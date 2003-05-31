Меню
MTV Movie & TV Awards 2003
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2003 году
Место проведения
США
Дата проведения
31 мая 2003
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Человек-паук
Spider-Man
7.0
Звонок
The Ring
7.3
8 миля
8 Mile
Barbershop
Barbershop
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Action Sequence
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
The battle for Helms Deep.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Особое мнение
Minority Report
The escape.
6.8
Пункт назначения 2
Final Destination 2
Collision on Highway 23.
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
The arena conflict.
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер
Austin Powers in Goldmember
Майк Майерс
Победитель
Все номинанты
6.4
Чудаки
Jackass: The Movie
Джонни Ноксвилл
6.1
Миллионер поневоле
Mr. Deeds
Адам Сэндлер
7.0
Старая закалка
Old school
Уилл Феррелл
Смотреть трейлер
Barbershop
Barbershop
Седрик-развлекатель
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
8.3
Человек-паук
Spider-Man
Кирстен Данст
Победитель
Все номинанты
6.6
Как отделаться от парня за 10 дней
How to Lose a Guy in 10 Days
Кейт Хадсон
6.8
Стильная штучка
Sweet Home Alabama
Риз Уизерспун
6.8
Умри, но не сейчас
Die Another Day
Холли Берри
7.0
Чикаго
Chicago
Куин Латифа
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Кристофер Ли
Versus Yoda.
Победитель
Все номинанты
5.8
От колыбели до могилы
Cradle 2 the Grave
Джет Ли
Versus the ultimate fighters.
6.5
Шанхайские рыцари
Shanghai Knights
Фэнн Вонг
Versus the palace guards.
6.4
Чудаки
Jackass: The Movie
Eric Butterbean Esch, Джонни Ноксвилл
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
8.3
Человек-паук
Spider-Man
Кирстен Данст, Тоби Магуайр
Победитель
Все номинанты
7.1
Сорвиголова
Daredevil
Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер
7.2
Любовь, сбивающая с ног
Punch-Drunk Love
Адам Сэндлер, Эмили Уотсон
5.9
Барабанная дробь
Drumline
Ник Кэннон, Зои Салдана
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Леонардо ДиКаприо, Камерон Диаз
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
7.3
8 миля
8 Mile
Эминем
Победитель
Все номинанты
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Вигго Мортенсен
Смотреть трейлер
8.3
Человек-паук
Spider-Man
Тоби Магуайр
8.3
Поймай меня, если сможешь
Catch Me If You Can
Леонардо ДиКаприо
Смотреть трейлер
6.8
Три икса
xXx
Вин Дизель
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best On-Screen Team
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Шон Эстин, Элайджа Вуд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.5
Шанхайские рыцари
Shanghai Knights
Джеки Чан, Оуэн Уилсон
6.6
6.4
Чудаки
Jackass: The Movie
Джонни Ноксвилл, Бэм Марджера, Крис Понтиус, Стив-О
7.0
Старая закалка
Old school
Винс Вон, Уилл Феррелл, Люк Уилсон
Смотреть трейлер
6.6
6.5
7.0
6.4
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Колин Фаррелл
Победитель
Все номинанты
Орландо Блум
Кира Найтли
Розамунд Пайк
Джуд Лоу
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
7.0
Звонок
The Ring
Дэйви Чейз
Победитель
Все номинанты
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Дэниел Дэй-Льюис
8.3
Человек-паук
Spider-Man
Уиллем Дефо
7.1
Сорвиголова
Daredevil
Колин Фаррелл
6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер
Austin Powers in Goldmember
Майк Майерс
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Virtual Performance
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
For "Gollum".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
For "Yoda".
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
For "Dobby".
Смотреть трейлер
4.4
Кенгуру Джекпот
Kangaroo Jack
For "Kangaroo Jack".
5.3
Скуби-Ду
Scooby-Doo
For "Scooby-Doo".
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Female Performance
7.1
Сорвиголова
Daredevil
Дженнифер Гарнер
Победитель
Все номинанты
Barbershop
Barbershop
Ив
7.0
Моя большая греческая свадьба
My Big Fat Greek Wedding
Ниа Вардалос
7.2
Секретарша
Secretary
Мэгги Джилленхол
Смотреть трейлер
6.6
Голубая волна
Blue Crush
Кейт Босуорт
Смотреть трейлер
6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер
Austin Powers in Goldmember
Бейонсе Ноулз
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Male Performance
7.3
8 миля
8 Mile
Эминем
Победитель
Все номинанты
5.9
Барабанная дробь
Drumline
Ник Кэннон
6.8
Король вечеринок
Van Wilder
Райан Рейнольдс
7.3
История Антуана Фишера
Antwone Fisher
Дерек Люк
Igby Goes Down
Igby Goes Down
Киран Калкин
Показать всех номинантов
