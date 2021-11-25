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Постер к сериалу The Beatles: Вернись
Постер к сериалу The Beatles: Вернись
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Киноафиша Сериалы The Beatles: Вернись
The Beatles: Вернись (2021 - …) The Beatles: Get Back
Год выпуска 2021
Страна Великобритания/Новая Зеландия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 37 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 7 часов 51 минуту
О чем сериал

«The Beatles: Вернись» — многосерийный проект, созданный культовым кинематографистом Питером Джексоном. В рамках шоу исследуется процесс записи одного из наиболее влиятельных альбомов за всю историю музыки — пластинки «Let It Be». Великий релиз четверки из Ливерпуля по-прежнему остается одним из самых продаваемых в мире, а также занимает вершины чартов. В основу сериала легли не опубликованные ранее материалы. Документальный сериал позволит иначе взглянуть на песни, вот уже пятьдесят лет будоражащие умы слушателей.

The Beatles: Вернись - трейлер
The Beatles: Вернись
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Леннон
Джон Леннон
Пол Маккартни
Пол Маккартни
Джордж Харрисон
Йоко Оно
Йоко Оно
Майкл Линдсей-Хогг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
The Beatles: Вернись - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 3 эпизода
 
Новости о сериале
Компания Disney хотела убрать все ругательства из документального фильма Питера Джексона о The Beatles
Компания Disney хотела убрать все ругательства из документального фильма Питера Джексона о The Beatles
«Ливерпульская четверка» создает песню I’ve Got a Feeling в первом отрывке из фильма The Beatles: Get Back
«Ливерпульская четверка» создает песню I’ve Got a Feeling в первом отрывке из фильма The Beatles: Get Back
Кадры из сериала
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