Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2021
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2021 году
Место проведения
США
Дата проведения
17 мая 2021
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
6.4
Всем парням: С любовью...
To All the Boys: Always and Forever
Победитель
Все номинанты
8.3
Душа
Soul
Смотреть трейлер
6.6
Борат 2
Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Смотреть трейлер
7.3
Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
6.9
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Чедвик Боузман
Победитель
Все номинанты
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Саша Барон Коэн
Смотреть трейлер
6.7
Малкольм и Мари
Malcolm & Marie
Зендея
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Кэри Маллиган
Смотреть трейлер
7.3
Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah
Дэниэл Калуя
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
Ванда/Вижн
WandaVision
Элизабет Олсен
Победитель
Все номинанты
Я могу уничтожить тебя
I May Destroy You
Михаэла Коэл
Ход королевы
The Queen's Gambit
Аня Тейлор-Джой
8.7
Корона
The Crown
Эмма Коррин
6.9
Академия Амбрелла
The Umbrella Academy
Эллиот Пейдж
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
Бриджертоны
Bridgerton
Реге-Жан Пейдж
Победитель
Все номинанты
Джинни и Джорджия
Ginny & Georgia
Антония Гентри
Эмили в Париже
Emily in Paris
Эшли Парк
6.6
Борат 2
Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Мария Бакалова
7.5
Нормальные люди
Normal People
Пол Мескал
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
Ванда/Вижн
WandaVision
Кэтрин Хан
Победитель
Все номинанты
6.9
Великая
The Great
Николас Холт
8.5
Пацаны
The Boys
Ая Кэш
8.9
Мандалорец
The Mandalorian
Джанкарло Эспозито
6.8
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Юэн МакГрегор
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
5.3
Поездка в Америку 2
Coming 2 America
Лесли Джонс
Победитель
Все номинанты
Тед Лассо
Ted Lasso
Джейсон Судейкис
6.6
Бэд трип
Bad Trip
Эрик Андре
7.7
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Энни Мерфи
8.6
Белая ворона
Insecure
Исса Рэй
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Внешние отмели
Outer Banks
Мэдлин Клайн, Чейз Стоукс
Победитель
Все номинанты
Эмили в Париже
Emily in Paris
Лили Коллинз, Лукас Браво
8.2
Убивая Еву
Killing Eve
Сандра О, Джоди Комер
Эмили в Париже
Emily in Paris
Лили Коллинз, Лукас Браво
7.6
Я никогда не…
Never Have I Ever
Джарен Льюисон, Maitreyi Ramakrishnan
Бриджертоны
Bridgerton
Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор
7.6
Я никогда не…
Never Have I Ever
Джарен Льюисон, Maitreyi Ramakrishnan
Бриджертоны
Bridgerton
Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
Ванда/Вижн
WandaVision
Элизабет Олсен, Кэтрин Хан
Wanda vs. Agatha
Победитель
Ванда/Вижн
WandaVision
Элизабет Олсен, Кэтрин Хан
Wanda vs. Agatha
Победитель
Все номинанты
8.5
Пацаны
The Boys
Доминик МакЭллигот, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Карен Фукухара
Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront:
6.9
Кобра Кай
Cobra Kai
Finale House Fight
6.8
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Рози Перес, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстед, Марго Робби
Final Funhouse Fight
Смотреть трейлер
8.6
Лига справедливости Зака Снайдера
Zack Snyder's Justice League
Final Fight vs. Steppenwolf
Смотреть трейлер
6.8
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Рози Перес, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстед, Марго Робби
Final Funhouse Fight
Смотреть трейлер
8.5
Пацаны
The Boys
Доминик МакЭллигот, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Карен Фукухара
Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront:
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
Призраки усадьбы Блай
The Haunting of Bly Manor
Виктория Педретти
Победитель
Все номинанты
7.0
Человек-невидимка
The Invisible Man
Элизабет Мосс
Смотреть трейлер
Страна Лавкрафта
Lovecraft Country
Джерни Смоллетт
В ее глазах
Behind Her Eyes
Симона Браун
6.6
Дичь
Freaky
Винс Вон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший экранный дуэт
Сокол и Зимний Солдат
The Falcon and The Winter Soldier
Энтони Маки, Себастиан Стэн
Победитель
Все номинанты
6.6
Борат 2
Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Саша Барон Коэн, Мария Бакалова
8.9
Мандалорец
The Mandalorian
Педро Паскаль
Din Djarin & Grogu/Baby Yoda
Эмили в Париже
Emily in Paris
Лили Коллинз, Эшли Парк
Эмили в Париже
Emily in Paris
Лили Коллинз, Эшли Парк
6.3
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Barb and Star Go to Vista Del Mar
Кристен Уиг, Энни Мумоло
6.3
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Barb and Star Go to Vista Del Mar
Кристен Уиг, Энни Мумоло
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
Сокол и Зимний Солдат
The Falcon and The Winter Soldier
Энтони Маки
Победитель
Все номинанты
8.5
Пацаны
The Boys
Джек Куэйд
8.9
Мандалорец
The Mandalorian
Педро Паскаль
Ванда/Вижн
WandaVision
Тейона Паррис
7.0
Чудо-женщина: 1984
Wonder Woman 1984
Галь Гадот
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Comedy/Game Show
Невозможные шутники
Impractical Jokers
Победитель
Все номинанты
Wild 'N Out
Wild 'N Out
Kids Say the Darndest Things
Kids Say the Darndest Things
Ridiculousness
Ridiculousness
Пол – это лава!
Floor Is Lava
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
The Challenge
Real World/Road Rules Challenge
Legendary
Legendary
Круг
The Circle
The Masked Singer
The Masked Singer
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Dating Show
The Bachelorette
The Bachelorette
Победитель
Все номинанты
Ex on the Beach
Ex on the Beach
Ready to Love
Ready to Love
90 Day Fiancé
90 Day Fiancé
Слепая любовь
Love Is Blind
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Jersey Shore Family Vacation
Jersey Shore: Family Vacation
Победитель
Все номинанты
Black Ink Crew New York
Black Ink Crew
Below Deck Mediterranean
Below Deck Mediterranean
Империя гламура
Bling Empire
Love & Hip Hop: Atlanta
Love & Hip Hop: Atlanta
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Победитель
Все номинанты
T.J. Lavin
The Challenge
Тиффани Хэддиш
Kids Say the Darndest Things
Роб Дирдек
Ridiculousness
Николь Байер
Nailed It!
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best International Reality Series
Love Island
Love Island
Победитель
Все номинанты
Nailed It! Mexico
Nailed It! Mexico
RuPaul's Drag Race UK
RuPaul's Drag Race UK
Geordie Shore
Geordie Shore
Acapulco Shore
Acapulco Shore
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Lifestyle Show
Nailed It!
Nailed It!
Победитель
Все номинанты
Queer Eye
Queer Eye
Fixer Upper: Welcome Home
Fixer Upper: Welcome Home
Deliciousness
Deliciousness
Making the Cut
Making the Cut
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
Break the Silence: The Movie
Победитель
Все номинанты
8.1
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце
The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
6.5
Шон Мендес: In Wonder
Shawn Mendes: In Wonder
Biggie: I Got a Story to Tell
Biggie: I Got a Story to Tell
Framing Britney Spears
Framing Britney Spears
Demi Lovato: Dancing with the Devil
Demi Lovato: Dancing with the Devil
Ariana Grande: Excuse Me, I Love You
Ariana Grande: Excuse Me, I Love You
Miss Americana
Miss Americana
7.8
Билли Айлиш: Слегка размытый мир
Billie Eilish: The World's a Little Blurry
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Musical Moment
Джули и призраки
Julie and the Phantoms
Джереми Шэда, Чарльз Гиллеспи, Оуэн Джойнер, Мэдисон Рейс
For "Edge of Great"
Победитель
Кино и ТВ награды MTV / Best New Unscripted Series
Selena + Chef
Selena + Chef
Селена Гомес
Победитель
Все номинанты
Cardi Tries
Cardi Tries
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition
Империя гламура
Bling Empire
The Real Housewives of Salt Lake City
The Real Housewives of Salt Lake City
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Real-Life Mystery or Crime Series
Catfish: The TV Show
