgia
Антония Гентри
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Эшли Парк
Борат 2 6.6
Борат 2 Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Мария Бакалова
Нормальные люди 7.5
Нормальные люди Normal People
Пол Мескал
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Кэтрин Хан
Победитель
Все номинанты
Великая 6.9
Великая The Great
Николас Холт
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Ая Кэш
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Джанкарло Эспозито
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн 6.8
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Юэн МакГрегор
Смотреть трейлер
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
Поездка в Америку 2 5.3
Поездка в Америку 2 Coming 2 America
Лесли Джонс
Победитель
Все номинанты
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Джейсон Судейкис
Бэд трип 6.6
Бэд трип Bad Trip
Эрик Андре
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Энни Мерфи
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Исса Рэй
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Внешние отмели
Внешние отмели Outer Banks
Мэдлин Клайн, Чейз Стоукс
Победитель
Все номинанты
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Лили Коллинз, Лукас Браво
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Сандра О, Джоди Комер
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Лили Коллинз, Лукас Браво
Я никогда не… 7.6
Я никогда не… Never Have I Ever
Джарен Льюисон, Maitreyi Ramakrishnan
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор
Я никогда не… 7.6
Я никогда не… Never Have I Ever
Джарен Льюисон, Maitreyi Ramakrishnan
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Элизабет Олсен, Кэтрин Хан Wanda vs. Agatha
Победитель
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Элизабет Олсен, Кэтрин Хан Wanda vs. Agatha
Победитель
Все номинанты
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Доминик МакЭллигот, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Карен Фукухара Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront:
Кобра Кай 6.9
Кобра Кай Cobra Kai
Finale House Fight
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн 6.8
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Рози Перес, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстед, Марго Робби Final Funhouse Fight
Смотреть трейлер
Лига справедливости Зака Снайдера 8.6
Лига справедливости Зака Снайдера Zack Snyder's Justice League
Final Fight vs. Steppenwolf
Смотреть трейлер
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн 6.8
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Рози Перес, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстед, Марго Робби Final Funhouse Fight
Смотреть трейлер
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Доминик МакЭллигот, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Карен Фукухара Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront:
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
Призраки усадьбы Блай
Призраки усадьбы Блай The Haunting of Bly Manor
Виктория Педретти
Победитель
Все номинанты
Человек-невидимка 7.0
Человек-невидимка The Invisible Man
Элизабет Мосс
Смотреть трейлер
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Джерни Смоллетт
В ее глазах
В ее глазах Behind Her Eyes
Симона Браун
Дичь 6.6
Дичь Freaky
Винс Вон
Смотреть трейлер
Кино и ТВ награды MTV / Лучший экранный дуэт
Сокол и Зимний Солдат
Сокол и Зимний Солдат The Falcon and The Winter Soldier
Энтони Маки, Себастиан Стэн
Победитель
Все номинанты
Борат 2 6.6
Борат 2 Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Саша Барон Коэн, Мария Бакалова
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Педро Паскаль Din Djarin & Grogu/Baby Yoda
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Лили Коллинз, Эшли Парк
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Лили Коллинз, Эшли Парк
Барб и Стар едут в Виста дель Мар 6.3
Барб и Стар едут в Виста дель Мар Barb and Star Go to Vista Del Mar
Кристен Уиг, Энни Мумоло
Барб и Стар едут в Виста дель Мар 6.3
Барб и Стар едут в Виста дель Мар Barb and Star Go to Vista Del Mar
Кристен Уиг, Энни Мумоло
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
Сокол и Зимний Солдат
Сокол и Зимний Солдат The Falcon and The Winter Soldier
Энтони Маки
Победитель
Все номинанты
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Джек Куэйд
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Педро Паскаль
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Тейона Паррис
Чудо-женщина: 1984 7.0
Чудо-женщина: 1984 Wonder Woman 1984
Галь Гадот
Смотреть трейлер
Кино и ТВ награды MTV / Best Comedy/Game Show
Невозможные шутники
Невозможные шутники Impractical Jokers
Победитель
Все номинанты
Wild 'N Out Wild 'N Out
Kids Say the Darndest Things Kids Say the Darndest Things
Ridiculousness Ridiculousness
Пол – это лава!
Пол – это лава! Floor Is Lava
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
The Challenge Real World/Road Rules Challenge
Legendary Legendary
Круг
Круг The Circle
The Masked Singer The Masked Singer
Кино и ТВ награды MTV / Best Dating Show
The Bachelorette The Bachelorette
Победитель
Все номинанты
Ex on the Beach Ex on the Beach
Ready to Love Ready to Love
90 Day Fiancé 90 Day Fiancé
Слепая любовь
Слепая любовь Love Is Blind
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Jersey Shore Family Vacation Jersey Shore: Family Vacation
Победитель
Все номинанты
Black Ink Crew New York Black Ink Crew
Below Deck Mediterranean Below Deck Mediterranean
Империя гламура
Империя гламура Bling Empire
Love & Hip Hop: Atlanta Love & Hip Hop: Atlanta
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Победитель
Все номинанты
T.J. Lavin
The Challenge
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Kids Say the Darndest Things
Роб Дирдек
Ridiculousness
Николь Байер
Николь Байер
Nailed It!
