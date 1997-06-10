Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 1997

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 1997 году

Место проведения США
Дата проведения 10 июня 1997
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Крик 7.9
Крик Scream
Победитель
Все номинанты
Скала 7.9
Скала The Rock
День независимости 7.2
День независимости Independence Day
Джерри Магуайр 7.9
Джерри Магуайр Jerry Maguire
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Смерч 6.6
Смерч Twister
For the truck driving through farm equipment.
Победитель
Все номинанты
День независимости 7.2
День независимости Independence Day
For the aliens blowing up New York, Los Angeles and Washington D.C..
Миссия: Невыполнима 7.2
Миссия: Невыполнима Mission Impossible
For the train-helicopter chase.
Скала 7.9
Скала The Rock
For the yellow Ferrari's chase through San Francisco.
Стиратель 6.8
Стиратель Eraser
Арнольд Шварценеггер For Arnold Schwarzenegger's freefalls.
Кинонаграды MTV / Best Breakthrough Performance
Время убивать 7.9
Время убивать Time To Kill, A
Мэттью МакКонахи
Победитель
Все номинанты
На игле 7.4
На игле Trainspotting
Юэн МакГрегор
День независимости 7.2
День независимости Independence Day
Вивика А. Фокс
Народ против Ларри Флинта 7.1
Народ против Ларри Флинта The People vs. Larry Flynt
Кортни Лав
Джерри Магуайр 7.9
Джерри Магуайр Jerry Maguire
Рене Зеллвегер
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Кабельщик 6.1
Кабельщик The Cable Guy
Джим Керри
Победитель
Все номинанты
Ниндзя из Беверли Хиллз 5.6
Ниндзя из Беверли Хиллз Beverly Hills Ninja
Chris Farley
Чокнутый профессор 5.6
Чокнутый профессор The Nutty Professor
Эдди Мерфи
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек The Birdcage
Робин Уильямс
Правда о кошках и собаках 6.4
Правда о кошках и собаках Truth About Cats & Dogs
Джанин Гарофало
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс
Победитель
Все номинанты
Крик 7.9
Крик Scream
Нив Кэмпбелл
Время убивать 7.9
Время убивать Time To Kill, A
Сандра Буллок
Эвита 6.3
Эвита Evita
Мадонна
Смерч 6.6
Смерч Twister
Хелен Хант
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Колдовство 6.4
Колдовство The Craft
Файруза Балк, Робин Танни For the two witches knife fight between Fairuza Balk and Robin Tunney.
Победитель
Все номинанты
Кабельщик 6.1
Кабельщик The Cable Guy
Мэттью Бродерик, Джим Керри For the medieval time fight between Jim Carrey and Matthew Broderick.
Первый удар 6.9
Первый удар Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo
Джеки Чан For the fight of Jackie Chan with a ladder.
Кабельщик 6.1
Кабельщик The Cable Guy
Мэттью Бродерик, Джим Керри For the medieval time fight between Jim Carrey and Matthew Broderick.
Не называй меня малышкой 5.2
Не называй меня малышкой Barb Wire
Памела Андерсон For the indoor fight between Pamela Lee Anderson with a guy.
Марс атакует! 6.4
Марс атакует! Mars Attacks!
Джим Браун For the fight between Jim Brown and an alien.
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
День независимости 7.2
День независимости Independence Day
Уилл Смит, Вивика А. Фокс
Победитель
День независимости 7.2
День независимости Independence Day
Уилл Смит, Вивика А. Фокс
Победитель
Все номинанты
Феномен 6.8
Феномен Phenomenon
Джон Траволта, Кира Седжвик
Феномен 6.8
Феномен Phenomenon
Джон Траволта, Кира Седжвик
Связь 7.4
Связь Bound
Джина Гершон, Дженнифер Тилли
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
A Very Brady Sequel A Very Brady Sequel
Кристофер Дэниэл Барнс, Кристин Тейлор
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Джерри Магуайр 7.9
Джерри Магуайр Jerry Maguire
Том Круз
Победитель
Все номинанты
Феномен 6.8
Феномен Phenomenon
Джон Траволта
День независимости 7.2
День независимости Independence Day
Уилл Смит
Чокнутый профессор 5.6
Чокнутый профессор The Nutty Professor
Эдди Мерфи
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Леонардо ДиКаприо
Кинонаграды MTV / Best Movie Song
Страх 6.5
Страх Fear
Bush For the song "Machinehead".
Победитель
Все номинанты
Феномен 6.8
Феномен Phenomenon
Эрик Клэптон For the song "Change the World".
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
For the song "Crush".
Эвита 6.3
Эвита Evita
Мадонна For the song "Don't Cry For Me Argentina".
Космический джэм 7.0
Космический джэм Space Jam
R. Kelly For the song "I Believe I Can Fly".
Кинонаграды MTV / Best New Filmmaker
Тусовщики 7.2
Тусовщики Swingers
Даг Лайман
Победитель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Duo
Скала 7.9
Скала The Rock
Николас Кейдж, Шон Коннери
Победитель
Все номинанты
Фарго 7.7
Фарго Fargo
Стив Бушеми, Петер Стормаре
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек The Birdcage
Робин Уильямс, Натан Лэйн
Фарго 7.7
Фарго Fargo
Стив Бушеми, Петер Стормаре
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Клэр Дэйнс, Леонардо ДиКаприо
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку 7.1
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку Beavis And Butt-head Do America
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек The Birdcage
Робин Уильямс, Натан Лэйн
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Кабельщик 6.1
Кабельщик The Cable Guy
Джим Керри
Победитель
Все номинанты
Время убивать 7.9
Время убивать Time To Kill, A
Кифер Сазерленд
Первобытный страх 7.8
Первобытный страх Primal Fear
Эдвард Нортон
Фанат 5.9
Фанат The Fan
Роберт Де Ниро
Страх 6.5
Страх Fear
Марк Уолберг
Кинонаграды MTV / Lifetime Achievement
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
For the Star Wars trilogy, also including Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) and Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983). Chewbacca had been played by Peter Mayhew.
Победитель