Catfish: The TV Show
Победитель
Все номинанты
Неразгаданные тайны
Unsolved Mysteries
Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer
Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer
Evil Lives Here
Evil Lives Here
6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие
Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality Cast
Королевские Гонки РуПола
RuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
Love & Hip Hop: Atlanta
Love & Hip Hop: Atlanta
90 Day Fiancé
90 Day Fiancé
The Real Housewives of Atlanta
The Real Housewives of Atlanta
Jersey Shore Family Vacation
Jersey Shore: Family Vacation
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
Ванда/Вижн
WandaVision
Победитель
Все номинанты
Эмили в Париже
Emily in Paris
6.9
Кобра Кай
Cobra Kai
Бриджертоны
Bridgerton
8.5
Пацаны
The Boys
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Talk/Topical Show
The Daily Show
The Daily Show
Победитель
Все номинанты
The Breakfast Club
The Breakfast Club
Watch What Happens Live with Andy Cohen
Watch What Happens Live with Andy Cohen
A Little Late with Lilly Singh
A Little Late with Lilly Singh
Red Table Talk
Red Table Talk
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Best Unscripted Fight
3.5
Семейство Кардашьян
Keeping Up with the Kardashians
Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян
Kourtney Kardashian vs. Kim Kardashian West
Победитель
3.5
Семейство Кардашьян
Keeping Up with the Kardashians
Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян
Kourtney Kardashian vs. Kim Kardashian West
Победитель
Все номинанты
RuPaul's Drag Race: Untucked!
RuPaul's Drag Race: Untucked!
Kevin Candelario, Tamisha Iman
Kandy Muse vs. Tamisha Iman
Legendary
Legendary
Law Roach, Dominique Jackson
Law Roach vs. Guest Judge Dominique Jackson
The Real Housewives of New Jersey
The Real Housewives of New Jersey
Teresa Giudice, Jackie Goldschneider
Jackie Goldschneider vs. Teresa Giudice
Legendary
Legendary
Law Roach, Dominique Jackson
Law Roach vs. Guest Judge Dominique Jackson
The Real Housewives of New Jersey
The Real Housewives of New Jersey
Teresa Giudice, Jackie Goldschneider
Jackie Goldschneider vs. Teresa Giudice
Продажи с видом на закат
Selling Sunset
Chrishell Stause, Christine Quinn
Chrishell Stause vs. Christine Quinn
RuPaul's Drag Race: Untucked!
RuPaul's Drag Race: Untucked!
Kevin Candelario, Tamisha Iman
Kandy Muse vs. Tamisha Iman
Продажи с видом на закат
Selling Sunset
Chrishell Stause, Christine Quinn
Chrishell Stause vs. Christine Quinn
Показать всех номинантов
Кино и ТВ награды MTV / Breakthrough Social Star
Bretman Rock
Победитель
Все номинанты
Jalaiah Harmon
Addison Rae
Charli D'Amelio
Rickey Thompson
Показать всех номинантов
MTV Generation Award
Comedic Genius Award
Саша Барон Коэн
Победитель
Год проведения
MTV Movie & TV Awards 2024
MTV Movie & TV Awards 2023
MTV Movie & TV Awards 2022
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Movie & TV Awards 2019
MTV Movie & TV Awards 2018
Показать все
MTV Movie & TV Awards 2017
MTV Movie Awards 2016
MTV Movie Awards 2015
MTV Movie Awards 2014
MTV Movie Awards 2013
MTV Movie Awards 2012
MTV Movie Awards 2011
MTV Movie Awards 2010
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Movie & TV Awards 2007
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Movie & TV Awards 2004
MTV Movie & TV Awards 2003
MTV Movie & TV Awards 2002
MTV Movie & TV Awards 2001
MTV Movie & TV Awards 2000
MTV Movie & TV Awards 1999
MTV Movie & TV Awards 1998
MTV Movie & TV Awards 1997
MTV Movie & TV Awards 1996
MTV Movie & TV Awards 1995
MTV Movie & TV Awards 1994
MTV Movie & TV Awards 1993
MTV Movie & TV Awards 1992
Номинации
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Показать все
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Reality Royalty Award
Trending Award
Comedic Genius Award
Trailblazer Award
Dirtiest Mouth Moment
mtvU Student Filmmaker Award
Silver Bucket of Excellence Award
MTV Generation Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