Кино и ТВ награды MTV / Best International Reality Series
Love Island Love Island
Победитель
Все номинанты
Nailed It! Mexico Nailed It! Mexico
RuPaul's Drag Race UK RuPaul's Drag Race UK
Geordie Shore Geordie Shore
Acapulco Shore Acapulco Shore
Кино и ТВ награды MTV / Best Lifestyle Show
Nailed It! Nailed It!
Победитель
Все номинанты
Queer Eye Queer Eye
Fixer Upper: Welcome Home Fixer Upper: Welcome Home
Deliciousness Deliciousness
Making the Cut Making the Cut
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
BTS: Разбей тишину: Фильм 8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм Break the Silence: The Movie
Победитель
Все номинанты
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце 8.1
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
Шон Мендес: In Wonder 6.5
Шон Мендес: In Wonder Shawn Mendes: In Wonder
Biggie: I Got a Story to Tell Biggie: I Got a Story to Tell
Framing Britney Spears Framing Britney Spears
Demi Lovato: Dancing with the Devil Demi Lovato: Dancing with the Devil
Ariana Grande: Excuse Me, I Love You Ariana Grande: Excuse Me, I Love You
Miss Americana Miss Americana
Билли Айлиш: Слегка размытый мир 7.8
Билли Айлиш: Слегка размытый мир Billie Eilish: The World's a Little Blurry
Кино и ТВ награды MTV / Best Musical Moment
Джули и призраки
Джули и призраки Julie and the Phantoms
Джереми Шэда, Чарльз Гиллеспи, Оуэн Джойнер, Мэдисон Рейс For "Edge of Great"
Победитель
Кино и ТВ награды MTV / Best New Unscripted Series
Selena + Chef Selena + Chef
Селена Гомес
Победитель
Все номинанты
Cardi Tries Cardi Tries
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
Империя гламура
Империя гламура Bling Empire
The Real Housewives of Salt Lake City The Real Housewives of Salt Lake City
Кино и ТВ награды MTV / Best Real-Life Mystery or Crime Series
Catfish: The TV Show Catfish: The TV Show
Победитель
Все номинанты
Неразгаданные тайны
Неразгаданные тайны Unsolved Mysteries
Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer
Evil Lives Here Evil Lives Here
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Cast
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
Love & Hip Hop: Atlanta Love & Hip Hop: Atlanta
90 Day Fiancé 90 Day Fiancé
The Real Housewives of Atlanta The Real Housewives of Atlanta
Jersey Shore Family Vacation Jersey Shore: Family Vacation
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Победитель
Все номинанты
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Кобра Кай 6.9
Кобра Кай Cobra Kai
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Кино и ТВ награды MTV / Best Talk/Topical Show
The Daily Show The Daily Show
Победитель
Все номинанты
The Breakfast Club The Breakfast Club
Watch What Happens Live with Andy Cohen Watch What Happens Live with Andy Cohen
A Little Late with Lilly Singh A Little Late with Lilly Singh
Red Table Talk Red Table Talk
Кино и ТВ награды MTV / Best Unscripted Fight
Семейство Кардашьян 3.5
Семейство Кардашьян Keeping Up with the Kardashians
Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян Kourtney Kardashian vs. Kim Kardashian West
Победитель
Семейство Кардашьян 3.5
Семейство Кардашьян Keeping Up with the Kardashians
Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян Kourtney Kardashian vs. Kim Kardashian West
Победитель
Все номинанты
RuPaul's Drag Race: Untucked! RuPaul's Drag Race: Untucked!
Kevin Candelario, Tamisha Iman Kandy Muse vs. Tamisha Iman
Legendary Legendary
Law Roach, Dominique Jackson Law Roach vs. Guest Judge Dominique Jackson
The Real Housewives of New Jersey The Real Housewives of New Jersey
Teresa Giudice, Jackie Goldschneider Jackie Goldschneider vs. Teresa Giudice
Legendary Legendary
Law Roach, Dominique Jackson Law Roach vs. Guest Judge Dominique Jackson
The Real Housewives of New Jersey The Real Housewives of New Jersey
Teresa Giudice, Jackie Goldschneider Jackie Goldschneider vs. Teresa Giudice
Продажи с видом на закат
Продажи с видом на закат Selling Sunset
Chrishell Stause, Christine Quinn Chrishell Stause vs. Christine Quinn
RuPaul's Drag Race: Untucked! RuPaul's Drag Race: Untucked!
Kevin Candelario, Tamisha Iman Kandy Muse vs. Tamisha Iman
Продажи с видом на закат
Продажи с видом на закат Selling Sunset
Chrishell Stause, Christine Quinn Chrishell Stause vs. Christine Quinn
Кино и ТВ награды MTV / Breakthrough Social Star
Bretman Rock
Победитель
Все номинанты
Jalaiah Harmon
Addison Rae
Charli D'Amelio
Rickey Thompson
MTV Generation Award
Comedic Genius Award
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше