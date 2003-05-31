Меню
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2003

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2003 году

Место проведения США
Дата проведения 31 мая 2003
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Победитель
Все номинанты
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
Звонок 7.0
Звонок The Ring
8 миля 7.3
8 миля 8 Mile
Barbershop Barbershop
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
The battle for Helms Deep.
Победитель
Все номинанты
Особое мнение 7.8
Особое мнение Minority Report
The escape.
Пункт назначения 2 6.8
Пункт назначения 2 Final Destination 2
Collision on Highway 23.
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
The arena conflict.
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Остин Пауэрс: Голдмембер 6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер Austin Powers in Goldmember
Майк Майерс
Победитель
Все номинанты
Чудаки 6.4
Чудаки Jackass: The Movie
Джонни Ноксвилл
Миллионер поневоле 6.1
Миллионер поневоле Mr. Deeds
Адам Сэндлер
Старая закалка 7.0
Старая закалка Old school
Уилл Феррелл
Barbershop Barbershop
Седрик-развлекатель
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
Кирстен Данст
Победитель
Все номинанты
Как отделаться от парня за 10 дней 6.6
Как отделаться от парня за 10 дней How to Lose a Guy in 10 Days
Кейт Хадсон
Стильная штучка 6.8
Стильная штучка Sweet Home Alabama
Риз Уизерспун
Умри, но не сейчас 6.8
Умри, но не сейчас Die Another Day
Холли Берри
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Куин Латифа
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Кристофер Ли Versus Yoda.
Победитель
Все номинанты
От колыбели до могилы 5.8
От колыбели до могилы Cradle 2 the Grave
Джет Ли Versus the ultimate fighters.
Шанхайские рыцари 6.5
Шанхайские рыцари Shanghai Knights
Фэнн Вонг Versus the palace guards.
Чудаки 6.4
Чудаки Jackass: The Movie
Eric Butterbean Esch, Джонни Ноксвилл
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
Кирстен Данст, Тоби Магуайр
Победитель
Все номинанты
Сорвиголова 7.1
Сорвиголова Daredevil
Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер
Любовь, сбивающая с ног 7.2
Любовь, сбивающая с ног Punch-Drunk Love
Адам Сэндлер, Эмили Уотсон
Барабанная дробь 5.9
Барабанная дробь Drumline
Ник Кэннон, Зои Салдана
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Леонардо ДиКаприо, Камерон Диаз
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
8 миля 7.3
8 миля 8 Mile
Эминем
Победитель
Все номинанты
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Вигго Мортенсен
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
Тоби Магуайр
Поймай меня, если сможешь 8.3
Поймай меня, если сможешь Catch Me If You Can
Леонардо ДиКаприо
Три икса 6.8
Три икса xXx
Вин Дизель
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Шон Эстин, Элайджа Вуд
Победитель
Все номинанты
Шанхайские рыцари 6.5
Шанхайские рыцари Shanghai Knights
Джеки Чан, Оуэн Уилсон
Чудаки 6.4
Чудаки Jackass: The Movie
Джонни Ноксвилл, Бэм Марджера, Крис Понтиус, Стив-О
Старая закалка 7.0
Старая закалка Old school
Винс Вон, Уилл Феррелл, Люк Уилсон
Кинонаграды MTV / Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Победитель
Все номинанты
Орландо Блум
Орландо Блум
Кира Найтли
Кира Найтли
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Звонок 7.0
Звонок The Ring
Дэйви Чейз
Победитель
Все номинанты
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Дэниел Дэй-Льюис
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
Уиллем Дефо
Сорвиголова 7.1
Сорвиголова Daredevil
Колин Фаррелл
Остин Пауэрс: Голдмембер 6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер Austin Powers in Goldmember
Майк Майерс
Кинонаграды MTV / Best Virtual Performance
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
For "Gollum".
Победитель
Все номинанты
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
For "Yoda".
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
For "Dobby".
Кенгуру Джекпот 4.4
Кенгуру Джекпот Kangaroo Jack
For "Kangaroo Jack".
Скуби-Ду 5.3
Скуби-Ду Scooby-Doo
For "Scooby-Doo".
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
Сорвиголова 7.1
Сорвиголова Daredevil
Дженнифер Гарнер
Победитель
Все номинанты
Barbershop Barbershop
Ив
Моя большая греческая свадьба 7.0
Моя большая греческая свадьба My Big Fat Greek Wedding
Ниа Вардалос
Секретарша 7.2
Секретарша Secretary
Мэгги Джилленхол
Голубая волна 6.6
Голубая волна Blue Crush
Кейт Босуорт
Остин Пауэрс: Голдмембер 6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер Austin Powers in Goldmember
Бейонсе Ноулз
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
8 миля 7.3
8 миля 8 Mile
Эминем
Победитель
Все номинанты
Барабанная дробь 5.9
Барабанная дробь Drumline
Ник Кэннон
Король вечеринок 6.8
Король вечеринок Van Wilder
Райан Рейнольдс
История Антуана Фишера 7.3
История Антуана Фишера Antwone Fisher
Дерек Люк
Igby Goes Down Igby Goes Down
Киран Калкин
