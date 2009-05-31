Меню
Кинофестивали
Кино и ТВ награды MTV
События
MTV Movie & TV Awards 2009
Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2009 году
Место проведения
США
Дата проведения
31 мая 2009
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
6.9
Сумерки
Twilight
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Железный человек
Iron Man
Смотреть трейлер
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Смотреть трейлер
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Смотреть трейлер
6.4
Классный мюзикл: Выпускной
High School Musical 3: Senior Year
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший WTF момент
5.9
Ой, мамочки
Baby Mama
Эми Полер
Peeing in the sink.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
В пролете
Forgetting Sarah Marshall
Кристен Белл, Джейсон Сигел
Naked break up.
Смотреть трейлер
7.1
В пролете
Forgetting Sarah Marshall
Кристен Белл, Джейсон Сигел
Naked break up.
Смотреть трейлер
7.1
Солдаты неудачи
Tropic Thunder
Бен Стиллер
Tasting the decapitated head.
Смотреть трейлер
7.1
Особо опасен!
Wanted
Анджелина Джоли
Смотреть трейлер
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Ayush Mahesh Khedekar
Jumping in the poop shed.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
7.5
Всегда говори "Да"
Yes Man
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
7.5
Всегда говори "Да"
Yes Man
Джим Керри
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Напряги извилины
Get Smart
Стив Карелл
Смотреть трейлер
6.2
Мальчикам это нравится
The House Bunny
Анна Фэрис
Смотреть трейлер
6.8
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Pineapple Express
Джеймс Франко
Смотреть трейлер
5.9
Ой, мамочки
Baby Mama
Эми Полер
Смотреть трейлер
5.9
Ой, мамочки
Baby Mama
Эми Полер
Смотреть трейлер
6.2
Мальчикам это нравится
The House Bunny
Анна Фэрис
Смотреть трейлер
7.0
Напряги извилины
Get Smart
Стив Карелл
Смотреть трейлер
6.8
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Pineapple Express
Джеймс Франко
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
6.9
Сумерки
Twilight
Кристен Стюарт
Победитель
Смотреть трейлер
6.9
Сумерки
Twilight
Кристен Стюарт
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Особо опасен!
Wanted
Анджелина Джоли
Смотреть трейлер
6.3
Война невест
Bride Wars
Энн Хэтэуэй
Смотреть трейлер
7.8
Чтец
The Reader
Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Тараджи П. Хенсон
Смотреть трейлер
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Тараджи П. Хенсон
Смотреть трейлер
7.8
Чтец
The Reader
Кейт Уинслет
Смотреть трейлер
7.1
Особо опасен!
Wanted
Анджелина Джоли
Смотреть трейлер
6.3
Война невест
Bride Wars
Энн Хэтэуэй
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший бой
6.9
Сумерки
Twilight
Роберт Паттинсон, Кэм Жиганде
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Хеллбой 2: Золотая армия
Hellboy 2: The Golden Army
Рон Перлман, Люк Госс
Смотреть трейлер
6.4
Пила 5
Saw V
Костас Мэндилор, Скотт Пэттерсон
Смотреть трейлер
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Кристиан Бэйл, Хит Леджер
The nomination for Heath Ledger was posthumous.
Смотреть трейлер
6.3
Война невест
Bride Wars
Энн Хэтэуэй, Кейт Хадсон
Смотреть трейлер
6.3
Война невест
Bride Wars
Энн Хэтэуэй, Кейт Хадсон
Смотреть трейлер
6.4
Пила 5
Saw V
Костас Мэндилор, Скотт Пэттерсон
Смотреть трейлер
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Кристиан Бэйл, Хит Леджер
The nomination for Heath Ledger was posthumous.
