MTV Movie & TV Awards 2001
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2001 году
Место проведения
США
Дата проведения
2 июня 2001
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.6
Гладиатор
Gladiator
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Люди Икс
X-Men
7.0
Ганнибал
Hannibal
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
7.0
Миссия: Невыполнима 2
Mission: Impossible II
For the motorcycle chase.
Победитель
Все номинанты
8.6
Гладиатор
Gladiator
For the Roman army vs. Germanian horde.
Смотреть трейлер
8.3
Изгой
Cast Away
For the plane crash.
Смотреть трейлер
6.5
Угнать за 60 секунд
Gone in Sixty Seconds
For the car chase through the construction site.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Cameo in a Movie
6.7
Очень страшное кино
Scary Movie
Джеймс Ван Дер Бик
Победитель
Все номинанты
5.5
Никки, дьявол - младший
Little Nicky
Оззи Озборн
6.3
Дорожное приключение
Road Trip
Энди Дик
7.3
Высшая верность
High Fidelity
Брюс Спрингстин
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Том Грин
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.2
Знакомство с родителями
Meet the Parents
Бен Стиллер
Победитель
Все номинанты
6.9
Я, снова Я и Ирэн
Me, Myself & Irene
Джим Керри
6.1
Дом большой мамочки
Big Momma's House
Мартин Лоуренс
5.8
Чокнутый профессор 2
Nutty Professor II: The Klumps
Эдди Мерфи
6.3
Дорожное приключение
Road Trip
Том Грин
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Dance Sequence
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Камерон Диаз
For her fantasy sequence.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.2
За мной последний танец
Save the Last Dance
For the club scene.
6.5
Добейся успеха
Bring It On
Кирстен Данст, Клэр Крамер, Линдсей Слоун, Рини Белл, Николь Билдербэк, Tsianina Joelson, Бьянка Кайлич, Huntley Ritter, Nathan West
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Джейми Белл, Джули Уолтерс
6.5
Добейся успеха
Bring It On
Кирстен Данст, Клэр Крамер, Линдсей Слоун, Рини Белл, Николь Билдербэк, Tsianina Joelson, Бьянка Кайлич, Huntley Ritter, Nathan West
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Джейми Белл, Джули Уолтерс
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Dressed
6.5
Клетка
The Cell
Дженнифер Лопес
Победитель
Все номинанты
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Люси Лью
Смотреть трейлер
6.6
Ослепленный желаниями
Bedazzled
Элизабет Херли
7.0
Шафт
Shaft
Сэмюэл Л. Джексон
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Кейт Хадсон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
Джулия Робертс
Победитель
Все номинанты
6.5
Клетка
The Cell
Дженнифер Лопес
6.2
За мной последний танец
Save the Last Dance
Джулия Стайлс
6.1
Ромео должен умереть
Romeo Must Die
Алия
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Кейт Хадсон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Чжан Цзыи
Versus entire bar.
Победитель
Все номинанты
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Дрю Бэрримор
Versus attackers.
Смотреть трейлер
6.1
Ромео должен умереть
Romeo Must Die
Джет Ли
With hose versus attackers.
8.6
Гладиатор
Gladiator
Рассел Кроу
Versus masked opponent and tiger.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
6.2
За мной последний танец
Save the Last Dance
Джулия Стайлс, Шон Патрик Томас
Победитель
Все номинанты
8.3
Изгой
Cast Away
Том Хэнкс, Хелен Хант
Смотреть трейлер
5.8
Чужой билет
Bounce
Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу
6.7
Очень страшное кино
Scary Movie
Джон Абрахамс, Анна Фэрис
7.0
Ганнибал
Hannibal
Энтони Хопкинс, Джулианна Мур
8.3
Изгой
Cast Away
Том Хэнкс, Хелен Хант
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Line from a Movie
7.2
Знакомство с родителями
Meet the Parents
Роберт Де Ниро
For "Are you a pothead, Focker?".
Победитель
Все номинанты
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Камерон Диаз
For "I signed the release, so you can stick anything you want in my slot!".
Смотреть трейлер
8.6
Гладиатор
Gladiator
Хоакин Феникс
For "It vexes me, I am terribly vexed!".
Смотреть трейлер
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
Джулия Робертс
For "Bite my ass, Krispy Kreme!".
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Билли Крудап
For "I am a Golden God!!!".
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
7.0
Миссия: Невыполнима 2
Mission: Impossible II
Том Круз
Победитель
Все номинанты
8.3
Изгой
Cast Away
Том Хэнкс
Смотреть трейлер
8.6
Гладиатор
Gladiator
Рассел Кроу
Смотреть трейлер
Love & Basketball
Love & Basketball
Омар Эппс
7.6
Патриот
The Patriot
Мэл Гибсон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Music Moment
6.1
Бар «Гадкий койот»
Coyote Ugly
Пайпер Перабо
Piper Perabo sings "One Way Or Another".
Победитель
Все номинанты
6.3
Дорожное приключение
Road Trip
The "Twisted Sister" bus scene.
7.3
Высшая верность
High Fidelity
Джек Блэк
Jack Black performs "Let's Get It On".
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
The "Tiny Dancer" bus scene.
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
The Soggy Bottom Boys sing "Man Of Constant Sorrow".
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.5
Девственницы-самоубийцы
The Virgin Suicides
София Коппола
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью
Победитель
Смотреть трейлер
6.5
Ангелы Чарли
Charlie's Angels
Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Знакомство с родителями
Meet the Parents
Роберт Де Ниро, Бен Стиллер
8.0
Люди Икс
X-Men
Холли Берри, Анна Пакуин, Джеймс Марсден, Хью Джекман
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Джордж Клуни, Джон Туртурро, Тим Блейк Нельсон
"The Soggy Bottom Boys".
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Джордж Клуни, Джон Туртурро, Тим Блейк Нельсон
"The Soggy Bottom Boys".
8.3
Изгой
Cast Away
Том Хэнкс, Wilson the Volleyball
Смотреть трейлер
8.0
Люди Икс
X-Men
Холли Берри, Анна Пакуин, Джеймс Марсден, Хью Джекман
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
6.5
Гринч: похититель Рождества
How the Grinch Stole Christmas
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Ганнибал
Hannibal
Энтони Хопкинс
8.6
Гладиатор
Gladiator
Хоакин Феникс
Смотреть трейлер
6.5
Клетка
The Cell
Винсент Д’Онофрио
6.4
Невидимка
Hollow Man
Кевин Бейкон
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
8.0
Траффик
Traffic
Эрика Кристенсен
Победитель
Все номинанты
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Чжан Цзыи
6.7
Очень страшное кино
Scary Movie
Анна Фэрис
6.1
Ромео должен умереть
Romeo Must Die
Алия
6.1
Бар «Гадкий койот»
Coyote Ugly
Пайпер Перабо
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
6.2
За мной последний танец
Save the Last Dance
Шон Патрик Томас
Победитель
Все номинанты
7.3
Высшая верность
High Fidelity
Джек Блэк
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Патрик Фьюджит
6.3
Дорожное приключение
Road Trip
Том Грин
8.0
Люди Икс
X-Men
Хью Джекман
5.5
Где моя тачка, чувак?
Dude, Where's My Car?
Эштон Кутчер
Показать всех номинантов
