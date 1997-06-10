Меню
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 1997
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1997 году
Место проведения
США
Дата проведения
10 июня 1997
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
7.9
Крик
Scream
Победитель
Все номинанты
7.9
Скала
The Rock
Смотреть трейлер
7.2
День независимости
Independence Day
7.9
Джерри Магуайр
Jerry Maguire
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
6.6
Смерч
Twister
For the truck driving through farm equipment.
Победитель
Все номинанты
7.2
День независимости
Independence Day
For the aliens blowing up New York, Los Angeles and Washington D.C..
7.2
Миссия: Невыполнима
Mission Impossible
For the train-helicopter chase.
Смотреть трейлер
7.9
Скала
The Rock
For the yellow Ferrari's chase through San Francisco.
Смотреть трейлер
6.8
Стиратель
Eraser
Арнольд Шварценеггер
For Arnold Schwarzenegger's freefalls.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
7.9
Время убивать
Time To Kill, A
Мэттью МакКонахи
Победитель
Все номинанты
7.4
На игле
Trainspotting
Юэн МакГрегор
Смотреть трейлер
7.2
День независимости
Independence Day
Вивика А. Фокс
7.1
Народ против Ларри Флинта
The People vs. Larry Flynt
Кортни Лав
7.9
Джерри Магуайр
Jerry Maguire
Рене Зеллвегер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.1
Кабельщик
The Cable Guy
Джим Керри
Победитель
Все номинанты
5.6
Ниндзя из Беверли Хиллз
Beverly Hills Ninja
Chris Farley
5.6
Чокнутый профессор
The Nutty Professor
Эдди Мерфи
6.7
Клетка для пташек
The Birdcage
Робин Уильямс
6.4
Правда о кошках и собаках
Truth About Cats & Dogs
Джанин Гарофало
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Крик
Scream
Нив Кэмпбелл
7.9
Время убивать
Time To Kill, A
Сандра Буллок
6.3
Эвита
Evita
Мадонна
6.6
Смерч
Twister
Хелен Хант
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
6.4
Колдовство
The Craft
Файруза Балк, Робин Танни
For the two witches knife fight between Fairuza Balk and Robin Tunney.
Победитель
Все номинанты
6.1
Кабельщик
The Cable Guy
Мэттью Бродерик, Джим Керри
For the medieval time fight between Jim Carrey and Matthew Broderick.
6.9
Первый удар
Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo
Джеки Чан
For the fight of Jackie Chan with a ladder.
6.1
Кабельщик
The Cable Guy
Мэттью Бродерик, Джим Керри
For the medieval time fight between Jim Carrey and Matthew Broderick.
5.2
Не называй меня малышкой
Barb Wire
Памела Андерсон
For the indoor fight between Pamela Lee Anderson with a guy.
6.4
Марс атакует!
Mars Attacks!
Джим Браун
For the fight between Jim Brown and an alien.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
7.2
День независимости
Independence Day
Уилл Смит, Вивика А. Фокс
Победитель
7.2
День независимости
Independence Day
Уилл Смит, Вивика А. Фокс
Победитель
Все номинанты
6.8
Феномен
Phenomenon
Джон Траволта, Кира Седжвик
6.8
Феномен
Phenomenon
Джон Траволта, Кира Седжвик
7.4
Связь
Bound
Джина Гершон, Дженнифер Тилли
Смотреть трейлер
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Смотреть трейлер
A Very Brady Sequel
A Very Brady Sequel
Кристофер Дэниэл Барнс, Кристин Тейлор
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
7.9
Джерри Магуайр
Jerry Maguire
Том Круз
Победитель
Все номинанты
6.8
Феномен
Phenomenon
Джон Траволта
7.2
День независимости
Independence Day
Уилл Смит
5.6
Чокнутый профессор
The Nutty Professor
Эдди Мерфи
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Леонардо ДиКаприо
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
6.5
Страх
Fear
Bush
For the song "Machinehead".
Победитель
Все номинанты
6.8
Феномен
Phenomenon
Эрик Клэптон
For the song "Change the World".
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
For the song "Crush".
Смотреть трейлер
6.3
Эвита
Evita
Мадонна
For the song "Don't Cry For Me Argentina".
7.0
Космический джэм
Space Jam
R. Kelly
For the song "I Believe I Can Fly".
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
7.2
Тусовщики
Swingers
Даг Лайман
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
7.9
Скала
The Rock
Николас Кейдж, Шон Коннери
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Фарго
Fargo
Стив Бушеми, Петер Стормаре
Смотреть трейлер
6.7
Клетка для пташек
The Birdcage
Робин Уильямс, Натан Лэйн
7.7
Фарго
Fargo
Стив Бушеми, Петер Стормаре
Смотреть трейлер
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Смотреть трейлер
7.1
Ромео + Джульетта
Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Смотреть трейлер
7.1
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку
Beavis And Butt-head Do America
6.7
Клетка для пташек
The Birdcage
Робин Уильямс, Натан Лэйн
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
6.1
Кабельщик
The Cable Guy
Джим Керри
Победитель
Все номинанты
7.9
Время убивать
Time To Kill, A
Кифер Сазерленд
7.8
Первобытный страх
Primal Fear
Эдвард Нортон
5.9
Фанат
The Fan
Роберт Де Ниро
6.5
Страх
Fear
Марк Уолберг
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Lifetime Achievement
8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Star Wars
For the Star Wars trilogy, also including Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) and Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983). Chewbacca had been played by Peter Mayhew.
Победитель
Смотреть трейлер