Смотреть трейлер
6.8
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Pineapple Express
Джеймс Франко, Сет Роген
Смотреть трейлер
7.7
Хеллбой 2: Золотая армия
Hellboy 2: The Golden Army
Рон Перлман, Люк Госс
Смотреть трейлер
6.8
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Pineapple Express
Джеймс Франко, Сет Роген
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
6.9
Сумерки
Twilight
Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.5
Харви Милк
Milk
Шон Пенн, Джеймс Франко
Смотреть трейлер
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Дев Патель, Фрида Пинто
Смотреть трейлер
6.4
Классный мюзикл: Выпускной
High School Musical 3: Senior Year
Ванесса Хадженс, Зак Эфрон
Смотреть трейлер
7.1
Особо опасен!
Wanted
Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой
Смотреть трейлер
6.4
Классный мюзикл: Выпускной
High School Musical 3: Senior Year
Ванесса Хадженс, Зак Эфрон
Смотреть трейлер
7.2
Люблю тебя, чувак
I Love You, Man
Томас Леннон, Пол Радд
Смотреть трейлер
7.1
Особо опасен!
Wanted
Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой
Смотреть трейлер
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Дев Патель, Фрида Пинто
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
6.4
Классный мюзикл: Выпускной
High School Musical 3: Senior Year
Зак Эфрон
Победитель
Смотреть трейлер
6.4
Классный мюзикл: Выпускной
High School Musical 3: Senior Year
Зак Эфрон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Железный человек
Iron Man
Роберт Дауни-младший
Смотреть трейлер
7.3
На крючке
Eagle Eye
Шайа ЛаБаф
Смотреть трейлер
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Кристиан Бэйл
Смотреть трейлер
7.2
Форсаж 4
The Fast and the Furious 4
Вин Дизель
Смотреть трейлер
7.2
Форсаж 4
The Fast and the Furious 4
Вин Дизель
Смотреть трейлер
8.3
Железный человек
Iron Man
Роберт Дауни-младший
Смотреть трейлер
7.3
На крючке
Eagle Eye
Шайа ЛаБаф
Смотреть трейлер
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Кристиан Бэйл
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Best Song from a Movie
4.6
Ханна Монтана: Кино
Hannah Montana: The Movie
Майли Сайрус
For the song "The Climb".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Сумерки
Twilight
Paramore
For the song "Decode."
Смотреть трейлер
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
A.R. Rahman
For the song "Jai'Ho (You Are My Destiny)".
Смотреть трейлер
7.7
Рестлер
The Wrestler
Брюс Спрингстин
For the song "The Wrestler".
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Хит Леджер
Posthumously.
Победитель
Смотреть трейлер
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Хит Леджер
Posthumously.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Напряги извилины
Get Smart
Дуэйн Джонсон
Смотреть трейлер
7.7
Хеллбой 2: Золотая армия
Hellboy 2: The Golden Army
Люк Госс
Смотреть трейлер
6.4
Пятница, 13-е
Friday the 13th
Дерек Мирс
Смотреть трейлер
7.7
Хеллбой 2: Золотая армия
Hellboy 2: The Golden Army
Люк Госс
Смотреть трейлер
5.5
Выпускной
Prom Night
Джонатон Шек
Смотреть трейлер
7.0
Напряги извилины
Get Smart
Дуэйн Джонсон
Смотреть трейлер
6.4
Пятница, 13-е
Friday the 13th
Дерек Мирс
Смотреть трейлер
5.5
Выпускной
Prom Night
Джонатон Шек
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Performance Female
Эшли Тисдейл
Классный мюзикл: Выпускной
Победитель
Все номинанты
Фрида
Миллионер из трущоб
Ванесса Хадженс
Классный мюзикл: Выпускной
Кэт Деннингс
Будь моим парнем на 5 минут
Майли Сайрус
Ханна Монтана: Кино
Аманда Сайфрид
Мамма Миа!
Показать всех номинантов
Кинонаграды MTV / Breakthrough Performance Male
Роберт Паттинсон
Сумерки
Победитель
Все номинанты
Бен Барнс
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Тэйлор Лотнер
Сумерки
Дев Патель
Миллионер из трущоб
Бобби Дж. Томпсон
Взрослая неожиданность
Показать всех номинантов
