Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV События MTV Movie & TV Awards 2009

Все фильмы-номинанты «Кино и ТВ награды MTV» в 2009 году

Место проведения США
Дата проведения 31 мая 2009
Кинонаграды MTV / Лучший фильм
Сумерки 6.9
Сумерки Twilight
Победитель
Все номинанты
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Классный мюзикл: Выпускной 6.4
Классный мюзикл: Выпускной High School Musical 3: Senior Year
Кинонаграды MTV / Лучший WTF момент
Ой, мамочки 5.9
Ой, мамочки Baby Mama
Эми Полер Peeing in the sink.
Победитель
Все номинанты
В пролете 7.1
В пролете Forgetting Sarah Marshall
Кристен Белл, Джейсон Сигел Naked break up.
В пролете 7.1
В пролете Forgetting Sarah Marshall
Кристен Белл, Джейсон Сигел Naked break up.
Солдаты неудачи 7.1
Солдаты неудачи Tropic Thunder
Бен Стиллер Tasting the decapitated head.
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Анджелина Джоли
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Ayush Mahesh Khedekar Jumping in the poop shed.
Кинонаграды MTV / Best Comedic Performance
Всегда говори "Да" 7.5
Всегда говори "Да" Yes Man
Джим Керри
Победитель
Напряги извилины 7.0
Напряги извилины Get Smart
Стив Карелл
Мальчикам это нравится 6.2
Мальчикам это нравится The House Bunny
Анна Фэрис
Ананасовый экспресс: сижу, курю 6.8
Ананасовый экспресс: сижу, курю Pineapple Express
Джеймс Франко
Ой, мамочки 5.9
Ой, мамочки Baby Mama
Эми Полер
Ой, мамочки 5.9
Ой, мамочки Baby Mama
Эми Полер
Кинонаграды MTV / Best Female Performance
Сумерки 6.9
Сумерки Twilight
Кристен Стюарт
Победитель
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Анджелина Джоли
Война невест 6.3
Война невест Bride Wars
Энн Хэтэуэй
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Кейт Уинслет
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Тараджи П. Хенсон
Кинонаграды MTV / Лучший бой
Сумерки 6.9
Сумерки Twilight
Роберт Паттинсон, Кэм Жиганде
Победитель
Хеллбой 2: Золотая армия 7.7
Хеллбой 2: Золотая армия Hellboy 2: The Golden Army
Рон Перлман, Люк Госс
Пила 5 6.4
Пила 5 Saw V
Костас Мэндилор, Скотт Пэттерсон
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Кристиан Бэйл, Хит Леджер The nomination for Heath Ledger was posthumous.
Война невест 6.3
Война невест Bride Wars
Энн Хэтэуэй, Кейт Хадсон
Кинонаграды MTV / Лучший поцелуй
Сумерки 6.9
Сумерки Twilight
Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон
Победитель
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Шон Пенн, Джеймс Франко
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Дев Патель, Фрида Пинто
Классный мюзикл: Выпускной 6.4
Классный мюзикл: Выпускной High School Musical 3: Senior Year
Ванесса Хадженс, Зак Эфрон
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой
Люблю тебя, чувак 7.2
Люблю тебя, чувак I Love You, Man
Томас Леннон, Пол Радд
Кинонаграды MTV / Best Male Performance
Классный мюзикл: Выпускной 6.4
Классный мюзикл: Выпускной High School Musical 3: Senior Year
Зак Эфрон
Победитель
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Роберт Дауни-младший
На крючке 7.3
На крючке Eagle Eye
Шайа ЛаБаф
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Кристиан Бэйл
Форсаж 4 7.2
Форсаж 4 The Fast and the Furious 4
Вин Дизель
Кинонаграды MTV / Best Song from a Movie
Ханна Монтана: Кино 4.6
Ханна Монтана: Кино Hannah Montana: The Movie
Майли Сайрус For the song "The Climb".
Победитель
Сумерки 6.9
Сумерки Twilight
Paramore For the song "Decode."
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
A.R. Rahman For the song "Jai'Ho (You Are My Destiny)".
Рестлер 7.7
Рестлер The Wrestler
Брюс Спрингстин For the song "The Wrestler".
Кинонаграды MTV / Лучший злодей
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Хит Леджер Posthumously.
Победитель
Напряги извилины 7.0
Напряги извилины Get Smart
Дуэйн Джонсон
Хеллбой 2: Золотая армия 7.7
Хеллбой 2: Золотая армия Hellboy 2: The Golden Army
Люк Госс
Пятница, 13-е 6.4
Пятница, 13-е Friday the 13th
Дерек Мирс
Выпускной 5.5
Выпускной Prom Night
Джонатон Шек
Кинонаграды MTV / Breakthrough Performance Female
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Классный мюзикл: Выпускной
Победитель
Фрида Пинто
Фрида Пинто
Миллионер из трущоб
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Классный мюзикл: Выпускной
Кэт Деннингс
Кэт Деннингс
Будь моим парнем на 5 минут
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Ханна Монтана: Кино
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Мамма Миа!
Кинонаграды MTV / Breakthrough Performance Male
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Сумерки
Победитель
Бен Барнс
Бен Барнс
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Сумерки
Дев Патель
Дев Патель
Миллионер из трущоб
Бобби Дж. Томпсон
Взрослая неожиданность
MTV Generation Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
