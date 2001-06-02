Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2001

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2001 году

Место проведения США
Дата проведения 2 июня 2001
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Люди Икс 8.0
Люди Икс X-Men
Ганнибал 7.0
Ганнибал Hannibal
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Миссия: Невыполнима 2 7.0
Миссия: Невыполнима 2 Mission: Impossible II
For the motorcycle chase.
Победитель
Все номинанты
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
For the Roman army vs. Germanian horde.
Смотреть трейлер
Изгой 8.3
Изгой Cast Away
For the plane crash.
Смотреть трейлер
Угнать за 60 секунд 6.5
Угнать за 60 секунд Gone in Sixty Seconds
For the car chase through the construction site.
Кинонаграды MTV / Best Cameo in a Movie
Очень страшное кино 6.7
Очень страшное кино Scary Movie
Джеймс Ван Дер Бик
Победитель
Все номинанты
Никки, дьявол - младший 5.5
Никки, дьявол - младший Little Nicky
Оззи Озборн
Дорожное приключение 6.3
Дорожное приключение Road Trip
Энди Дик
Высшая верность 7.3
Высшая верность High Fidelity
Брюс Спрингстин
Ангелы Чарли 6.5
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Том Грин
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Знакомство с родителями 7.2
Знакомство с родителями Meet the Parents
Бен Стиллер
Победитель
Все номинанты
Я, снова Я и Ирэн 6.9
Я, снова Я и Ирэн Me, Myself & Irene
Джим Керри
Дом большой мамочки 6.1
Дом большой мамочки Big Momma's House
Мартин Лоуренс
Чокнутый профессор 2 5.8
Чокнутый профессор 2 Nutty Professor II: The Klumps
Эдди Мерфи
Дорожное приключение 6.3
Дорожное приключение Road Trip
Том Грин
Кинонаграды MTV / Best Dance Sequence
Ангелы Чарли 6.5
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Камерон Диаз For her fantasy sequence.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
За мной последний танец 6.2
За мной последний танец Save the Last Dance
For the club scene.
Добейся успеха 6.5
Добейся успеха Bring It On
Кирстен Данст, Клэр Крамер, Линдсей Слоун, Рини Белл, Николь Билдербэк, Tsianina Joelson, Бьянка Кайлич, Huntley Ritter, Nathan West
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Джейми Белл, Джули Уолтерс
Кинонаграды MTV / Best Dressed
Клетка 6.5
Клетка The Cell
Дженнифер Лопес
Победитель
Все номинанты
Ангелы Чарли 6.5
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Люси Лью
Смотреть трейлер
Ослепленный желаниями 6.6
Ослепленный желаниями Bedazzled
Элизабет Херли
Шафт 7.0
Шафт Shaft
Сэмюэл Л. Джексон
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Кейт Хадсон
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Джулия Робертс
Победитель
Все номинанты
Клетка 6.5
Клетка The Cell
Дженнифер Лопес
За мной последний танец 6.2
За мной последний танец Save the Last Dance
Джулия Стайлс
Ромео должен умереть 6.1
Ромео должен умереть Romeo Must Die
Алия
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Кейт Хадсон
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Чжан Цзыи Versus entire bar.
Победитель
Все номинанты
Ангелы Чарли 6.5
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Дрю Бэрримор Versus attackers.
Смотреть трейлер
Ромео должен умереть 6.1
Ромео должен умереть Romeo Must Die
Джет Ли With hose versus attackers.
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Рассел Кроу Versus masked opponent and tiger.
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
За мной последний танец 6.2
За мной последний танец Save the Last Dance
Джулия Стайлс, Шон Патрик Томас
Победитель
Все номинанты
Изгой 8.3
Изгой Cast Away
Том Хэнкс, Хелен Хант
Смотреть трейлер
Чужой билет 5.8
Чужой билет Bounce
Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу
Очень страшное кино 6.7
Очень страшное кино Scary Movie
Джон Абрахамс, Анна Фэрис
Ганнибал 7.0
Ганнибал Hannibal
Энтони Хопкинс, Джулианна Мур
Кинонаграды MTV / Best Line from a Movie
Знакомство с родителями 7.2
Знакомство с родителями Meet the Parents
Роберт Де Ниро For "Are you a pothead, Focker?".
Победитель
Все номинанты
Ангелы Чарли 6.5
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Камерон Диаз For "I signed the release, so you can stick anything you want in my slot!".
Смотреть трейлер
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Хоакин Феникс For "It vexes me, I am terribly vexed!".
Смотреть трейлер
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Джулия Робертс For "Bite my ass, Krispy Kreme!".
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Билли Крудап For "I am a Golden God!!!".
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Миссия: Невыполнима 2 7.0
Миссия: Невыполнима 2 Mission: Impossible II
Том Круз
Победитель
Все номинанты
Изгой 8.3
Изгой Cast Away
Том Хэнкс
Смотреть трейлер
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Рассел Кроу
Смотреть трейлер
Love & Basketball Love & Basketball
Омар Эппс
Патриот 7.6
Патриот The Patriot
Мэл Гибсон
Кинонаграды MTV / Best Music Moment
Бар «Гадкий койот» 6.1
Бар «Гадкий койот» Coyote Ugly
Пайпер Перабо Piper Perabo sings "One Way Or Another".
Победитель
Все номинанты
Дорожное приключение 6.3
Дорожное приключение Road Trip
The "Twisted Sister" bus scene.
Высшая верность 7.3
Высшая верность High Fidelity
Джек Блэк Jack Black performs "Let's Get It On".
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
The "Tiny Dancer" bus scene.
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
The Soggy Bottom Boys sing "Man Of Constant Sorrow".
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Девственницы-самоубийцы 7.5
Девственницы-самоубийцы The Virgin Suicides
София Коппола
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
Ангелы Чарли 6.5
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Знакомство с родителями 7.2
Знакомство с родителями Meet the Parents
Роберт Де Ниро, Бен Стиллер
Люди Икс 8.0
Люди Икс X-Men
Холли Берри, Анна Пакуин, Джеймс Марсден, Хью Джекман
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
Джордж Клуни, Джон Туртурро, Тим Блейк Нельсон "The Soggy Bottom Boys".
Изгой 8.3
Изгой Cast Away
Том Хэнкс, Wilson the Volleyball
Смотреть трейлер
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Гринч: похититель Рождества 6.5
Гринч: похититель Рождества How the Grinch Stole Christmas
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ганнибал 7.0
Ганнибал Hannibal
Энтони Хопкинс
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Хоакин Феникс
Смотреть трейлер
Клетка 6.5
Клетка The Cell
Винсент Д’Онофрио
Невидимка 6.4
Невидимка Hollow Man
Кевин Бейкон
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Эрика Кристенсен
Победитель
Все номинанты
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Чжан Цзыи
Очень страшное кино 6.7
Очень страшное кино Scary Movie
Анна Фэрис
Ромео должен умереть 6.1
Ромео должен умереть Romeo Must Die
Алия
Бар «Гадкий койот» 6.1
Бар «Гадкий койот» Coyote Ugly
Пайпер Перабо
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
За мной последний танец 6.2
За мной последний танец Save the Last Dance
Шон Патрик Томас
Победитель
Все номинанты
Высшая верность 7.3
Высшая верность High Fidelity
Джек Блэк
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Патрик Фьюджит
Дорожное приключение 6.3
Дорожное приключение Road Trip
Том Грин
Люди Икс 8.0
Люди Икс X-Men
Хью Джекман
Где моя тачка, чувак? 5.5
Где моя тачка, чувак? Dude, Where's My Car?
Эштон Кутчер
