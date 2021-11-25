«The Beatles: Вернись» — многосерийный проект, созданный культовым кинематографистом Питером Джексоном. В рамках шоу исследуется процесс записи одного из наиболее влиятельных альбомов за всю историю музыки — пластинки «Let It Be». Великий релиз четверки из Ливерпуля по-прежнему остается одним из самых продаваемых в мире, а также занимает вершины чартов. В основу сериала легли не опубликованные ранее материалы. Документальный сериал позволит иначе взглянуть на песни, вот уже пятьдесят лет будоражащие умы слушателей.